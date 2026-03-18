Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
energiaválság iráni háború energiaárak klímavédelem energia Európai Unió rezsi

Rezsicsökkentés: Európa simán követhetné a magyar utat, de valamiért nem teszi

2026. március 18. 20:54

Egyetlen tollvonással levehetnék az emberek válláról az energiaterhet, mégsem lépnek.

2026. március 18. 20:54
null

Az Euronews beszámolója szerint az európai kormányok akár egyik napról a másikra is jelentősen mérsékelhetnék a lakossági energiaárakat, ha egyszerűen csökkentenék az áramra rakódó adókat. A jelenlegi rendszer ugyanis sokszor éppen az ellenkező irányba hat: az elektromos energia adóterhei többszörösei a fosszilis energiahordozókénak.

Az adók felfelé hajtják a számlákat

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az európai háztartások villanyszámlájának átlagosan 28 százaléka adókból és különféle díjakból áll. Egyes országokban ez még kirívóbb:

  • Spanyolországban például az áram adóterhei 4,2-szer magasabbak voltak, mint a fosszilis gázé,
  • Németországban pedig 3,2-szeres különbség mutatkozott.

Mindez azért különösen visszás, mert

miközben az Európai Unió a klímavédelemre hivatkozva az elektrifikációt ösztönözné, valójában éppen az elektromos energiát terheli jobban.

A háztartások így végső soron többet fizetnek, részben politikai-ideológiai döntések miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Órákon belül megoldható lenne a baj

A cikk szerint rövid távon a legegyszerűbb megoldás az adók csökkentése lenne. Ahogy a cikk által hivatkozott elemzés fogalmaz:

az energiaszámla minden eleme „kormányzati döntések eredménye”, így az adóterhek is.

Több ország már élt is ezzel az eszközzel. Németország például úgy tudta 16 százalékkal csökkenteni a villanyszámlákat, hogy egyes terheket áthelyezett az általános költségvetésbe. Dánia pedig azzal ösztönözte a hőszivattyúk elterjedését, hogy olcsóbbá tette az elektromos fűtést.

Növekvő nyomás az embereken

Az újabb energiaválság – amelyet a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus súlyosbít – ismét rámutat a rendszer gyengeségeire.

Az EU az első tíz napban már 2,5 milliárd euróval többet fizetett az importált fosszilis energiáért.

Sokan ezért azt sürgetik, hogy az adóterheket inkább a fosszilis energiacégekre helyezzék át.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Európa vagy csatlakozik Trump háborújához a Hormuzi-szorosban, vagy visszatér az orosz energiához

Ebbe a pozícióba sakkozta magát az Unió.

Nem a dolgozó embereknek kellene megfizetniük a háború árát, miközben az olajvállalatok főnyereményként kezelik azt”

– fogalmazott az Euronews szerint Fanny Petitbon, a 350.org környezetvédő szervezet szakértője.

A nagy kérdés: miért nem lépnek?

A szakértők szerint az extraprofitadók sem feltétlenül jelentenének kockázatot a fogyasztók számára, mivel ezek általában nem épülnek be közvetlenül az árakba.

Ráadásul az EU korábban már alkalmazott hasonló eszközt:

a 2022-es energiaválság idején bevezetett ideiglenes különadó 28 milliárd eurót hozott, amelyet a tagállamok részben a lakosság támogatására fordítottak.

Mindezek fényében egyre többen teszik fel a kérdést: ha az árak csökkentésének eszközei adottak, miért nem él velük Európa szélesebb körben? A lehetőség tehát adott lenne, a politikai akarat azonban valamiért egyelőre hiányzik.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. március 18. 21:38
SÖTÉT BEFEKTETŐK IRÁNYÍTJÁK AZ UNIJÓT!!!! még!:))))))
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 18. 21:09
A fidesz leveszi az emberek vallarol az energiaterhet ? Azt hogy csinalja ? Orban befizeti a szamlajukat, vagy Soros ?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!