Köhög a bolha: Macron megdorgálta Trumpot, és megindította anyahajóját Irán felé

Emmanuel Macron szerint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása „kívül esik a nemzetközi jogon” – írja a Politico. A francia elnök egy televíziós beszédben hangsúlyozta: Párizs nem tudja jóváhagyni a műveletet.

Macron ugyanakkor a közel-keleti eszkalációért elsősorban Iránt tette felelőssé, mégis úgy fogalmazott, hogy a mostani katonai akció jogi szempontból erősen vitatható. A kijelentés érzékenyen érintheti Washingtont, különösen annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban már kereskedelmi retorziókkal fenyegette meg Spanyolországot. Madrid ugyanis szintén bírálta az akciót: