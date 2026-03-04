Oda szúrtak Sallaiéknak, ahol a legjobban fáj – Szoboszlaiék dörzsölhetik a tenyerüket

Ez nem hangzik jól: rossz hírt közölt a Galatasaray edzője Sallai Rolandról
Isztambuli edzője nyilatkozott a magyar szélső állapotáról. Sallaira fontos feladatok várnak a közeljövőben.
Megbüntették a Galatasarayt. Sallaiék szurkolói nem lehetnek ott az Anfielden.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős labdarúgó-mérkőzésre – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.
A „magyaros” párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.
A török szurkolók arról híresek, hogy olyan elképesztő hangulatot csinálnak, hogy csapataik még idegenben is sokszor azt érezhetik, otthon vannak. Az UEFA döntése ezért is érintheti különösen érzékenyen Sallaiékat.
Mint megírtuk, a magyar szélső a múlt hétvégi bajnokit sérülés miatt kénytelen volt kihagyni. Sallai a múlt pénteki edzésen jelezte, fájdalmat érez a lábában, ám edzője az újságíróknak úgy fogalmazott, hogy nem súlyos a probléma, és napon belül visszatérhet.
„Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra” – tekintett előre Okan Buruk vezetőedző a hétvégi isztambuli derbire.
