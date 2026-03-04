Rendkívüli moszkvai egyeztetés: Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin a magyar hadifoglyok sorsáról tárgyal (VIDEÓ)

Szijjártó nem finomkodott: eljutott hozzá a kárpátaljai hadifogoly videója, és azonnal reagált
Vége a mellébeszélésnek: Szijjártó Péter szerint reménytelen a háború, miközben magyarokat visznek el golyófogónak.
Szijjártó Péter az orosz hadifogságba került magyarok soráról is egyeztet Moszkvával.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában több témában is egyeztetéseket folytat.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a jelenlegi meglehetősen ingatag globális helyzetben Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri.
„Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a világ cseppfolyósított földgáz kereskedelmének egyötöde zajlik” – mutatott rá.
Szijjártó Péter tehát azért utazott Moszkvába, megbizonyosodást nyerjen arról, hogy továbbra is Magyarország rendelkezésére áll az energiaellátás biztonságához szükséges orosz kőolaj és földgáz.
„Hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának:
Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek”
– sorolta.
„Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk, úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk” – fogalmazott.
A külügyminiszter korábban részletesen beszélt Roman Albert esetéről, aki ukrán-magyar kettős állampolgárként esett hadifogságba és Orbán Viktortól kért segítséget. Szijjártó Péter elmondta, a fogságba esett férfi hiába kérte az ukrán hatóságokat, nem kapott segítséget, ezért fordult a magyar félhez.
Szijjártó Péter beszámolóját követően Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét.
A telefonbeszélgetés során Putyin fel is ajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: KKM / MTI