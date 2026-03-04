Ft
03. 04.
szerda
Putyin Ukrajna Szijjártó Péter Dmitrij Peszkov

Moszkva is nyíltan kimondta: Magyarország Ukrajna zsarolása alatt áll

2026. március 04. 13:31

Peszkov újabb részleteket árult el a Putyin–Szijjártó-találkozó.

2026. március 04. 13:31
null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert szerda délután.

Mint tudják, vannak az olajunknak vásárlói, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek jelenleg a kijevi rezsim zsarolásával szembesülnek. Ez a zsarolás a Barátság olajvezetéken történő szállítások szándékos blokkolásával kapcsolatos”

– mondta.

Közölte: Putyin és Szijjártó találkozóján szó lesz arról, hogy Ukrajna blokkolja a szállítást a Barátság kőolajvezetéken.

A szóvivő egyéb témákról szólva hangsúlyozta: a nukleáris elrettentés „továbbra is a globális biztonság sarokköve”. A hírek, amelyek Franciaország és a nukleáris fegyverrel nem rendelkező Németország nukleáris katonai együttműködési terveiről szólnak, „ismét alátámasztják az orosz fél igazát, amikor azt állítja, hogy a hadászati stabilitásról szóló tárgyalásokat csakis Nagy-Britannia és Franciaország, azaz az európai nukleáris hatalmak bevonásával és részvételével lehet lefolytatni”.

Peszkov kérdésre válaszolva közölte: az európai országok nem fordultak Moszkvához olyan kéréssel, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt állítsa vissza vagy növelje az energiahordozók szállítását számukra.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

csapláros
2026. március 04. 14:26
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 04. 13:43 ..."Aztán csodálkoznak, hogy sem a NATO sem az EU nem bízik meg bennük, amikor úgy járnak a Putyin csizmájához raportra, ..."... Hess picsába hazudós ÜGYNÖK nemzetáruló, a magyarság és Magyarország fizetett ellensége. A NATO oszlopos tagjai voltunk és vagyunk. A NATO élén az USÁ-val, még Bidé idején SEM bizonytalanodott el Magyarországgal kapcsolatban. Ezért tudtuk blokkolni az ukránok közeledését a NATO-hoz EGYEDÜL a NATO tagok közül egészen mostanáig és még ezután is. Hogy a IV. (Liberálnáci) Birodalom reinkarnáció Unió-ukrán tengelyhatalom nem bízik bennünnk ? Na és ? HITLER sem bízott anno Horthyban !!! Ha Horthy sem csak az angolokhoz dörgölődött volna, de felhívta volna Sztálint a kassai és a rahói bombázások után, akkor talán gazdagabbak lennénk egy Felvidékkel és egy É-Erdéllyel és 4-600 ezer megsemmisített, a magyarsághoz, Magyarországhoz lojális zsidó népességgel is bentebb lennénk !
auditorium
2026. március 04. 14:20
Ezt az EU-vezetésnek kellene jelezni, h. egy nem EU-tagország zsarol egy Eu-tagországot az energiaforrásának elzárásával, a kárpátaljai magyarok erőszakos elhurcolásával, az egykor történelmi műemlékek megrongálásával, a nyelvhasználat garanciájának megsértésével. Miért nem utazik az EU-delegáció és talpnyalóikkal Beregszászra, Munkácsra és Ungvárra ? Tudják egyáltalán, hol fekszenek ezek a városok és hogyan kerültek oda a magyarok ? (Kétlem.)
Vata Aripeit
2026. március 04. 14:03
Jóban vagyunk az Oroszokkal, a Kínaiakkal, Izraellel, a Törökökkel, az USA-val...a töpszli meg jóban van zelenszkijjel + a webberrel...és van sok idióta, akik szerint ez a jobb. Ha az idióta plebs leváltja Orbánt úgy megyünk a levesbe mindegyik nagyhatalomnál, mint a nyíl a nyúlba Robin Hood nyílpuskájából annak idején.... uho menjünk el minden szavazni, ne legyen kifogás, tényleg Mo léte/nemléte lesz a tét
sciohyper
2026. március 04. 13:51
"Peszkov kérdésre válaszolva közölte: az európai országok nem fordultak Moszkvához olyan kéréssel, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt állítsa vissza vagy növelje az energiahordozók szállítását számukra." Ugyanakkor a norvégok, akik bőven el vannak látva olajjal és gázzal, ostobaságnak tartják az olcsó orosz energiáról való leválást!!!
