Közölte: Putyin és Szijjártó találkozóján szó lesz arról, hogy Ukrajna blokkolja a szállítást a Barátság kőolajvezetéken.

A szóvivő egyéb témákról szólva hangsúlyozta: a nukleáris elrettentés „továbbra is a globális biztonság sarokköve”. A hírek, amelyek Franciaország és a nukleáris fegyverrel nem rendelkező Németország nukleáris katonai együttműködési terveiről szólnak, „ismét alátámasztják az orosz fél igazát, amikor azt állítja, hogy a hadászati stabilitásról szóló tárgyalásokat csakis Nagy-Britannia és Franciaország, azaz az európai nukleáris hatalmak bevonásával és részvételével lehet lefolytatni”.

Peszkov kérdésre válaszolva közölte: az európai országok nem fordultak Moszkvához olyan kéréssel, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt állítsa vissza vagy növelje az energiahordozók szállítását számukra.