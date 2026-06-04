Betelt a pohár a taxisoknál: hatalmas demonstráció szerveződik Budapesten

A budapesti taxisok körében egyre nő az elégedetlenség, miután a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén nem született döntés a 2023 óta változatlan tarifák ügyében. A sofőrök szerint a megélhetési költségek emelkedése mellett egy új, kötelező nyomkövető alkalmazás használata is tovább nehezíti a mindennapi munkavégzést, ezért a háttérben egy nagyszabású demonstráció szervezése kezdődött meg.

A Világgazdaság értesülései szerint a megmozdulás célja nem Budapest közlekedésének megbénítása, hanem a taxis szakma összefogásának erősítése és a döntéshozókkal folytatott párbeszéd kikényszerítése. A szervezők szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért olyan rendezvényt terveznek,