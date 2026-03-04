Ft
háború NATO rakéta Irán

Most jött a hír: akcióba lendült a NATO, lelőtték egy Törökország felé tartó iráni rakétát

2026. március 04. 13:55

A ballisztikus rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a NATO-erők elfogták.

2026. március 04. 13:55
null

A NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger fölött egy Iránból indított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát – jelentette be szerdán a török védelmi minisztérium.

A tárca közleményében az állt, hogy az incidensben nem sebesült meg senki. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-erők elfogták.

Törökország fenntartja a jogot, hogy a megfelelő módon reagáljon az ellene irányuló támadásokra – közölték, figyelmeztetve egyúttal a feleket, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel súlyosbítanák a válságot.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
lendvaiildiko
2026. március 04. 15:33
Cím: "Most jött a hír: akcióba lendült a NATO, lelőtték egy Törökország felé tartó iráni rakétát" (i) ki lőtte le? a Nato vagy Törökország? Akár a NATO, akár Törökország lőtte el, akkor a helyes alak "lőtte" , ugyanis 1. szám 3. személy, a NATO is mint szervezet 3. személy!!! A perzsák hány rakétát lőttek ki? Többet és egyet lőttek le, vagy lelőtték a rakétát? Egyet nem tartok valószínűnek, hogy kilőnek, de ha többet, hová került a többi? (ii) a megfogalmazásból nem egyértelmű: éber volt-e a NATO, vagy a török hadvezetés észlelte a rakétát. Mivel a törökök lőtték le, valószínűbb, hogy a NATO észlelte, de még az sem biztos. (iii) míg a perzsák lődöztek, mit csinált Rutte, a Nato? Esetleg segítettek Orsolyának a 21- 25 számíg terjedő újabb szankciók megfolgalmazásában. Miféle közleményt adott ki a NATO a lakosság megnyugtatására? Esetleg ők is figyelik a rakétákat, vagy a törökökre várnak?
Válasz erre
0
0
pandalala
•••
2026. március 04. 15:16 Szerkesztve
amúgy, mekkora Törökország?? ránézett már valaki a térképre? és a légtere?? már isztambult lövik a perzsák?? .... :-D
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. március 04. 15:07
Be kell szarni! Mind az egy rakétát lelőtték ? Az ukránok egy orosz rakétát se lőttek le ,azok már csak szart érnek?
Válasz erre
1
0
alenka
2026. március 04. 15:06
Törökország sosem csatlakozik az Epstein Koalíció- hoz!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!