03. 04.
szerda

Hírek
Vélemények
Hetilap
benzin áremelkedés olajár

Bekövetkezett, amitől féltünk: mutatjuk az új benzinárakat!

2026. március 04. 10:33

Az iráni háború hatása máris érzékelhető a benzinkutaknál szerte a világon.

2026. március 04. 10:33
null

Magyarországon a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal drágul március 5-én – derül ki a Holtankoljak.hu előrejelzéséből.

A 95-ös benzin 571 Ft/liter, míg a gázolaj 600 Ft/liter lesz csütörtöktől.

A Portfolio emlékeztet: hétfőn egyetlen nap alatt jelentős drágulás ment végbe. Egy felső-ausztriai, Wels városában működő benzinkúton a dízel literje délelőtt 10 órakor még 1,512 euróba került, míg este 19 órára már 1,622 eurót kellett fizetni érte. A 95-ös szuperbenzin ára ugyanebben az időszakban közel 8 centtel nőtt: 1,454 euróról 1,532 euróra.

Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Mandiner kérdésére elmondta: a hirtelen reakciót még nem lehet globális olajválságként értelmezni. A fő alakító tényező, hogy meddig bírja Irán 11 ország párhuzamos támadását. „Mivel a kőolaj elsődleges jószág, az áremelkedésének hatása a teljes termékskálára átszivárogna. Az üzemanyagokon keresztül az összes áru és szolgáltatás árában megérződik az áremelkedés, azonban rendszeresen figyelmen kívül hagyják, hogy az energiahordozókból gyártott műanyag, illetve kenőolajak és bitumen ára is emelkedik. Így több irányból fejti ki a kőolaj drágulása az árfelhajtó hatását” – tette hozzá.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Nyitókép: Marjai János/MTI/MTVA

narancsliget
2026. március 04. 11:37
Kösz Béketanács.
adrás
2026. március 04. 11:24
Nem kell aggódni a szarosgatyás 450 Ft-os benzin árat ígér és követel a marhája. És még ez akarja irányítani az országot!
Reszelő Aladár
2026. március 04. 10:53
A kormány feladata, hogy annyi ideig féken tartsa az árakat, ameddig csak lehet. Ha a stratégiai készletet használják, azt még olcsóbban szerezték be. Ha enyhül a háború és közben az ukránokkal is sikerül rendezni a dolgot, akkor a választási győzelem is meglesz.
gullwing
2026. március 04. 10:51
De szarosgatyás és a hordája nem akarja a Druzsba megnyitását! PATKÁNYOK...
