A három legfontosabb ok: ezért drágulhat brutálisan az üzemanyag a magyarországi benzinkutakon

Ha kiesik az orosz olaj, a magyar autósok olyan árrobbanással szembesülhetnek, amilyenre még nem volt példa – erről beszélt a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyszerre három tényező is az üzemanyagárak elszállását okozhatja, és nem túlzás az 1000 forintos literár lehetősége sem.

Gulyás világossá tette: Magyarország nem számol közvetlen katonai támadással, a bevezetett biztonsági intézkedések indokoltak, de a terrorfenyegetettségi szintet nem emelték. A gazdasági következmények azonban szerinte jóval kézzelfoghatóbb veszélyt jelentenek.