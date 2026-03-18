Rezsicsökkentés: Európa simán követhetné a magyar utat, de valamiért nem teszi

Lehullt a lepel a gigantikus brüsszeli baklövésről: nyugaton is beismerték, miért omolhat össze bármikor az egész kontinens!
Egyetlen tollvonással levehetnék az emberek válláról az energiaterhet, mégsem lépnek.
Az Euronews beszámolója szerint az európai kormányok akár egyik napról a másikra is jelentősen mérsékelhetnék a lakossági energiaárakat, ha egyszerűen csökkentenék az áramra rakódó adókat. A jelenlegi rendszer ugyanis sokszor éppen az ellenkező irányba hat: az elektromos energia adóterhei többszörösei a fosszilis energiahordozókénak.
A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az európai háztartások villanyszámlájának átlagosan 28 százaléka adókból és különféle díjakból áll. Egyes országokban ez még kirívóbb:
Mindez azért különösen visszás, mert
miközben az Európai Unió a klímavédelemre hivatkozva az elektrifikációt ösztönözné, valójában éppen az elektromos energiát terheli jobban.
A háztartások így végső soron többet fizetnek, részben politikai-ideológiai döntések miatt.
A cikk szerint rövid távon a legegyszerűbb megoldás az adók csökkentése lenne. Ahogy a cikk által hivatkozott elemzés fogalmaz:
az energiaszámla minden eleme „kormányzati döntések eredménye”, így az adóterhek is.
Több ország már élt is ezzel az eszközzel. Németország például úgy tudta 16 százalékkal csökkenteni a villanyszámlákat, hogy egyes terheket áthelyezett az általános költségvetésbe. Dánia pedig azzal ösztönözte a hőszivattyúk elterjedését, hogy olcsóbbá tette az elektromos fűtést.
Az újabb energiaválság – amelyet a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus súlyosbít – ismét rámutat a rendszer gyengeségeire.
Az EU az első tíz napban már 2,5 milliárd euróval többet fizetett az importált fosszilis energiáért.
Sokan ezért azt sürgetik, hogy az adóterheket inkább a fosszilis energiacégekre helyezzék át.
Nem a dolgozó embereknek kellene megfizetniük a háború árát, miközben az olajvállalatok főnyereményként kezelik azt”
– fogalmazott az Euronews szerint Fanny Petitbon, a 350.org környezetvédő szervezet szakértője.
A szakértők szerint az extraprofitadók sem feltétlenül jelentenének kockázatot a fogyasztók számára, mivel ezek általában nem épülnek be közvetlenül az árakba.
Ráadásul az EU korábban már alkalmazott hasonló eszközt:
a 2022-es energiaválság idején bevezetett ideiglenes különadó 28 milliárd eurót hozott, amelyet a tagállamok részben a lakosság támogatására fordítottak.
Mindezek fényében egyre többen teszik fel a kérdést: ha az árak csökkentésének eszközei adottak, miért nem él velük Európa szélesebb körben? A lehetőség tehát adott lenne, a politikai akarat azonban valamiért egyelőre hiányzik.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP