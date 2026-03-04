Ft
UEFA Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland szurkolók Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Oda szúrtak Sallaiéknak, ahol a legjobban fáj – Szoboszlaiék dörzsölhetik a tenyerüket

2026. március 04. 13:37

Megbüntették a Galatasarayt. Sallaiék szurkolói nem lehetnek ott az Anfielden.

2026. március 04. 13:37
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős labdarúgó-mérkőzésre – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.

A „magyaros” párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.

A török szurkolók arról híresek, hogy olyan elképesztő hangulatot csinálnak, hogy csapataik még idegenben is sokszor azt érezhetik, otthon vannak. Az UEFA döntése ezért is érintheti különösen érzékenyen Sallaiékat.

Sallai megsérült

Sallai kisebb sérüléssel küzd
Sallai kisebb sérüléssel küzd (Fotó: Isabella Bonotto/AFP)

Mint megírtuk, a magyar szélső a múlt hétvégi bajnokit sérülés miatt kénytelen volt kihagyni. Sallai a múlt pénteki edzésen jelezte, fájdalmat érez a lábában, ám edzője az újságíróknak úgy fogalmazott, hogy nem súlyos a probléma, és napon belül visszatérhet.

„Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra” – tekintett előre Okan Buruk vezetőedző a hétvégi isztambuli derbire.

Nyitókép: Isabella Bonotto/AFP

***

