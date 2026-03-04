Von der Leyen megkapta Orbán levelét: néhány órával később eldöntötte, Magyarország vagy Ukrajna oldalára áll

„A közös prioritásainkra összpontosítunk: véglegesíteni az Ukrajnának szánt támogatási hitel és a 20. szankciós csomag elfogadását” – fogalmazott a közösségi oldalán Ursula von der Leyen , miután egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A bejegyzés azután született, hogy Orbán Viktor levelet küldött az Európai Bizottság elnökének.

Hogy Von der Leyent mennyire nem tartja fontosnak a Magyarországgal és Szlovákiával szembeni ukrán olajblokád megszüntetését, azt jól jelzi, hogy a poszt további részében meg sem említette a kérdést: