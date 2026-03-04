Orbán és Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról egyeztetett, az orosz elnök komoly felajánlást tett – sajtóhír

Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.

A cikk idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.