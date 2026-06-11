Vészjelzés érkezett Kijevből: Ukrajna nem tudja megállítani az orosz ballisztikus rakétákat

Az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke szerint jelenleg az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezés jelenti a legnagyobb kihívást Ukrajna számára – írja az Index. Andrij Hnatov a LIGA.netnek adott interjúban arról beszélt, hogy az ország súlyos hiánnyal küzd azokból a légvédelmi rendszerekből, amelyek képesek lennének elfogni az ilyen típusú fegyvereket.

A tábornok elmondta, hogy az ukrán légvédelem májusban az Oroszország által indított légi támadóeszközök közel 90 százalékát megsemmisítette, ugyanakkor ez sem elegendő a városok, a kritikus infrastruktúra és a katonai alakulatok teljes körű védelméhez. Emellett nagy hatótávolságú lőszerekből, egyes dróntípusokból és rádióelektronikai harci eszközökből is hiány mutatkozik.