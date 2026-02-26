Ráadásul nem zárható ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt támogató európai országok „rövid időre” megállapodást kötnek.

„Az európai bürokraták és maga Zelenszkij is úgy fogják gondolni, hogy ha rövid időre megkötik ezt a megállapodást, akkor legalább a status quo felülvizsgálható <...> Képletesen szólva, megkötik a megállapodást, de azzal a szándékkal, hogy kivárják Trumpot, és három év múlva felbontják ezt a megállapodást” – magyarázta Blokhin.

Így – tette hozzá a politológus – Ukrajna egy kis lélegzetvételhez jut a belpolitikai és gazdasági nehézségek közepette.

Ez a vád nagyon hasonlít ahhoz az ukrán és nyugat európai nézethez miszerint Oroszország a békét hadserege megerőstésére használná, hogy utána újra megtámadja Ukrajnát, vagy akár más európai országokat.

