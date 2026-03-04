Moszkva is nyíltan kimondta: Magyarország Ukrajna zsarolása alatt áll

Tajtékzani fog Zelenszkij: Szijjártó Péter bejelentette, szemtől szemben fog tárgyalni Putyinnal az orosz olajról (VIDEÓ)
A találkozó elsődleges célja, hogy a legrosszabb eshetőségek közepette is elkerüljük az energiakatasztrófát.
Peszkov újabb részleteket árult el a Putyin–Szijjártó-találkozó.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert szerda délután.
Mint tudják, vannak az olajunknak vásárlói, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek jelenleg a kijevi rezsim zsarolásával szembesülnek. Ez a zsarolás a Barátság olajvezetéken történő szállítások szándékos blokkolásával kapcsolatos”
– mondta.
Közölte: Putyin és Szijjártó találkozóján szó lesz arról, hogy Ukrajna blokkolja a szállítást a Barátság kőolajvezetéken.
A szóvivő egyéb témákról szólva hangsúlyozta: a nukleáris elrettentés „továbbra is a globális biztonság sarokköve”. A hírek, amelyek Franciaország és a nukleáris fegyverrel nem rendelkező Németország nukleáris katonai együttműködési terveiről szólnak, „ismét alátámasztják az orosz fél igazát, amikor azt állítja, hogy a hadászati stabilitásról szóló tárgyalásokat csakis Nagy-Britannia és Franciaország, azaz az európai nukleáris hatalmak bevonásával és részvételével lehet lefolytatni”.
Peszkov kérdésre válaszolva közölte: az európai országok nem fordultak Moszkvához olyan kéréssel, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt állítsa vissza vagy növelje az energiahordozók szállítását számukra.
Szijjártó Péter az orosz hadifogságba került magyarok soráról is egyeztet Moszkvával.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP