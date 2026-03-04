Ft
olaj Putyin Szijjártó Péter

Tajtékzani fog Zelenszkij: Szijjártó Péter bejelentette, szemtől szemben fog tárgyalni Putyinnal az orosz olajról (VIDEÓ)

2026. március 04. 12:48

A találkozó elsődleges célja, hogy a legrosszabb eshetőségek közepette is elkerüljük az energiakatasztrófát.

2026. március 04. 12:48
null

Magyarország energiaellátásának biztonságáról egyeztet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában annak érdekében, hogy a krízis ellenére is rendelkezésre álljon a szükséges kőolaj- és földgázmennyiség változatlan áron. A Ria Novosztyi tájékoztatása szerint Szijjártó személyesen Putyinnal ül majd le tárgyalni. Mint megírtuk, Orbán Viktor is tárgyalt a napokban az orosz elnökkel.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jelenlegi meglehetősen ingatag globális biztonsági helyzetben, a világban zajló háborúk közepette Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri.

„Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a világ cseppfolyósított földgáz kereskedelmének egyötöde zajlik” – mutatott rá Szijjártó Péter.

„Ebben a helyzetben itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is továbbra is a rendelkezésünkre áll a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz, és azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják” – folytatta.

„És hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá.

Leszögezte, hogy erre a rezsicsökkentés fenntartásának érdekében is szükség van, ugyanis az orosz energiahordozók nélkül, azt el kellene felejteni.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának. „Mi minden magyar emberről gondoskodunk, mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek” – sorolta.

Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk, úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk”

– fogalmazott.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Putyin és Szijjártó 2015-ben (Fotó: MARTON KOVACS / POOL / AFP)

polárüveg
2026. március 04. 15:13
Magyarország a Türk Tanács meghívott megfigyelője, kvázi tagja. + Az oroszok pedig jó sakkozók. + Orbán és Szíjártó csavaros gondolkodású. = Lesz megoldás.
canadian-deplorable
2026. március 04. 14:59
Ez semmit nem old meg, csak még jobban felidegeli Magyarország ellenségeit.
StresszTeszt
2026. március 04. 14:46
Új vezetéket is fektetnek le ami kikerüli Ukrajnát?
packó_
2026. március 04. 14:35
"Tajtékzani fog " Magyar nyelv fog lenni kurva nehéz...
