olaj Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Von der Leyen megkapta Orbán levelét: néhány órával később eldöntötte, Magyarország vagy Ukrajna oldalára áll

2026. március 04. 11:35

Az Európai Bizottság elnöke egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

2026. március 04. 11:35
null

„A közös prioritásainkra összpontosítunk: véglegesíteni az Ukrajnának szánt támogatási hitel és a 20. szankciós csomag elfogadását” – fogalmazott a közösségi oldalán Ursula von der Leyen , miután egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A bejegyzés azután született, hogy Orbán Viktor levelet küldött az Európai Bizottság elnökének.

Hogy Von der Leyent mennyire nem tartja fontosnak a Magyarországgal és Szlovákiával szembeni ukrán olajblokád megszüntetését, azt jól jelzi, hogy a poszt további részében meg sem említette a kérdést:

Emellett megvitattuk a közel-keleti fejlemények szélesebb hatásait is az energiaárakra, az energiabiztonságra, valamint a sürgősen szükséges védelmi eszközök rendelkezésre állására”

– fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy miről egyeztetett az ukrán államfővel.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor március 3-án levélben szólította fel Ursula von der Leyent, hogy

tegye a dolgát, és „szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik”.

Brüsszel láthatólag továbbra sem hajlandó a józan ész és az európai érdek mentén cselekedni a kérdésben, és alig burkoltan Kijev pártját fogja a három ország konfliktusában. A Bizottság ellentétes tartalmú felszólításai pedig továbbra is csak időhúzásnak tűnnek, hiszen azokat egyelőre semmiféle Ukrajnával szembeni retorzió nem követte.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

