„El fogják vágni a torkomat” – megérkezett a Sajtóvadászat dokumentumfilm előzetese

Megjelent a Sajtóvadászat című dokumentumfilm teaser videója. A Mandiner filmje újságírók és riporterek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd Magyar Péter és a Tisza hatására.

A megszólalók arról beszélnek, hogy a verbális fenyegetések és zaklatások egyre gyakrabban tettlegességig fajulnak. A filmben halálos fenyegetésekről, célzott zaklatásról és olyan helyzetekről is szó esik, amikor a helyszínen dolgozó stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük.