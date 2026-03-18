Orbán Balázs elárulta, hogy mi a leginkább közös Magyar Péterben és Volodimir Zelenszkijben

Háború van, és a háború olyan, mint minde háború, borzalmas. S ebben a háborúban magyar emberek halnak meg tucatjával, százával.

Lehet, hogy kettős állampolgárok, és Kárpátalján ragadtak a történelem szomorú szeszélye folytán, de ugyanolyan magyar emberek, mint mi”– szögezte le. Ezután hozzátette, hogyha valaki menézi ezt az alkotást, akkor megerősödik benne, hogy ez nem jó, ez ellentétes Magyarország érdekeivel, és ennek véget kell vetni.

A Fidesz kampányfőnöke arról is beszélt, hogy a háború csak keveseknek üzlet, a legtöbbeknek pedig szenvedés. „Soha ennyi pénz még nem áramlott be a mai Ukrajna területére, mint az elmúlt években aranykonvojon vagy egyéb szürke utakon”.

Orbán Balázs azzal folytatta, hogy nem véletlen, hogy a háború nem ér gyorsan véget. „Az oroszoknak is vannak céljai, amiket el akarnak érni a csatamezőn vagy a tárgyalóasztalnál, de az ukránoknak is vannak céljai, melyeket úgy szintén el akarnak érni. S van egy üzleti modell is, melynek érdeke egyszerűen a pénzbeáramlás miatt ezt a helyzetet fenntartsa, amelyben több százezer ember szenved”.

Elhangzott, hogy mikor előkerül az, hogy Magyarország nem ért egyet Ukrajna elnökével, és annak morális okai is vannak mindazt a film is alátámasztja, hiszen