Tajtékzani fog Zelenszkij: Szijjártó Péter bejelentette, szemtől szemben fog tárgyalni Putyinnal az orosz olajról (VIDEÓ)

Telefonon beszélt egymással az orosz elnök és a magyar miniszterelnök.
A találkozó elsődleges célja, hogy a legrosszabb eshetőségek közepette is elkerüljük az energiakatasztrófát.
Magyarország energiaellátásának biztonságáról egyeztet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában annak érdekében, hogy a krízis ellenére is rendelkezésre álljon a szükséges kőolaj- és földgázmennyiség változatlan áron. A Ria Novosztyi tájékoztatása szerint Szijjártó személyesen Putyinnal ül majd le tárgyalni. Mint megírtuk, Orbán Viktor is tárgyalt a napokban az orosz elnökkel.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a jelenlegi meglehetősen ingatag globális biztonsági helyzetben, a világban zajló háborúk közepette Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri.
„Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a világ cseppfolyósított földgáz kereskedelmének egyötöde zajlik” – mutatott rá Szijjártó Péter.
„Ebben a helyzetben itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is továbbra is a rendelkezésünkre áll a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz, és azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják” – folytatta.
„És hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá.
Leszögezte, hogy erre a rezsicsökkentés fenntartásának érdekében is szükség van, ugyanis az orosz energiahordozók nélkül, azt el kellene felejteni.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának. „Mi minden magyar emberről gondoskodunk, mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek” – sorolta.
Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk, úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk”
– fogalmazott.
