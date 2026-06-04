Betelt a pohár a taxisoknál: hatalmas demonstráció szerveződik Budapesten

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Tarifaemelést és érdemi párbeszédet követelnek a taxisok, akár 2000 autóval tüntethetnek.
A budapesti taxisok körében egyre nő az elégedetlenség, miután a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén nem született döntés a 2023 óta változatlan tarifák ügyében. A sofőrök szerint a megélhetési költségek emelkedése mellett egy új, kötelező nyomkövető alkalmazás használata is tovább nehezíti a mindennapi munkavégzést, ezért a háttérben egy nagyszabású demonstráció szervezése kezdődött meg.
A Világgazdaság értesülései szerint a megmozdulás célja nem Budapest közlekedésének megbénítása, hanem a taxis szakma összefogásának erősítése és a döntéshozókkal folytatott párbeszéd kikényszerítése. A szervezők szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért olyan rendezvényt terveznek,
amelyen akár kétezer taxi is részt vehet egyszerre.
A szakmán belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés a szükséges tarifaemelés mértékéről. Míg egyes érdekképviseletek mérsékeltebb drágítást támogatnak, más szervezetek jelentősebb emelést sürgetnek. Abban azonban szinte minden szereplő egyetért, hogy a jelenlegi díjszabás hosszú távon nem fenntartható.
A demonstráció pontos időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert, de a szervezők már önkénteseket és technikai segítőket keresnek a lebonyolításhoz. A tervek szerint a megmozdulás békés és rendezett lesz, a résztvevők pedig elsősorban a figyelemfelhívás és a szakmai egyeztetés előmozdítása érdekében vonulnának utcára.
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Nyitókép: MTI/Purger Tamás