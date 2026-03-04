Ft
03. 04.
szerda
háború putyin szijjártó péter magyar kényszersorozás hadifogság Kárpátalja

Rendkívüli moszkvai egyeztetés: Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin a magyar hadifoglyok sorsáról tárgyal (VIDEÓ)

2026. március 04. 13:15

Szijjártó Péter az orosz hadifogságba került magyarok soráról is egyeztet Moszkvával.

2026. március 04. 13:15
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában több témában is egyeztetéseket folytat.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jelenlegi meglehetősen ingatag globális helyzetben Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri.

„Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a világ cseppfolyósított földgáz kereskedelmének egyötöde zajlik” – mutatott rá.

Szijjártó Péter tehát azért utazott Moszkvába, megbizonyosodást nyerjen arról, hogy továbbra is Magyarország rendelkezésére áll az energiaellátás biztonságához szükséges orosz kőolaj és földgáz.

„Hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának: 

Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek”

– sorolta.

„Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk, úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk” – fogalmazott.

A külügyminiszter korábban részletesen beszélt Roman Albert esetéről, aki ukrán-magyar kettős állampolgárként esett hadifogságba és Orbán Viktortól kért segítséget. Szijjártó Péter elmondta, a fogságba esett férfi hiába kérte az ukrán hatóságokat, nem kapott segítséget, ezért fordult a magyar félhez.

Szijjártó Péter beszámolóját követően Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét. 

A telefonbeszélgetés során Putyin fel is ajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: KKM / MTI

