Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie

Ugyanakkor létfontosságúnak nevezte az ilyen médiumok fennmaradását, mivel szerinte a közösségi média nem képes átvenni a hagyományos sajtó szerepét a politikusok ellenőrzésében és a közéleti narratívák kialakításában.

A Sieci főszerkesztője szerint a televízió és az online média továbbra is meghatározó szerepet játszik a közbeszéd alakításában, míg a nyomtatott sajtó egy politikai közösség szellemi életének fontos fóruma marad. Arról is beszélt, hogy Lengyelországban a jobboldali média fennmaradását jelentős mértékben segítik az olvasói adományok és támogatások. Reményét fejezte ki, hogy Magyarországon is kialakulhat hasonló támogatási kultúra.

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