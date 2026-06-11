Vészjelzés érkezett Kijevből: Ukrajna nem tudja megállítani az orosz ballisztikus rakétákat

Bendarzsevszkij Anton: fordulat látszik a háborúban, Ukrajna került előnybe
A szakértő szerint azonban a végkimenetel továbbra is bizonytalan.
Az ukrán vezérkari főnök szerint kritikus hiány van a légvédelmi rendszerekből.
Az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke szerint jelenleg az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezés jelenti a legnagyobb kihívást Ukrajna számára – írja az Index. Andrij Hnatov a LIGA.netnek adott interjúban arról beszélt, hogy az ország súlyos hiánnyal küzd azokból a légvédelmi rendszerekből, amelyek képesek lennének elfogni az ilyen típusú fegyvereket.
A tábornok elmondta, hogy az ukrán légvédelem májusban az Oroszország által indított légi támadóeszközök közel 90 százalékát megsemmisítette, ugyanakkor ez sem elegendő a városok, a kritikus infrastruktúra és a katonai alakulatok teljes körű védelméhez. Emellett nagy hatótávolságú lőszerekből, egyes dróntípusokból és rádióelektronikai harci eszközökből is hiány mutatkozik.
Hnatov arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország folyamatosan növeli támadókapacitásait. Míg egy évvel ezelőtt napi 300–350 légi támadóeszköz bevetése számított rendkívülinek, ma már az ezres nagyságrendet közelítik a rekordok. Az ukrán vezérkari főnök szerint a haderő létszámának feltöltése szintén egyre sürgetőbb feladat a háború elhúzódásával.
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A szakértő szerint azonban a végkimenetel továbbra is bizonytalan.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP