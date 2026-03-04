Ft
03. 04.
szerda
Köhög a bolha: Macron megdorgálta Trumpot, és megindította anyahajóját Irán felé

2026. március 04. 09:41

A francia elnök ráadásul nincs egyedül.

2026. március 04. 09:41
null

Emmanuel Macron szerint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása „kívül esik a nemzetközi jogon” – írja a Politico. A francia elnök egy televíziós beszédben hangsúlyozta: Párizs nem tudja jóváhagyni a műveletet.

Macron ugyanakkor a közel-keleti eszkalációért elsősorban Iránt tette felelőssé, mégis úgy fogalmazott, hogy a mostani katonai akció jogi szempontból erősen vitatható. A kijelentés érzékenyen érintheti Washingtont, különösen annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban már kereskedelmi retorziókkal fenyegette meg Spanyolországot. Madrid ugyanis szintén bírálta az akciót:

  • Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök illegálisnak nevezte a háborút, és
  • megtiltotta az amerikai katonai repülőgépeknek, hogy spanyol bázisokat használjanak az Irán elleni támadásokhoz.

Macron szerint a konfliktus gyors lezárása sem valószínű.

„A csapások a következő napokban is folytatódhatnak Irán meggyengítése és az ellencsapások képességének megsemmisítése érdekében. Válaszul pedig az iráni támadások is folytatódhatnak a térségben”

– mondta Macron.

A francia elnök egyúttal bejelentette, hogy Párizs megerősíti katonai jelenlétét a Közel-Keleten. Franciaország egyetlen repülőgép-hordozója, a Charles de Gaulle a Földközi-tengerre tart, vadászgépekkel és légvédelmi rendszerekkel együtt.

Macron azt is megerősítette, hogy Franciaország rakétaelhárító rendszereket küldött Ciprusra:

Ciprus, amely az Európai Unió tagja és stratégiai partnerünk, támogatásra szorul.”

A francia elnök szerint Párizsnak kötelessége teljesíteni védelmi kötelezettségeit a térségben lévő szövetségesei felé is, köztük

  • Katar,
  • Kuvait és
  • az Egyesült Arab Emírségek

irányában, ahol mintegy 800 francia katona állomásozik. Az utóbbi országban egy francia haditengerészeti bázist iráni dróntámadás ért, bár személyi sérülés nem történt.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

 

kir2vik
2026. március 04. 09:45
Macron boldogan élezi a helyzetet. Csak lesz végre egy jó kis világháború.... Neki védeni kell Katart, Kuvaitot, az Egyesült Arab Emírséget.
