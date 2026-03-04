Orbán és Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról egyeztetett, az orosz elnök komoly felajánlást tett – sajtóhír

Fordulóponthoz értünk: telefonon egyeztetett egymással Orbán Viktor és Putyin – erről beszéltek
Égető kérdéseket vitattak meg.
Telefonbeszélgetésük alkalmával Vlagyimir Putyin orosz sajtóhírek szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét – írja a Gazeta.
Az orosz lap információi szerint
Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.
A cikk idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.
