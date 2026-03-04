„Annyira van rá szükség, mint egy halnak a biciklire” – Szoboszlaiék kínos veresége után gyorsan megtalálták a bűnbakot

A sorsolás úgy hozta, hogy a két csapat pénteken ugyanitt ismét megmérkőzik egymással, ám ezúttal az az FA-kupában.

A Premier League hétközi fordulójában a Liverpoolnak jó esélye volt arra, hogy pontokat hozzon a riválisain, ám a vereségével lépéshátrányba kerülhet a Bajnokok Ligája-helyekért vívott küzdelemben. Az Aston Villa és a Chelsea egymás ellen játszik, a Manchester United pedig a Newcastle United vendége lesz szerdán.

A címvédő, 5. helyen álló Liverpool 29 forduló után kilenc vereséget számlál a bajnokságban, és 16 pontra van az éllovas Arsenaltól. Jól mutatja, mekkora lemaradás ez, hogy a 14. Crystal Palace 13 pontra van Slottéktól.

Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP, archív

***