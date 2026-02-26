Ft
volodimir zelenszkij béke ukrajna oroszország

Az oroszok megszakértették: Ukrajna csak átmeneti szünetnek használná a békét

2026. február 26. 11:36

Egy orosz kommentátor ugyanazzal vádolja az ukránokat, amivel az ukránok az oroszokat szokták.

2026. február 26. 11:36
null

Konstantin Blokhin orosz politológus a Gazeta.Ru-nak azt állította, hogy csak „lélegzetvételhez akar jutni” a békével Zelenszkij, de pár éven belül folytatná a harcokat.  

„Véleményem szerint nem irreális, hogy ez az ukrán megállapodás még ebben az évben megköttetik. Úgy gondolom, hogy még két-három forduló tárgyalás lesz, és a béketerv megkötésre kerül” 

– hangsúlyozta a szakértő.

Blokhin hozzátette, hogy két okból is várható a békeegyezmény megkötése még ebben az évben. Először is, a nyugati segítségnyújtás csökkenésével Ukrajna számára „már nem lesz megvalósítható” a harcok folytatása ugyanolyan intenzitással, így Kijev szempontjából a konfliktus befagyasztása lenne a legjobb megoldás.

Ráadásul nem zárható ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt támogató európai országok „rövid időre” megállapodást kötnek.

„Az európai bürokraták és maga Zelenszkij is úgy fogják gondolni, hogy ha rövid időre megkötik ezt a megállapodást, akkor legalább a status quo felülvizsgálható <...> Képletesen szólva, megkötik a megállapodást, de azzal a szándékkal, hogy kivárják Trumpot, és három év múlva felbontják ezt a megállapodást” – magyarázta Blokhin.

Így – tette hozzá a politológus – Ukrajna egy kis lélegzetvételhez jut a belpolitikai és gazdasági nehézségek közepette.

Ez a vád nagyon hasonlít ahhoz az ukrán és nyugat európai nézethez miszerint Oroszország a békét hadserege megerőstésére használná, hogy utána újra megtámadja Ukrajnát, vagy akár más európai országokat. 

Nyitókép: SERGEY BOBOK / AFP

