Száztizenöt percig tartott a csoda Győrben, utána minden megváltozott

Az ETO jutott be elsőként a Magyar Kupa elődöntőjébe. A győri együttes másodosztályú csapatot búcsúztatott.
Az NB I-ben első helyen álló ETO FC Győrben a kétszer 15 perces hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a másodosztály harmadik helyezettjével, a Kecskeméttel szemben a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében.
A vendégek a 12. percben szereztek vezetést, az ETO a 68.-ban tudott egyenlíteni. Mivel a rendes játékidőben több gól már nem esett, jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás, amit a hazaiak bírtak jobban: a 115. és a 120. percben is betaláltak, amivel kiharcolták a továbbjutást.
Az ETO vezetőedzője, Borbély Balázs így értékelt:
„Klasszikus kupameccs volt. Nem kezdtünk jól, az első fél órában sem a mentalitással, sem a minőséggel nem voltam elégedett, az ellenfél jól megszervezte a védekezését, és megbüntetett minket egy góllal. Futottunk az eredmény után, nem volt egyszerű, de bíztam végig abban, hogy megfordítjuk a meccset” – mondta az M4 Sportnak a tréner, aki úgy vélte, hogy a hosszabbításban Samuel Petrás nagy védése volt a kulcs.
Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője elmondta, próbálták elhitetni játékosaikkal, hogy az ország egyik legjobb csapata ellen is képesek lehetnek a bravúrra.
„Nagyon szervezettek voltunk, nagyon sokat futottunk, kimagasló adatokat produkáltak a játékosok. Több nagyon jó teljesítményünk volt, de volt egy klasszis: Ruisz Barnabás nagyszerűen védett” – idézte az m4sport.hu a szakembert. Hozzátette, kapusa jó formája miatt úgy érezte, ha elmennek a büntetőpárbajig, akkor jó esélyük lett volna a továbbjutásra.
Az NB I-ben éllovas győriek, akik sorozatban 13. tétmérkőzésükön maradtak veretlenek, az elődöntőben majd idegenben játszanak a Kazincbarcika–Ferencváros párharc győztesével. A Magyar Kupa elődöntőjének játéknapja április 22., míg a döntő május 9-én lesz a Puskás Arénában – emlékeztetett a Magyar Távirati Iroda.
A mérkőzés előtt kiakadtak az ETO drukkerei, de nem a játékosokkal, hanem a vezetőséggel volt gondjuk – írja a Blikk.
„Ma a Magyar Kupában a Kecskemét ellen lép pályára csapatunk az elődöntőbe jutásért. A klub tájékoztatása alapján az ultraszektor (Q) az MLSZ által kiszabott zárt szektoros büntetés miatt zárva lesz, amit tudomásul is vettünk. Azt azonban elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Q-szektorba szóló bérletek erre a mérkőzésre ne legyenek érvényesek, és a bérletes szurkolóknak külön belépőt kelljen vásárolniuk más szektorba” – közölték kedden a szervezett szurkolói csoportok az Egyetértés Torna Osztály Facebook-oldalon.
Az ETO-hívek úgy látják, a vezetőség „immár nemcsak szavakban, hanem tettekben is nyomást kíván gyakorolni a táborra”. Emiatt a szervezett szurkolói csoportok nem vettek részt a meccsen. A drukkerek hangsúlyozták, hogy teljes mellszélességgel a játékosok mellett vannak mindezek ellenére, üzenetük egyértelműen a vezetőségnek szól.
Mol Magyar Kupa
Negyeddöntő
17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport)
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC, Miskolc (Tv: M4 Sport)
Csütörtökön
20.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Kedden játszották
ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) 3–1 (0–1, 1–1, 1–1)
Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA
„Ukrajna mindent feljegyez a fekete füzetébe, és a háború után mindenkivel elszámol” – hangoztatta az ukrán politológus.