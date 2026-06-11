Az ukránok lángba borítottak egy orosz olajfinomítót

A történtek okát vizsgálják, az erőmű vezetése értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ).

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került herszoni régió déli részén, az elcsatolt Krím határának közelében három hidat ért dróntámadás, a létesítményekben károk keletkeztek.

Szevasztopolban az éjszaka folyamán öt helyen okoztak tüzet ukrán drónok. Csütörtök reggelre oltották el a Franz Roubaud Szevasztopol védelme 1854-1855 című panorámaképének épített múzeumban a szerdára virradóra végrehajtott ukrán dróntámadás okozta tüzet. A lángoló épületből sikerült kimenteni a festmény néhány részletét, azonban ezekben is súlyos károk keletkeztek.