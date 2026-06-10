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moszkva háború bendarzsevszkij anton oeconomus gazdaságkutató alapítvány ukrajna

Bendarzsevszkij Anton: fordulat látszik a háborúban, Ukrajna került előnybe

2026. június 10. 20:28

A szakértő szerint azonban a végkimenetel továbbra is bizonytalan.

2026. június 10. 20:28
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Egyre látványosabb változás rajzolódik ki az orosz–ukrán háború menetében – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szerinte a jelenlegi szakasz Ukrajnának kedvez, ami akár trendfordulónak is tekinthető, 

ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Moszkva elvesztette volna a háborút.

A szakértő szerint az ukrán előretörés mögött elsősorban technológiai fölény áll. Kijev az elmúlt időszakban jelentős előnyt szerzett a drónhadviselésben, a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásában, valamint a kommunikációs és hálózati rendszerek – például a Starlink – használatában is. Ez különösen az orosz utánpótlási vonalak elleni támadásoknál érzékelhető.

Még semmit sem lehet biztosan kijelenteni

Bendarzsevszkij hangsúlyozta: a háború nem statikus, hanem folyamatosan változó folyamat. Míg tavaly még az orosz fél volt kedvezőbb helyzetben a front több szakaszán, az elmúlt hónapokban az ukrán kezdeményezés erősödött. Ugyanakkor a szakértő óvatosságra int, szerinte nem lehet kijelenteni, hogy Ukrajna már a győzelem felé halad.

A logisztika szerepét kulcstényezőnek nevezte. Mint fogalmazott, ha egy hadsereg nem jut hozzá megfelelő utánpótláshoz, lőszerhez vagy egészségügyi ellátáshoz, az gyorsan a harcmezőn is visszaesést eredményez – jelenleg pedig több jel is arra utal, hogy ebben Ukrajna hatékonyabban tudja zavarni az orosz rendszert, mint fordítva.

A háború lezárásának esélyeit illetően Bendarzsevszkij Anton úgy látja, továbbra sincs valódi áttörés a tárgyalások irányába. Bár időnként megjelennek a közeledés jelei, és 

Ukrajna részéről is felmerülhetnek rugalmasabb álláspontok, az orosz fél részéről egyelőre nem látszik érdemi nyitás.

A szakértő szerint összességében nem kizárt, hogy a katonai helyzet még változik, de jelenleg nem látható olyan folyamat, amely gyors békéhez vezetne. A fronton tapasztalható ukrán előny tehát inkább egy pillanatnyi egyensúlyeltolódás, mint végleges fordulat.

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP

 

Összesen 13 komment

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martens
2026. június 10. 21:40
Nehezen hiszem.
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1
0
Treeoflife
2026. június 10. 21:00
Anton, tényleg? Lehet, hogy már az orosz határon vannak az ukrán frontvonalak? Ez bizony gyorsan ment .... Szegény Putyin..... Mit tudsz róla, már összepakolt, hogy elmenekülhessen?
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6
0
kipi137-2
2026. június 10. 20:55
A sintérek rekord számú önkéntest fogdostak a héten össze? Nem szégyelli ez az Anton magát, nemzettársai előtt?
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4
0
Monte Carlo
2026. június 10. 20:54
Semmi alapja. Megint
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4
0
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