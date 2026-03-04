Száztizenöt percig tartott a csoda Győrben, utána minden megváltozott

„Klasszikus kupameccs volt. Nem kezdtünk jól, az első fél órában sem a mentalitással, sem a minőséggel nem voltam elégedett, az ellenfél jól megszervezte a védekezését, és megbüntetett minket egy góllal. Futottunk az eredmény után, nem volt egyszerű, de bíztam végig abban, hogy megfordítjuk a meccset” – mondta az M4 Sportnak a tréner, aki úgy vélte, hogy a hosszabbításban Samuel Petrás nagy védése volt a kulcs.

Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője elmondta, próbálták elhitetni játékosaikkal, hogy az ország egyik legjobb csapata ellen is képesek lehetnek a bravúrra.

„Nagyon szervezettek voltunk, nagyon sokat futottunk, kimagasló adatokat produkáltak a játékosok. Több nagyon jó teljesítményünk volt, de volt egy klasszis: Ruisz Barnabás nagyszerűen védett” – idézte az m4sport.hu a szakembert. Hozzátette, kapusa jó formája miatt úgy érezte, ha elmennek a büntetőpárbajig, akkor jó esélyük lett volna a továbbjutásra.

Az NB I-ben éllovas győriek, akik sorozatban 13. tétmérkőzésükön maradtak veretlenek, az elődöntőben majd idegenben játszanak a Kazincbarcika–Ferencváros párharc győztesével. A Magyar Kupa elődöntőjének játéknapja április 22., míg a döntő május 9-én lesz a Puskás Arénában – emlékeztetett a Magyar Távirati Iroda.