Szlovákia nem hisz az ukránok Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ígéretének

Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szkeptikusan reagált arra az ukrán bejelentésre, hogy Kijev hat héten belül helyreállítja a Barátság kőolajvezetéket. A tárcavezető hangsúlyozta: a múltban már többször tettek hasonló, végül be nem váltott vállalásokat – írja a Kárpáthír.

A szlovák külügy tájékoztatása szerint a brüsszeli uniós miniszteri egyeztetésen egyértelművé tették, hogy az ukrán fél jelenlegi információit nem tartják elfogadhatónak. Pozsony ezért azt szorgalmazza, hogy független szakértők bevonásával, közvetlen helyszíni vizsgálat során ellenőrizzék a vezetékrendszer állapotát.