Ukrajna volt minisztere kijózanító nyilatkozatot tett: Putyin lesöpörné az asztalról az európaiakat, csak Trump jöhet szóba

Vészjelzés érkezett Kijevből: Ukrajna nem tudja megállítani az orosz ballisztikus rakétákat
Az ukrán vezérkari főnök szerint kritikus hiány van a légvédelmi rendszerekből.
Dmitro Kuleba szerint az orosz vezetés nem tekinti Európát önálló geopolitikai szereplőnek, ezért nem is hajlandó vele tárgyalni a háború lezárásáról.
Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere a Radio NV-nek adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin vélhetően nem az európai vezetőkkel kíván majd tárgyalni az orosz–ukrán háború lezárásáról.
Kuleba rámutatott arra is, hogy az elmúlt években alapvetően megváltoztak az európai erőviszonyok, mivel megnőtt Lengyelország és az északi államok politikai, valamint katonai befolyása. Emiatt kétségesnek nevezte, hogy Berlin és Párizs képes lenne egész Európa nevében garanciákat vállalni egy esetleges egyezség során.
Meglátása szerint Moszkva számára az is nehézséget jelent, hogy az Európai Unióban a döntésekhez tagállami egyetértés szükséges, így Putyin joggal tehetné fel a kérdést, hogy a francia és német vezetés valóban garantálni tudja-e valamennyi európai partner támogatását.
Az egykori miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz vezetés nem tekinti Európát önálló geopolitikai szereplőnek.
Megfogalmazása szerint az orosz külpolitikai gondolkodást továbbra is az a szemlélet határozza meg, amely szerint a világ legfontosabb ügyeiben két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország dönt.
A nyilatkozat nem sokkal azt követően született, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban az E3 szövetség elnökeivel egyeztetett, név szerint Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral. A találkozót követő közös nyilatkozatuk szerint Európának kulcsszerepet kell vállalnia a háború rendezésében, és öt alapelvet fogalmaztak meg a tartós béke érdekében, ideértve a tűzszünetet, a frontvonalak tárgyalási alapként való elfogadását, a biztonsági garanciákat, az orosz vagyon befagyasztásának fenntartását, valamint az európai biztonsági érdekek érvényesítését.
A kezdeményezést Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője élesen bírálta, mondván: „helytelen és elfogadhatatlan úgy közvetítési folyamatot kezdeményezni, hogy annak feltételeit előre meghatározzák”. Peszkov végezetül hozzátette: az európai országok egyelőre nem állnak készen arra, hogy közvetítő szerepet töltsenek be az Oroszország és Ukrajna közötti háború rendezésében.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán vezérkari főnök szerint kritikus hiány van a légvédelmi rendszerekből.
Nyitókép: Valery SHARIFULIN / POOL / AFP
***