Bendarzsevszkij Anton: fordulat látszik a háborúban, Ukrajna került előnybe

Egyre látványosabb változás rajzolódik ki az orosz–ukrán háború menetében – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szerinte a jelenlegi szakasz Ukrajnának kedvez, ami akár trendfordulónak is tekinthető,

ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Moszkva elvesztette volna a háborút.

A szakértő szerint az ukrán előretörés mögött elsősorban technológiai fölény áll. Kijev az elmúlt időszakban jelentős előnyt szerzett a drónhadviselésben, a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásában, valamint a kommunikációs és hálózati rendszerek – például a Starlink – használatában is. Ez különösen az orosz utánpótlási vonalak elleni támadásoknál érzékelhető.