03. 04.
szerda
vlagyimir putyin szijjártó péter magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború orbán viktor

Orbán és Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról egyeztetett, az orosz elnök komoly felajánlást tett – sajtóhír

2026. március 04. 09:47

Telefonbeszélgetésük alkalmával Vlagyimir Putyin orosz sajtóhírek szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.

2026. március 04. 09:47
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét – írja a Gazeta.

Az orosz lap információi szerint

Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.

A cikk idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 70 komment

Sorrend:
akkkkorki
2026. március 04. 12:33
Orbán, Szijjártó és Putyin Úr! Köszönöm magyar testvéreink nevében is! 🙏👍👏
Válasz erre
5
0
Trüpéma
2026. március 04. 12:27
Remélem egy Ukrajnát elkerülő olajvezeték is szóba került. Egy latorállam mindig megbízhatatlan, Ukrajnát mindenképp érdemes hátrahagyni.
Válasz erre
4
0
kobi40
•••
2026. március 04. 12:15 Szerkesztve
NE ONTSÁTOK ÉRTELMETLENÜL A MAGYAR ÉS UKRÁN VÉRT! A HÁBORÚT ELVESZTETTÉTEK! ŐRIZZÉTEK MEG A FIAITOKAT AZ ÉRTELMESEBB JÖVŐNEK! (by. Abigél)
Válasz erre
2
0
luisbathhelena
2026. március 04. 12:06
Sose gondoltam, de eljutottam oda hogy számunkra egy közvetlen orosz -magyar határ jobb lenne mint az ukrán maffiózókkal. "Minden megoldás érdekel" jeligére.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!