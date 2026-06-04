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fővárosi közgyűlés demonstráció budapest taxi

Betelt a pohár a taxisoknál: hatalmas demonstráció szerveződik Budapesten

2026. június 04. 05:53

Tarifaemelést és érdemi párbeszédet követelnek a taxisok, akár 2000 autóval tüntethetnek.

2026. június 04. 05:53
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A budapesti taxisok körében egyre nő az elégedetlenség, miután a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén nem született döntés a 2023 óta változatlan tarifák ügyében. A sofőrök szerint a megélhetési költségek emelkedése mellett egy új, kötelező nyomkövető alkalmazás használata is tovább nehezíti a mindennapi munkavégzést, ezért a háttérben egy nagyszabású demonstráció szervezése kezdődött meg.

A Világgazdaság értesülései szerint a megmozdulás célja nem Budapest közlekedésének megbénítása, hanem a taxis szakma összefogásának erősítése és a döntéshozókkal folytatott párbeszéd kikényszerítése. A szervezők szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért olyan rendezvényt terveznek, 

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amelyen akár kétezer taxi is részt vehet egyszerre.

A szakmán belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés a szükséges tarifaemelés mértékéről. Míg egyes érdekképviseletek mérsékeltebb drágítást támogatnak, más szervezetek jelentősebb emelést sürgetnek. Abban azonban szinte minden szereplő egyetért, hogy a jelenlegi díjszabás hosszú távon nem fenntartható.

A demonstráció pontos időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert, de a szervezők már önkénteseket és technikai segítőket keresnek a lebonyolításhoz. A tervek szerint a megmozdulás békés és rendezett lesz, a résztvevők pedig elsősorban a figyelemfelhívás és a szakmai egyeztetés előmozdítása érdekében vonulnának utcára.

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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 26 komment

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Sorrend:
bigfunk
2026. június 04. 08:44
Hajrá taxisok! Tüntessetek csak a hazug SBT kormány ellen! SBT= Szodomita Beszart Tolvaj.
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0
0
zakar zoltán béla
2026. június 04. 08:19
Hajrá Kuncze,légy az első!
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0
0
balukapitany-2
2026. június 04. 08:14
Kibulizták maguknak a hatósági árat és ezzel kiiktatták a versenyt. Akkor most élvezzék
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1
0
The Loner
•••
2026. június 04. 07:31 Szerkesztve
Kollár Kinga után szabadon: minden demonstráció, megmozdulás, tüntetés, felvonulás és tiltakozás hasznos. Minél gyakrabban történik ilyesmi, annál jobb: ami a tiszának rossz, az nekünk jó.
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12
0
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