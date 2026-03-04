„El fogják vágni a torkomat” – megérkezett a Sajtóvadászat dokumentumfilm előzetese

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Megjelent a Sajtóvadászat című dokumentumfilm teaser videója. A Mandiner filmje újságírók és riporterek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd Magyar Péter és a Tisza hatására.
A megszólalók arról beszélnek, hogy a verbális fenyegetések és zaklatások egyre gyakrabban tettlegességig fajulnak. A filmben halálos fenyegetésekről, célzott zaklatásról és olyan helyzetekről is szó esik, amikor a helyszínen dolgozó stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük.
Pedig ők csak a munkájukat végezték volna.
Nyitókép: Mandiner-grafika