Köhög a bolha: Macron megdorgálta Trumpot, és megindította anyahajóját Irán felé

Irán nyíltan megfenyegette Európát, azt is elmondták, hol fognak támadni
Irán határozottan állítja, képes rakétacsapásokat mérni Európára.
A francia elnök ráadásul nincs egyedül.
Emmanuel Macron szerint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása „kívül esik a nemzetközi jogon” – írja a Politico. A francia elnök egy televíziós beszédben hangsúlyozta: Párizs nem tudja jóváhagyni a műveletet.
Macron ugyanakkor a közel-keleti eszkalációért elsősorban Iránt tette felelőssé, mégis úgy fogalmazott, hogy a mostani katonai akció jogi szempontból erősen vitatható. A kijelentés érzékenyen érintheti Washingtont, különösen annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban már kereskedelmi retorziókkal fenyegette meg Spanyolországot. Madrid ugyanis szintén bírálta az akciót:
Macron szerint a konfliktus gyors lezárása sem valószínű.
„A csapások a következő napokban is folytatódhatnak Irán meggyengítése és az ellencsapások képességének megsemmisítése érdekében. Válaszul pedig az iráni támadások is folytatódhatnak a térségben”
– mondta Macron.
Az izraeli katonai szóvivő szerint a hadművelet „addig tart, ameddig tart.”
A francia elnök egyúttal bejelentette, hogy Párizs megerősíti katonai jelenlétét a Közel-Keleten. Franciaország egyetlen repülőgép-hordozója, a Charles de Gaulle a Földközi-tengerre tart, vadászgépekkel és légvédelmi rendszerekkel együtt.
Macron azt is megerősítette, hogy Franciaország rakétaelhárító rendszereket küldött Ciprusra:
Ciprus, amely az Európai Unió tagja és stratégiai partnerünk, támogatásra szorul.”
Így védenék meg a kontinenst Irántól.
A francia elnök szerint Párizsnak kötelessége teljesíteni védelmi kötelezettségeit a térségben lévő szövetségesei felé is, köztük
irányában, ahol mintegy 800 francia katona állomásozik. Az utóbbi országban egy francia haditengerészeti bázist iráni dróntámadás ért, bár személyi sérülés nem történt.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP