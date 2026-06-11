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háború andrij hnatov kijev ukrajna

Vészjelzés érkezett Kijevből: Ukrajna nem tudja megállítani az orosz ballisztikus rakétákat

2026. június 11. 07:22

Az ukrán vezérkari főnök szerint kritikus hiány van a légvédelmi rendszerekből.

2026. június 11. 07:22
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Az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke szerint jelenleg az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezés jelenti a legnagyobb kihívást Ukrajna számára – írja az Index. Andrij Hnatov a LIGA.netnek adott interjúban arról beszélt, hogy az ország súlyos hiánnyal küzd azokból a légvédelmi rendszerekből, amelyek képesek lennének elfogni az ilyen típusú fegyvereket.

A tábornok elmondta, hogy az ukrán légvédelem májusban az Oroszország által indított légi támadóeszközök közel 90 százalékát megsemmisítette, ugyanakkor ez sem elegendő a városok, a kritikus infrastruktúra és a katonai alakulatok teljes körű védelméhez. Emellett nagy hatótávolságú lőszerekből, egyes dróntípusokból és rádióelektronikai harci eszközökből is hiány mutatkozik.

Hnatov arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország folyamatosan növeli támadókapacitásait. Míg egy évvel ezelőtt napi 300–350 légi támadóeszköz bevetése számított rendkívülinek, ma már az ezres nagyságrendet közelítik a rekordok. Az ukrán vezérkari főnök szerint a haderő létszámának feltöltése szintén egyre sürgetőbb feladat a háború elhúzódásával.

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Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 16 komment

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Sorrend:
kirvik3
2026. június 11. 07:59
"Az ukrán vezérkari főnök szerint a haderő létszámának feltöltése szintén egyre sürgetőbb feladat a háború elhúzódásával." És itt jövünk mi a képbe?
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0
0
Janika50
2026. június 11. 07:55
Ki kéne végre mondani, ki háborúzik kivel. Északatlanti Szövetség Oroszországgal -kellően piiiiíííísziiiiyyyyyyn Rrrrrrrasával- talán nem helytálló, de Európa főszemetei, Britek, Franciák, Németek Újkazáriahoholisztánkozákiával -juuuúúúúropossan Ukráááááiiiíííne- már közelitt a valósághoz. Mi Magyarok április 12-ig elég jól kimaradtunk belőlle. Azóta, mivel mi is haladók, már már európaiak lettünk, nehezebben hihető a kimaradásunk. És a holnapi nap még érdekessebb lesz. Vége a kamuzásnak, ki kell jelenteni bizonyos dolgokat. Az antan és utódai kiegészülve a németekkel, nem nézték jó szemmel, nállunk nyugottság volt. Megtalálták idegenszivű Nemzettársainkat és látjuk mi lett. Együtt bukunk Európával. Számomra a németek viselkedése a legfájóbb. Ha mi, magam is!, nem segittünk nekik 89-ben, még mindig a Honecker utódoknak hajbókolnának.A franciák, brittek csak hozzák a szokásos formájukat. Kifosztás,kifosztás, ... kifosztás, hazudozás.
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3
0
lacika-985
2026. június 11. 07:48
Annyira agyhalottak a hoholok hogy a kamu , pár ezer dollárba kerülő drónokra kílövik a több millió dolláros légvédelmi rakétákat . Még most sem jöttek rá hogy ezzel elárulják a helyzetüket és más megy is a Mikuláscsomag. Egy dologgal nem számol senki - amig a nyugati fegyverekért aranyárat kell fizetni a gyáraknak , addig az oroszok saját maguknak gyártják le önköltségi áron. Egy ugyanazokkal a karakterekkel rendelkező fegyverért a nyugatiaknak lehet százszoros árat kell kicsengessenek- előre.
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1
0
Upuaut
2026. június 11. 07:46
Már megint a szokásos ukrán cigánykodás.
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