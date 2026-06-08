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lengyelország donald tusk jacek karnowski Magyar Péter varsó

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie

2026. június 08. 08:28

Jacek Karnowski, a lengyel jobboldali Sieci hetilap főszerkesztője a Mandinernek adott interjúban kemény kritikát fogalmazott meg Donald Tusk kormányával és az uniós intézményekkel szemben. Beszélt a lengyel ellenzéki média helyzetéről, a Fidesz jövőjéről, Magyar Péter kampányáról, valamint az ukrajnai háború politikai következményeiről is.

2026. június 08. 08:28
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Kovács András
Kovács András

Jacek Karnowski, a lengyel jobboldali Sieci hetilap főszerkesztője a Mandinernek arról beszélt, hogy a lengyel médiakörnyezetben rendkívül nehéz helyzetben vannak a kormánykritikus, konzervatív médiumok. Karnowski szerint a mainstream liberális kormányok – különösen Közép-Kelet-Európában – hajlamosak arra, hogy a médiapiacon domináns pozíciót építsenek ki, és a velük szemben álló sajtó befolyását a lehető legkisebbre csökkentsék. A Fidesz kormányzása után ez várható Magyarországon is. 

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Forrás: MTI

Így teszik tönkre az ellenzéki sajtót Tuskék

A Sieci főszerkesztője a Mandinernek azt mondta, hogy szerinte a kormányzat hivatalos és informális hirdetési bojkottokkal, pénzügyi nyomásgyakorlással, valamint állami intézmények bevonásával próbálja nehezíteni az ellenzéki médiumok működését. Jacek Karnowski példaként említette, hogy egyik újságírójuk ellen azért indult eljárás, mert kérdéseket tett fel egy kormánypárti rendezvényen. Ezt a lépést abszurdnak nevezte.

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Karnowski hangsúlyozta: a nyomás ellenére az ellenzéki médiának folytatnia kell a munkát. Úgy fogalmazott, hogy

 a konzervatív sajtónak kisebbnek, olcsóbbnak és hatékonyabbnak kell lennie, mert a nagy médiabirodalmak könnyebben támadhatók. 

Ugyanakkor létfontosságúnak nevezte az ilyen médiumok fennmaradását, mivel szerinte a közösségi média nem képes átvenni a hagyományos sajtó szerepét a politikusok ellenőrzésében és a közéleti narratívák kialakításában.

A Sieci főszerkesztője szerint a televízió és az online média továbbra is meghatározó szerepet játszik a közbeszéd alakításában, míg a nyomtatott sajtó egy politikai közösség szellemi életének fontos fóruma marad. Arról is beszélt, hogy Lengyelországban a jobboldali média fennmaradását jelentős mértékben segítik az olvasói adományok és támogatások. Reményét fejezte ki, hogy Magyarországon is kialakulhat hasonló támogatási kultúra.

Elképesztő kettős mérce Brüsszelben 

A médiaszabadságról szólva Karnowski élesen bírálta az Európai Unió intézményeit. Azt mondta, hogy miközben korábban rendszeresen támadták a magyar kormányt médiapolitikai kérdések miatt, most szerinte hallgatnak a Lengyelországban tapasztalható problémákról. Úgy vélte, az uniós szervek sokkal elnézőbbek azokkal a kormányokkal szemben, amelyek politikailag közelebb állnak hozzájuk.

Jacek Karnowski szerint 

ma olyan jogsértések történnek Lengyelországban, amelyek korábban komoly nemzetközi reakciókat váltottak volna ki.

A Sieci főszerkesztője úgy fogalmazott, hogy az alkotmánybírósági döntések figyelmen kívül hagyása sem vált ki érdemi kritikát Brüsszel részéről, miközben Donald Tusk kormányát inkább dicséret övezi.

Ezért nem kell nevet váltania a Fidesznek

A Fidesz jövőjével kapcsolatban Karnowski azt mondta, természetes, hogy egy demokratikus rendszerben időnként vereséget szenvednek a politikai pártok. Szerinte azonban minél tovább van valaki kormányon, annál nehezebb visszatérni az ellenzéki szerephez. Úgy véli, a vereség okairól szóló vitákat gyorsan le kell zárni, és a jövőre kell koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy nem tartaná helyesnek a párt nevének vagy alapvető szervezeti struktúrájának megváltoztatását. Szerinte

 a folytonosság és a stabilitás különösen fontos olyan időszakban, amikor egy politikai közösséget erős támadások érnek. 

Úgy vélte, egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.

A magyar politikáról szólva a Sieci főszerkesztője azt mondta a Mandinernek, hogy Magyar Péter kampánya több elemében emlékeztette Donald Tusk korábbi kampányaira. 

  • Úgy vélte, elképzelhető, hogy lengyel politikai tanácsadók vagy Tusk környezetéhez köthető szakemberek is hatással lehettek a kampány felépítésére. 
  • Karnowski szerint az ilyen kampányok egyik alapvető eleme a pozitív jövőkép felmutatása, miközben az ellenfelet nemcsak politikailag, hanem erkölcsileg is hiteltelennek próbálják beállítani. 
  • Hozzátette, hogy ezt a jelenséget Lengyelországban gyakran „erkölcsi pánikként” emlegetik.

Nawrocki lehet az egyesítő személy?

A lengyel belpolitikáról szólva Karnowski úgy értékelte, hogy Donald Tusk elvesztette korábbi politikai előnyét. Ennek okát a gyenge kormányzati teljesítményben, a be nem váltott ígéretekben, valamint a gazdasági és egészségügyi problémákban látja. 

A kabinet túl nagy hangsúlyt helyez a kommunikációs kampányokra, és túl keveset a valódi reformokra.

A jobboldali politikai erőkről beszélve a Sieci főszerkesztője a Jog és Igazságosságot hagyományos nemzeti-konzervatív pártként írta le. A Konföderációt inkább szabadpiaci irányultságú formációnak nevezte, míg Grzegorz Braun mozgalmát radikálisabb, kevésbé kiforrott programmal rendelkező politikai irányzatként jellemezte. Egész Európában megfigyelhető a politikai rendszer töredezettsége, amelynek következtében a korábbi nagy néppártok helyét egyre több közepes méretű politikai erő veszi át. Úgy vélte, ez a folyamat Magyarországon is folytatódni fog.

A lengyel jobboldali pártok együttműködéséről szólva Karnowski azt mondta, hogy bár jelentősek a nézetkülönbségek közöttük, az államfő személye összekötő szerepet játszhat. Szerinte 

az elnök kulcsszerepet tölthet be egy jövőbeli jobboldali együttműködés kialakításában.

Az Európai Parlament frakcióinak jövőjével kapcsolatban a Sieci főszerkesztője úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi felállás akár jelentősen át is alakulhat, különösen az ukrajnai háború lezárását követően. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lengyel jobboldal számára politikailag elfogadhatatlan az együttműködés olyan erőkkel, amelyeket oroszbarátnak tartanak. Az ukrajnai háborúról szólva Jacek Karnowski azt mondta, hogy Lengyelországban továbbra is erős az oroszellenes közhangulat, és széles körű egyetértés övezi azt az álláspontot, hogy az orosz katonai jelenlétet a lehető legtávolabb kell tartani a lengyel határoktól. Ugyanakkor úgy érzi, 

Ukrajna nem mutatott kellő hálát a lengyel támogatásért. 

Kiemelte a volhíniai mészárlás történelmi emlékezetének jelentőségét is, amely továbbra is érzékeny kérdés a lengyel közvélemény számára.

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Összesen 12 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 08. 09:08
Azért azzal vitatkoznék, hogy egy kicsi média vállalatot, vagy egy nagyot szántak-e be előbb. A média is egy harctér, tehát a kisebbnek kisebb az esélye is fennmaradáshoz. A kisebbet előbb el lehet taposni. De én nem vagyok szakértő csak így mondom.
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bispora
2026. június 08. 09:02
Tusk pártja a KO jelenleg 33%-on áll. A PIS meg 25%-on. Nem tűnik a PIS favoritnak 2027 őszén jelen pillanatban...
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buktoragyufaarus
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2026. június 08. 08:58 Szerkesztve
A maradék moslék fideszt még egy kis idő teljesen kitakarítani ,a többi meg azt is letagadja,hogy az anyja szülte.🤣👍
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0
6
states-2
2026. június 08. 08:48
Ismerjük a komcsi módszereket, és ez még most megvan fejelve egy drogos pszichopatával, aki megvan győződve róla, hogy most ő maga egy személyben az atyaúristen és Kádár János. Rajtunk múlik, hogy észre térítsük, már ha van neki egyáltalán ilyen.
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6
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