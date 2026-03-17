Lehullt a lepel a gigantikus brüsszeli baklövésről: nyugaton is beismerték, miért omolhat össze bármikor az egész kontinens!

Ursula von der Leyen felfedte lapjait: fontos számukra az európaiak energiaellátása, de nem kérnek az orosz olajból
Hozta a szokásos formát.
Borúsan látja a helyzetet a Holland Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka.
Európának sürgősen tanulnia kellene az elmúlt hetek eseményeiből – a Hormuzi-szoros lezárásából és az energiaár-robbanásból – írja Tom Middendorp, a Holland Királyi Hadsereg nyugalmazott négycsillagos tábornoka, a Holland Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka, az International Military Council on Climate and Security elnöke.
Middendorp szerint az európai politikusok az energiát még mindig túlnyomórészt technikai vagy éppen klímavédelmi szempontból kezelik.
Azonban ma az energiát elsősorban biztonsági kérdésként kellene kezelni
– írja. A nyugalmazott tábornok szerint olyan energiarendszer nem létezik, amelyben ne jelennének meg függőségek, azonban a különböző függőségek rendkívül eltérőek egymástól. „Minden energiarendszer hordoz függőségeket. A fosszilis tüzelőanyagok ellátási láncai folyamatos áramlást igényelnek kitett infrastruktúrákon keresztül. A zöld energia rendszerei kritikus ásványi anyagoktól és összetett gyártási láncoktól függenek. A biztonsági kérdés az, hogy melyik rendszert lehet úgy megtervezni, hogy beleépítsék a diverzifikációt, a tárolást és a rezilienciát” – fogalmaz.
Európa stratégiai vaksága abban áll, hogy nem integrálja az energia-rezilienciát a nemzeti biztonsági gondolkodásba. Szerinte a sebezhetőség rendszerszintű:
Middendorp szerint Európának egy decentralizáltabb energiarendszerre van szüksége, tárolással és robusztus kibervédelemmel megtámogatva.
Azt is hozzátette, hogy a reziliencia-követelményeket be kell építeni az európai hálózatok tervezésébe és építésébe. Ezt a munkát össze kell hangolni a nemzetek és a NATO között. „Közös tervezési feltételezésekkel, közös stressztesztekkel és rendszeres gyakorlatokkal, amelyekben részt vesznek a hálózatüzemeltetők, az önkormányzatok, a katasztrófavédelmi szolgálatok, a vízügyi szolgáltatók, a távközlési cégek és az ipar” – tette hozzá.
„Egy olyan társadalom, amely nem tudja égve tartani a lámpákat, üzemeltetni a gyárakat, és melegen, élelmiszerrel ellátva tartani az embereit, nem tudja hosszú ideig fenntartani a katonai műveleteket vagy a politikai egységet. Az energiahálózatok Európa védelmi vonalának részét képezik, és ennek megfelelően kell kezelni őket”
– figyelmeztet.
Nyitókép forrása: CESAR MANSO / AFP
