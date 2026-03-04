Ft
Tisza Párt sajtóvadászat fenyegetés dokumentumfilm Magyar Péter újságíró

„El fogják vágni a torkomat” – megérkezett a Sajtóvadászat dokumentumfilm előzetese

2026. március 04. 15:12

A Mandiner filmje újságírók és riporterek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd Magyar Péter és a Tisza hatására.

2026. március 04. 15:12
null

Megjelent a Sajtóvadászat című dokumentumfilm teaser videója. A Mandiner filmje újságírók és riporterek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd Magyar Péter és a Tisza hatására.

A megszólalók arról beszélnek, hogy a verbális fenyegetések és zaklatások egyre gyakrabban tettlegességig fajulnak. A filmben halálos fenyegetésekről, célzott zaklatásról és olyan helyzetekről is szó esik, amikor a helyszínen dolgozó stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük.

Pedig ők csak a munkájukat végezték volna.

Nézze meg a dokumentumfilm előzetesét a Mandiner YouTube-csatornáján

Az előzetest alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner-grafika

 

