Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij szlovák barátság kijev európai bizottság

Szlovákia nem hisz az ukránok Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ígéretének

2026. március 18. 17:39

Az ukránok a múltban már többször tettek hasonló, végül be nem váltott vállalásokat.

2026. március 18. 17:39
Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szkeptikusan reagált arra az ukrán bejelentésre, hogy Kijev hat héten belül helyreállítja a Barátság kőolajvezetéket. A tárcavezető hangsúlyozta: a múltban már többször tettek hasonló, végül be nem váltott vállalásokat – írja a Kárpáthír.

A szlovák külügy tájékoztatása szerint a brüsszeli uniós miniszteri egyeztetésen egyértelművé tették, hogy az ukrán fél jelenlegi információit nem tartják elfogadhatónak. Pozsony ezért azt szorgalmazza, hogy független szakértők bevonásával, közvetlen helyszíni vizsgálat során ellenőrizzék a vezetékrendszer állapotát.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerdán uniós szakértőkből álló delegáció indul Ukrajnába, hogy felmérje a Barátság kőolajvezeték sérüléseit. Az intézkedést az előzte meg, hogy a tagállamok, valamint az Európai Bizottság is támogatta a szlovák és magyar fél adatkérését a vezeték helyzetével kapcsolatban.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a közelmúltban levélben vállalta az uniós vezetők felé, hogy másfél hónapon belül újraindítják a tranzitot. Erre reagálva Orbán Viktor magyar miniszterelnök közölte: Magyarország addig nem támogatja az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitel kifizetését, amíg a kőolajszállítás ténylegesen nem áll helyre.

Fotó: KISBENEDEK Attila / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Haramia
2026. március 18. 19:37
Miért, van 6 hete az ukránnak? Még egy Irán és megoldódnak a dolgok maguktól. Aztán, nem Magyarország lesz a legnagyobb gondja Zselének. Én a helyében átgondolnám a dolgokat. De még Brüsszel is elgondolkodhatna.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. március 18. 18:58
Semmit nem hiszünk már el senkinek! Csak azt hisszük el, ami már megtörtént!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. március 18. 18:50
Az egész orosz-ukrán konfliktus azért robbant ki, mert az ukránnácik nem tartották be a Minszki Megállapodásokat. Mit gondoltok, egy kőolajvezeték ügyében betartanának egy írásos garanciát?
Válasz erre
3
0
nemecsekerno-007-01
2026. március 18. 18:38
Mi se. De ez természetes.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!