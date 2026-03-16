„Újra hozzáférhetnénk az olcsó energiához, ez józan ész kérdése” – Brüsszeli vezető állt ki Orbán mellett

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint Európának tárgyalnia kell Oroszországgal, ha valóban véget akar vetni az orosz–ukrán háborúnak. A flamand nacionalista N–VA politikusa a belga pénzügyi lapnak, a L’Echónak adott interjúban beszélt arról, hogy az Európai Unió jelenlegi stratégiája nem vezet eredményre.

A kormányfő szerint Európa sem katonailag, sem gazdasági eszközökkel nem tudja térdre kényszeríteni Moszkvát.