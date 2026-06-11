Ukrajna volt minisztere kijózanító nyilatkozatot tett: Putyin lesöpörné az asztalról az európaiakat, csak Trump jöhet szóba

Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere a Radio NV-nek adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin vélhetően nem az európai vezetőkkel kíván majd tárgyalni az orosz–ukrán háború lezárásáról.

Kuleba rámutatott arra is, hogy az elmúlt években alapvetően megváltoztak az európai erőviszonyok, mivel megnőtt Lengyelország és az északi államok politikai, valamint katonai befolyása. Emiatt kétségesnek nevezte, hogy Berlin és Párizs képes lenne egész Európa nevében garanciákat vállalni egy esetleges egyezség során.