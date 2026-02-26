A három legfontosabb ok: ezért drágulhat brutálisan az üzemanyag a magyarországi benzinkutakon

Ezt soha nem gondoltuk volna: Von der Leyen elutazott Ukrajnába, majd kiállt Magyarország mellett
Szinte borítékolható, hogy a hír hamar végig fog szaladni a világsajtón.
Ezen a három tényezőn dől el az üzemanyagárak emelkedése – a rezsicsökkentési alap is veszélybe kerülhet.
Ha kiesik az orosz olaj, a magyar autósok olyan árrobbanással szembesülhetnek, amilyenre még nem volt példa – erről beszélt a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyszerre három tényező is az üzemanyagárak elszállását okozhatja, és nem túlzás az 1000 forintos literár lehetősége sem.
Gulyás világossá tette: Magyarország nem számol közvetlen katonai támadással, a bevezetett biztonsági intézkedések indokoltak, de a terrorfenyegetettségi szintet nem emelték. A gazdasági következmények azonban szerinte jóval kézzelfoghatóbb veszélyt jelentenek.
Ezt is ajánljuk a témában
Szinte borítékolható, hogy a hír hamar végig fog szaladni a világsajtón.
A miniszter szerint az első probléma, hogy a Brent típusú olaj drágább az uralinál. Ha az orosz olaj kiesik, a kínálat szűkül, ami önmagában is árfelhajtó hatású. Ráadásul a Mol százhalombattai finomítója nincs teljes mértékben felkészítve arra, hogy Brent típusú olajat dolgozzon fel, így akár teljesen finomított üzemanyagot is importálni kellene – ami még tovább drágítaná a benzint és a gázolajat.
Ez a három tényező együtt „brutális benzináremelkedést” eredményezne – fogalmazott Gulyás, hozzátéve: ezért megalapozott Orbán Viktor azon kijelentése, hogy akár 1000 forintos literár is kialakulhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy orosz kommentátor ugyanazzal vádolja az ukránokat, amivel az ukránok az oroszokat szokták.
A helyzet nemcsak az autósokat érintené. A kormány jelenleg a Brent–urali árkülönbözet 95 százalékát elvonja a Moltól, ebből finanszírozza a rezsicsökkentési alapot.
Ha az orosz olaj kiesik, ez a forrás is eltűnik, ami több százmilliárd forintos hiányt okozhat a rendszerben.
A tét tehát nem pusztán az, mennyit fizetünk a kúton, hanem az is, hogy fenntartható marad-e a rezsivédelmi politika. Ha az orosz szállítások tartósan leállnak, az üzemanyagárak és az állami költségvetés is egyszerre kerülhet nyomás alá – és ezt végső soron a fogyasztók érezhetik meg leginkább.
Nyitókép: Pixabay