Wolverhampton Wanderers Arne Slot Liverpool Wolverhampton Premier League szurkolók

„Annyira van rá szükség, mint egy halnak a biciklire” – Szoboszlaiék kínos veresége után gyorsan megtalálták a bűnbakot

2026. március 04. 08:47

Betelt a pohár. Szoboszlaiék újabb veresége után ugyanazt akarják a szurkolók.

2026. március 04. 08:47
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29., hétközi fordulójában. Nem kérdés, kit hibáztatnak a vereségért.

 

Az első félidőben elég nyögvenyelős volt a Liverpool játéka, s bár a szünet után egy kicsit veszélyesebben futballozott, nagy gólszerzési lehetőséget nem tudott kialakítani. A Wolves aztán az első helyzetét kihasználta, és ezzel 1–0-ra vezetett. Nem sokkal később a hazaiak játékosa, Jean-Ricner Bellegarde megajándékozta Mohamed Szalahot egy labdával, az egyiptomi játékos pedig köszönte szépen, és egyenlített. A fordítás viszont nem sikerült, sőt, a hazaiak a legvégén egy megpattanó lövéssel otthon tartották a három pontot.

A Liverpool ötlettelen játékáért nem meglepő módon Arne Slot vezetőedzőt hibáztatták a szurkolók.

A Liverpoolnak annyira van szüksége Slotra, mint egy halnak a biciklire”

– jegyezte meg a Vörösök eredményes posztja alatt az egyik drukker, akinek kommentjére már több mint ezer reakció érkezett.

„Slottal egy tíz éves szerződést kellene kötni, ez tényleg nevetséges…”

„Slot, menj el, kérlek!”

„Menesszék Slotot, méghozzá azonnal!”

Újra a Wolves jön Szoboszlaiéknak

Szoboszlaiék újra a Wolves ellen játszanak – Slot pedig az állásával
Szoboszlaiék újra a Wolves ellen játszanak – Slot pedig az állásával (Fotó: Dave Shopland/MTI/MTVA)

A sorsolás úgy hozta, hogy a két csapat pénteken ugyanitt ismét megmérkőzik egymással, ám ezúttal az az FA-kupában.

A Premier League hétközi fordulójában a Liverpoolnak jó esélye volt arra, hogy pontokat hozzon a riválisain, ám a vereségével lépéshátrányba kerülhet a Bajnokok Ligája-helyekért vívott küzdelemben. Az Aston Villa és a Chelsea egymás ellen játszik, a Manchester United pedig a Newcastle United vendége lesz szerdán.

A címvédő, 5. helyen álló Liverpool 29 forduló után kilenc vereséget számlál a bajnokságban, és 16 pontra van az éllovas Arsenaltól. Jól mutatja, mekkora lemaradás ez, hogy a 14. Crystal Palace 13 pontra van Slottéktól.

Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP, archív

***

Összesen 2 komment

Interista
2026. március 04. 09:31
A liverpooli szurkolók is látják, hogy a legnagyobb fék a csapatban az Slot. A klubvezetők miért nem veszik észre? Elfogyott a pénz? A hollandnak repülnie kell. Gyenge edző.
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2026. március 04. 09:27 Szerkesztve
Slot loves Led Zep..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!