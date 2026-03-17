hormuzi - szoros nato energia európa

Lehullt a lepel a gigantikus brüsszeli baklövésről: nyugaton is beismerték, miért omolhat össze bármikor az egész kontinens!

2026. március 17. 19:26

Borúsan látja a helyzetet a Holland Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka.

2026. március 17. 19:26
null

Európának sürgősen tanulnia kellene az elmúlt hetek eseményeiből – a Hormuzi-szoros lezárásából és az energiaár-robbanásból – írja Tom Middendorp, a Holland Királyi Hadsereg nyugalmazott négycsillagos tábornoka, a Holland Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka, az International Military Council on Climate and Security elnöke.

Middendorp szerint az európai politikusok az energiát még mindig túlnyomórészt technikai vagy éppen klímavédelmi szempontból kezelik.

Azonban ma az energiát elsősorban biztonsági kérdésként kellene kezelni

– írja. A nyugalmazott tábornok szerint olyan energiarendszer nem létezik, amelyben ne jelennének meg függőségek, azonban a különböző függőségek rendkívül eltérőek egymástól. „Minden energiarendszer hordoz függőségeket. A fosszilis tüzelőanyagok ellátási láncai folyamatos áramlást igényelnek kitett infrastruktúrákon keresztül. A zöld energia rendszerei kritikus ásványi anyagoktól és összetett gyártási láncoktól függenek. A biztonsági kérdés az, hogy melyik rendszert lehet úgy megtervezni, hogy beleépítsék a diverzifikációt, a tárolást és a rezilienciát” – fogalmaz.

Európa stratégiai vaksága abban áll, hogy nem integrálja az energia-rezilienciát a nemzeti biztonsági gondolkodásba. Szerinte a sebezhetőség rendszerszintű:

  • korlátozott a tárolókapacitás és a rugalmasság,
  • elégtelen a tartalékkapacitás,
  • egyenetlen a határon átnyúló hálózati integráció,
  • korlátozott a gyártási kapacitás a kritikus hálózati alkatrészekhez és anyagokhoz, valamint
  • a hálózatok egyre nagyobb digitalizációja miatt egyre jelentősebb a kibertérbeli kitettség.

Middendorp szerint Európának egy decentralizáltabb energiarendszerre van szüksége, tárolással és robusztus kibervédelemmel megtámogatva.

Azt is hozzátette, hogy a reziliencia-követelményeket be kell építeni az európai hálózatok tervezésébe és építésébe. Ezt a munkát össze kell hangolni a nemzetek és a NATO között. „Közös tervezési feltételezésekkel, közös stressztesztekkel és rendszeres gyakorlatokkal, amelyekben részt vesznek a hálózatüzemeltetők, az önkormányzatok, a katasztrófavédelmi szolgálatok, a vízügyi szolgáltatók, a távközlési cégek és az ipar” – tette hozzá.

„Egy olyan társadalom, amely nem tudja égve tartani a lámpákat, üzemeltetni a gyárakat, és melegen, élelmiszerrel ellátva tartani az embereit, nem tudja hosszú ideig fenntartani a katonai műveleteket vagy a politikai egységet. Az energiahálózatok Európa védelmi vonalának részét képezik, és ennek megfelelően kell kezelni őket”

– figyelmeztet.

Nyitókép forrása: CESAR MANSO / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. március 17. 20:54
Sajnos nem sok újat mond. Lényegében.még azt sem hogy hiba politikai szempontok alapján szelektálni sz energiahordozòk importja között. Õnmagábam csak az energiatárolók telepítése és a hálózatok megerősítése valamint a kivervédelem nem lesz elég a következô egy két évtizedben, ha hol az orosz hol az arab, vagy egyéb importforrások hirtelen kiesnek. Az atomenergiáról pedig sok európai ország önként lemondott...
Mantinka
2026. március 17. 20:40
Lengyel miniszterelnök: Az Orbán Viktor vezette európai jobboldal el akarja pusztítani az EU-t. 24.hu/kulfold/2026/03/16/lengyelorszag-donald-tusk-orban-viktor-europai-unio/
vez-ker
2026. március 17. 20:39
"Egy olyan társadalom, amely nem tudja égve tartani a lámpákat, üzemeltetni a gyárakat, és melegen, élelmiszerrel ellátva tartani az embereit..." de az EU határozat, hogy férfiak is szülhetnek EU minden problémáját megoldja majd.
Ödenburger
2026. március 17. 19:30
Ez is mutatja, mennyire dilettáns a méregzöld, pusztán megújulókra építő energetikai fordulat koncepciója.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!