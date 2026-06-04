„Magyar Péter élt a gyermeknap utáni első lehetőséggel, és obligát napszemüvegében egy német rendőrmotor nyergébe pattant a berlini Brandenburgi kapunál. Ha nem látnánk, el sem hinnénk, amennyiben nem a saját közösségi oldalán vagánykodnék vele. Nincs ezzel végül is semmi gond, mi is megengedtünk annak idején ezt-azt Áronkánknak a Közlekedési Múzeumban. Igaz, ő ötéves volt akkor, nem negyvenöt, főleg pedig nem a mostaniaknál azért szebb napokat is látott országunk miniszterelnöke, aki éppen bemutatkozó látogatáson jár Európa vezető hatalmának kancellárjánál. De sebaj, szoknunk kell még a tiszás életérzést…

Mindenesetre Magyar Péter az elmúlt két napban az Európai Unió két legfontosabb tagországának vezetőinél vizitelt; ez a része rendben is lenne, hadd lássa ő is személyesen, kikkel van dolgunk. Más kérdés, hogy meddig lesz hozzájuk szerencsénk – bár országaink messze nincsenek egy súlycsoportban, a magyar kormányfő felhatalmazása tűnik időben és politikailag is a legtartósabbnak. Tegnapi vendéglátója, a francia Emmanuel Macron nemcsak népszerűtlen otthon, de nem is indulhat újra a jövő évi elnökválasztáson – máris béna kacsa. Berlinben Friedrich Merz – Ursula von der Leyen és Manfred Weber mellett az Európát irányító német néppárti trojka harmadik tagja – nehéz helyzetben van kormányzása második évét kezdve. Mindkét kulcsországban fölényesen a bevándorlásellenes jobboldal, a Nemzeti Tömörülés, illetve az Alternatíva Németországért a legnépszerűbb politikai erő.”