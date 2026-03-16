„Újra hozzáférhetnénk az olcsó energiához, ez józan ész kérdése” – Brüsszeli vezető állt ki Orbán mellett

Egyre több európai vezető kérdőjelezi meg, merre tart a kontinens az orosz–ukrán háború ügyében. A belga miniszterelnök szerint az Európai Uniónak tárgyalnia kell Oroszországgal, mert Európa sem katonailag, sem gazdasági szankciókkal nem képes térdre kényszeríteni Moszkvát.
Bart De Wever belga miniszterelnök szerint Európának tárgyalnia kell Oroszországgal, ha valóban véget akar vetni az orosz–ukrán háborúnak. A flamand nacionalista N–VA politikusa a belga pénzügyi lapnak, a L’Echónak adott interjúban beszélt arról, hogy az Európai Unió jelenlegi stratégiája nem vezet eredményre.
A kormányfő szerint Európa sem katonailag, sem gazdasági eszközökkel nem tudja térdre kényszeríteni Moszkvát.
Mi értelme folytatni a háborút, ha nincs világos győzelem a láthatáron?
– fogalmazott.
De Wever szerint az EU hivatalos álláspontja az, hogy addig folytatják a háborút, amíg Oroszországot térdre nem kényszerítik. A belga miniszterelnök azonban úgy látja, ez csak akkor lenne reális, ha az Egyesült Államok teljes mértékben Ukrajna mögött állna.
Az a hivatalos álláspont, hogy addig folytatjuk, amíg Oroszország térdre nem kényszerül. De ez csak akkor reális, ha teljes amerikai támogatás áll mögötte, ők viszont egyáltalán nem Ukrajna mellett vannak
– mondta. A belga kormányfő szerint Európa önmagában nem képes nyomást gyakorolni az orosz vezetésre.
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Putyint fegyverek küldésével fenyegetni tudjuk Ukrajnában. Gazdaságilag sem tudjuk megfojtani amerikai segítség nélkül
– fogalmazott. Szerinte ezért valójában egyetlen lehetőség marad:
megállapodást kell kötni Moszkvával.
De Wever arra is figyelmeztetett, hogy ha az Európai Unió továbbra sem hajlandó tárgyalni Oroszországgal, akkor Európa egyszerűen kimarad a döntésekből. Ha Brüsszel ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy nem lehet tárgyalni Moszkvával, akkor az esetleges egyeztetések az amerikaiak, az ukránok és az oroszok között zajlanak majd – Európa nélkül. A belga miniszterelnök szerint ebben az esetben Európa kimarad a döntésekből:
Akkor már most megmondhatom, hogy ez egy rossz megállapodás lesz számunkra.
A politikus úgy látja, Európa jelenleg minden fronton veszít, miközben az Egyesült Államok és Kína profitál a helyzetből. Washington fegyvereket ad el az ukrán hadseregnek, Peking pedig olcsóbban jut orosz energiahordozókhoz. Ezért De Wever szerint az EU-nak normalizálnia kellene kapcsolatait Oroszországgal. Úgy fogalmazott:
Így újra hozzáférhetnénk az olcsó energiához. Ez józan ész kérdése.
A belga kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnát nem szabad magára hagyni, az országnak szuverén államként kell megmaradnia, és szerinte hosszú távon helye van az európai közösségben.
De Wever arról is beszélt, hogy több európai vezető magánbeszélgetésekben egyetért vele, ám ezt nyilvánosan nem merik kimondani.
Úgy látja, sokan attól tartanak, hogy ha a tárgyalások szükségességéről beszélnek, azzal az ukránok elárulásának látszatát keltik, és azonnal azzal vádolják őket, hogy az orosz álláspontot képviselik.
