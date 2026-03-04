Tajtékzani fog Zelenszkij: Szijjártó Péter bejelentette, szemtől szemben fog tárgyalni Putyinnal az orosz olajról (VIDEÓ)

„Ebben a helyzetben itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is továbbra is a rendelkezésünkre áll a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz, és azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják” – folytatta.

„És hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá.

Leszögezte, hogy erre a rezsicsökkentés fenntartásának érdekében is szükség van, ugyanis az orosz energiahordozók nélkül, azt el kellene felejteni.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának. „Mi minden magyar emberről gondoskodunk, mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek” – sorolta.