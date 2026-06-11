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vlagyimir putyin dmitro kuleba orosz-ukrán háború béketárgyalás európa Egyesült Államok

Ukrajna volt minisztere kijózanító nyilatkozatot tett: Putyin lesöpörné az asztalról az európaiakat, csak Trump jöhet szóba

2026. június 11. 11:07

Dmitro Kuleba szerint az orosz vezetés nem tekinti Európát önálló geopolitikai szereplőnek, ezért nem is hajlandó vele tárgyalni a háború lezárásáról.

2026. június 11. 11:07
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Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere a Radio NV-nek adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin vélhetően nem az európai vezetőkkel kíván majd tárgyalni az orosz–ukrán háború lezárásáról. 

Kuleba rámutatott arra is, hogy az elmúlt években alapvetően megváltoztak az európai erőviszonyok, mivel megnőtt Lengyelország és az északi államok politikai, valamint katonai befolyása. Emiatt kétségesnek nevezte, hogy Berlin és Párizs képes lenne egész Európa nevében garanciákat vállalni egy esetleges egyezség során.

Meglátása szerint Moszkva számára az is nehézséget jelent, hogy az Európai Unióban a döntésekhez tagállami egyetértés szükséges, így Putyin joggal tehetné fel a kérdést, hogy a francia és német vezetés valóban garantálni tudja-e valamennyi európai partner támogatását.

Az egykori miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz vezetés nem tekinti Európát önálló geopolitikai szereplőnek.

Megfogalmazása szerint az orosz külpolitikai gondolkodást továbbra is az a szemlélet határozza meg, amely szerint a világ legfontosabb ügyeiben két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország dönt.

A nyilatkozat nem sokkal azt követően született, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban az E3 szövetség elnökeivel egyeztetett, név szerint Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral. A találkozót követő közös nyilatkozatuk szerint Európának kulcsszerepet kell vállalnia a háború rendezésében, és öt alapelvet fogalmaztak meg a tartós béke érdekében, ideértve a tűzszünetet, a frontvonalak tárgyalási alapként való elfogadását, a biztonsági garanciákat, az orosz vagyon befagyasztásának fenntartását, valamint az európai biztonsági érdekek érvényesítését.

A kezdeményezést Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője élesen bírálta, mondván: „helytelen és elfogadhatatlan úgy közvetítési folyamatot kezdeményezni, hogy annak feltételeit előre meghatározzák”. Peszkov végezetül hozzátette: az európai országok egyelőre nem állnak készen arra, hogy közvetítő szerepet töltsenek be az Oroszország és Ukrajna közötti háború rendezésében.

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Nyitókép: Valery SHARIFULIN / POOL / AFP

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
FeketeFehér
2026. június 11. 12:13
"nempolitizalok-0 2026. június 11. 11:10 • Szerkesztve ...oroszok ráülnek az olaj és gázexportjukra, továbbá kilőnek pár tankhajót, illetve tárolót, az eurolibsi csürhe már le is seggelt." Ja, Putyin Ukrajnát is elintézte két hét alatt. :)))))
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Korrupt Kornél
2026. június 11. 12:07
Nasi12 2026. június 11. 11:39 Mielütt írsz olvass! -ne népszarát! 66 ezer az a 6 ezer! És ennek közlése után már 100 ezer körül járhat! Nem véletlen az eu bezarása és sak pofázni merészel, és az ukikat feláldozni!
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Korrupt Kornél
2026. június 11. 12:04
böszme vagy te kula! Mit tárgyaljon az eu mégböszmébb, kontinenst eláruló idiótákkal? Az eu akarja elpusztítani az oroszt évszázadok óta!
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nempolitizalok-0
2026. június 11. 11:59
Nasi12 2026. június 11. 11:39 A 6 ezer orosz atomtöltet úgy tűnik nem ér semmit ha nem vetik be." Dehogynem ér, hiszen az eurolibsi csürhe az amerikaiakkal épp e miatt nem meri megtámadni közvetlenül az oroszokat.
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