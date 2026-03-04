Romániának nincs oka félni az iráni háború okozta energiakatasztrófától – de nem azért, amire először gondolnánk

Benzinből ellenben Románia csak 77 ezer tonnát importál, ugyanakkor kivitele elérte a 1,76 millió tonnát, a legnagyobb piaca pedig Moldova volt.

A Profit.ro gazdasági portál szerint Romániában három napig az olaj világpiaci árának emelkedése ellenére egyetlen forgalmazó sem drágított, de szerdán „véget ért a csoda”, a piacvezető OMV Petrom töltőállomásain szerdán 1,7 százalékkal drágult az üzemanyag. Bukarestben szerdán a legolcsóbb benzin litere 8 lejbe (605,68 forint), a legolcsóbb gázolajé pedig 8,3 lejbe (628,39 forint) került.

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter hétfőn megalapozatlan rémhírkeltésnek nevezte azokat a jóslatokat, melyek szerint az iráni konfliktus miatt 10 lej fölé fog emelkedni Romániában az üzemanyag literenkénti ára, de kedden elismerte, hogy a válság elhúzódása esetén ezt a forgatókönyvet sem lehet kizárni.

