Szlovákia nem hisz az ukránok Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ígéretének
2026. március 18. 17:39
Az ukránok a múltban már többször tettek hasonló, végül be nem váltott vállalásokat.
Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szkeptikusan reagált arra az ukrán bejelentésre, hogy Kijev hat héten belül helyreállítja a Barátság kőolajvezetéket. A tárcavezető hangsúlyozta: a múltban már többször tettek hasonló, végül be nem váltott vállalásokat – írja a Kárpáthír.
A szlovák külügy tájékoztatása szerint a brüsszeli uniós miniszteri egyeztetésen egyértelművé tették, hogy az ukrán fél jelenlegi információit nem tartják elfogadhatónak. Pozsony ezért azt szorgalmazza, hogy független szakértők bevonásával, közvetlen helyszíni vizsgálat során ellenőrizzék a vezetékrendszer állapotát.
Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Szlovákia az Európai Unió Külügyi Tanácsának hétfői brüsszeli ülésén blokkolhatja az Ukrajna számára tervezett hitel jóváhagyását.
Szerdán uniós szakértőkből álló delegáció indul Ukrajnába, hogy felmérje a Barátság kőolajvezeték sérüléseit. Az intézkedést az előzte meg, hogy a tagállamok, valamint az Európai Bizottság is támogatta a szlovák és magyar fél adatkérését a vezeték helyzetével kapcsolatban.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a közelmúltban levélben vállalta az uniós vezetők felé, hogy másfél hónapon belül újraindítják a tranzitot. Erre reagálva Orbán Viktor magyar miniszterelnök közölte: Magyarország addig nem támogatja az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitel kifizetését, amíg a kőolajszállítás ténylegesen nem áll helyre.
Fotó: KISBENEDEK Attila / AFP
Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb