Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj gulyás gergely Brüsszel kormányinfó mol üzemanyagár áremelkedés orbán viktor

A három legfontosabb ok: ezért drágulhat brutálisan az üzemanyag a magyarországi benzinkutakon

2026. február 26. 11:57

Ezen a három tényezőn dől el az üzemanyagárak emelkedése – a rezsicsökkentési alap is veszélybe kerülhet.

2026. február 26. 11:57
null

Ha kiesik az orosz olaj, a magyar autósok olyan árrobbanással szembesülhetnek, amilyenre még nem volt példa – erről beszélt a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyszerre három tényező is az üzemanyagárak elszállását okozhatja, és nem túlzás az 1000 forintos literár lehetősége sem.

Gulyás világossá tette: Magyarország nem számol közvetlen katonai támadással, a bevezetett biztonsági intézkedések indokoltak, de a terrorfenyegetettségi szintet nem emelték. A gazdasági következmények azonban szerinte jóval kézzelfoghatóbb veszélyt jelentenek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter szerint az első probléma, hogy a Brent típusú olaj drágább az uralinál. Ha az orosz olaj kiesik, a kínálat szűkül, ami önmagában is árfelhajtó hatású. Ráadásul a Mol százhalombattai finomítója nincs teljes mértékben felkészítve arra, hogy Brent típusú olajat dolgozzon fel, így akár teljesen finomított üzemanyagot is importálni kellene – ami még tovább drágítaná a benzint és a gázolajat.

Ez a három tényező együtt „brutális benzináremelkedést” eredményezne – fogalmazott Gulyás, hozzátéve: ezért megalapozott Orbán Viktor azon kijelentése, hogy akár 1000 forintos literár is kialakulhat.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzet nemcsak az autósokat érintené. A kormány jelenleg a Brent–urali árkülönbözet 95 százalékát elvonja a Moltól, ebből finanszírozza a rezsicsökkentési alapot. 

Ha az orosz olaj kiesik, ez a forrás is eltűnik, ami több százmilliárd forintos hiányt okozhat a rendszerben.

A tét tehát nem pusztán az, mennyit fizetünk a kúton, hanem az is, hogy fenntartható marad-e a rezsivédelmi politika. Ha az orosz szállítások tartósan leállnak, az üzemanyagárak és az állami költségvetés is egyszerre kerülhet nyomás alá – és ezt végső soron a fogyasztók érezhetik meg leginkább.

Nyitókép: Pixabay

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. február 26. 13:41
dundi-fan3 2026. február 26. 12:32 " “A kormány jelenleg a Brent–urali árkülönbözet 95 százalékát elvonja a Moltól” Tehát a magyar kormány a halál vámszedője, a háború kutyája. Nincs is több kérdésem." "ebből finanszírozza a rezsicsökkentési alapot." Ezt elfelejtetted hozzátenni szektás faszkalap. Azt is elfelejtetted közölni, hogy mennyit fizetsz a gázért és az áramért, ha nem 700 és 70 Ft-ot, akkor te is a halál vámszedője, a háború kutyája vagy.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. február 26. 13:21
re: LittleGreg A cikk világosn megírja : az árkülönbözet 95 százalékát elvonja a Moltól, ebből finanszírozza a rezsicsökkentési alapot.
Válasz erre
0
0
LittleGreg
2026. február 26. 12:34
Azért a sokat emlegetett olcsósága az orosz olajnak nem elég arra, hogy az üzemanyag is olcsó legyen. Kb. a középmezőnyben vagyunk az árakat tekintve Európában: tolls.eu/fuel-prices
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. február 26. 12:32
“A kormány jelenleg a Brent–urali árkülönbözet 95 százalékát elvonja a Moltól” Tehát a magyar kormány a halál vámszedője, a háború kutyája. Nincs is több kérdésem.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!