03. 04.
szerda
Irán Hormuzi-szoros Románia

Romániának nincs oka félni az iráni háború okozta energiakatasztrófától – de nem azért, amire először gondolnánk

2026. március 04. 13:20

Nagyon egyszerű oka van annak, hogy a Hormuzi-szoros lezárása nem hozta a frászt Romániára.

2026. március 04. 13:20
null

Nem fenyegeti Románia üzemanyagellátását a nemzetközi kőolajkereskedelem fő útvonalának számító Hormuzi-szoros lezárása, ugyanis az ország minimális mennyiségű olajat importál a Közel-Keletről – írja az erdélyi Maszol.ro hírportál az MTI.

Románia sokkal több kőolajat importál, mint amennyit kitermel,

de az Arab-öböl államaitól alig vásárol energiahordozót, ezért a háború nem veszélyezteti az ellátást. A román statisztikai intézet (INS) adatai szerint az országban működő kőolajfinomítók tavaly 11,4 millió tonna kőolajat dolgoztak fel, miközben az országban felszínre hozott nyersolaj mennyisége mindössze 2,5 millió tonna volt.

Románia legnagyobb beszállítója Kazahsztán, ahonnan tavaly 5,4 millió tonna kőolajat vásárolt 2,48 milliárd euró értékben, majd Azerbajdzsán (1,4 millió tonna), Líbia (közel 800 ezer tonna), Guyana (440 ezer tonna), Norvégia (415 ezer tonna) és Elefántcsontpart (205 ezer tonna) következik.

A háborús térségből, azon belül Szaúd-Arábiából, mindössze 40 ezer tonna olaj érkezett tavaly Romániába.

Bár elég nagy finomítási kapacitással rendelkezik, Románia nem önellátó gázolajból. Tavaly ebből az üzemanyagból 2,09 millió tonnát importált, míg exportja 984 ezer tonna volt. A második legnagyobb beszállítója Szaúd-Arábia volt, hozzávetőleg félmillió tonnával:

ennek teljes kiesése sem volna világvége”

– írta az erdélyi lap.

Benzinből ellenben Románia csak 77 ezer tonnát importál, ugyanakkor kivitele elérte a 1,76 millió tonnát, a legnagyobb piaca pedig Moldova volt.

A Profit.ro gazdasági portál szerint Romániában három napig az olaj világpiaci árának emelkedése ellenére egyetlen forgalmazó sem drágított, de szerdán „véget ért a csoda”, a piacvezető OMV Petrom töltőállomásain szerdán 1,7 százalékkal drágult az üzemanyag. Bukarestben szerdán a legolcsóbb benzin litere 8 lejbe (605,68 forint), a legolcsóbb gázolajé pedig 8,3 lejbe (628,39 forint) került.

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter hétfőn megalapozatlan rémhírkeltésnek nevezte azokat a jóslatokat, melyek szerint az iráni konfliktus miatt 10 lej fölé fog emelkedni Romániában az üzemanyag literenkénti ára, de kedden elismerte, hogy a válság elhúzódása esetén ezt a forgatókönyvet sem lehet kizárni.

Nyitókép: Sahar AL ATTAR / AFP

