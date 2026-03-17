Lehullt a lepel a gigantikus brüsszeli baklövésről: nyugaton is beismerték, miért omolhat össze bármikor az egész kontinens!

Európa stratégiai vaksága abban áll, hogy nem integrálja az energia-rezilienciát a nemzeti biztonsági gondolkodásba. Szerinte a sebezhetőség rendszerszintű:

korlátozott a tárolókapacitás és a rugalmasság,

elégtelen a tartalékkapacitás,

egyenetlen a határon átnyúló hálózati integráció,

korlátozott a gyártási kapacitás a kritikus hálózati alkatrészekhez és anyagokhoz, valamint

a hálózatok egyre nagyobb digitalizációja miatt egyre jelentősebb a kibertérbeli kitettség.

Middendorp szerint Európának egy decentralizáltabb energiarendszerre van szüksége, tárolással és robusztus kibervédelemmel megtámogatva.

Azt is hozzátette, hogy a reziliencia-követelményeket be kell építeni az európai hálózatok tervezésébe és építésébe. Ezt a munkát össze kell hangolni a nemzetek és a NATO között. „Közös tervezési feltételezésekkel, közös stressztesztekkel és rendszeres gyakorlatokkal, amelyekben részt vesznek a hálózatüzemeltetők, az önkormányzatok, a katasztrófavédelmi szolgálatok, a vízügyi szolgáltatók, a távközlési cégek és az ipar” – tette hozzá.