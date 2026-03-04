Oda szúrtak Sallaiéknak, ahol a legjobban fáj – Szoboszlaiék dörzsölhetik a tenyerüket

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős labdarúgó-mérkőzésre – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.