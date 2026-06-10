Bendarzsevszkij Anton: fordulat látszik a háborúban, Ukrajna került előnybe

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Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
A szakértő szerint azonban a végkimenetel továbbra is bizonytalan.
Egyre látványosabb változás rajzolódik ki az orosz–ukrán háború menetében – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szerinte a jelenlegi szakasz Ukrajnának kedvez, ami akár trendfordulónak is tekinthető,
ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Moszkva elvesztette volna a háborút.
A szakértő szerint az ukrán előretörés mögött elsősorban technológiai fölény áll. Kijev az elmúlt időszakban jelentős előnyt szerzett a drónhadviselésben, a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásában, valamint a kommunikációs és hálózati rendszerek – például a Starlink – használatában is. Ez különösen az orosz utánpótlási vonalak elleni támadásoknál érzékelhető.
Bendarzsevszkij hangsúlyozta: a háború nem statikus, hanem folyamatosan változó folyamat. Míg tavaly még az orosz fél volt kedvezőbb helyzetben a front több szakaszán, az elmúlt hónapokban az ukrán kezdeményezés erősödött. Ugyanakkor a szakértő óvatosságra int, szerinte nem lehet kijelenteni, hogy Ukrajna már a győzelem felé halad.
A logisztika szerepét kulcstényezőnek nevezte. Mint fogalmazott, ha egy hadsereg nem jut hozzá megfelelő utánpótláshoz, lőszerhez vagy egészségügyi ellátáshoz, az gyorsan a harcmezőn is visszaesést eredményez – jelenleg pedig több jel is arra utal, hogy ebben Ukrajna hatékonyabban tudja zavarni az orosz rendszert, mint fordítva.
A háború lezárásának esélyeit illetően Bendarzsevszkij Anton úgy látja, továbbra sincs valódi áttörés a tárgyalások irányába. Bár időnként megjelennek a közeledés jelei, és
Ukrajna részéről is felmerülhetnek rugalmasabb álláspontok, az orosz fél részéről egyelőre nem látszik érdemi nyitás.
A szakértő szerint összességében nem kizárt, hogy a katonai helyzet még változik, de jelenleg nem látható olyan folyamat, amely gyors békéhez vezetne. A fronton tapasztalható ukrán előny tehát inkább egy pillanatnyi egyensúlyeltolódás, mint végleges fordulat.
Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP