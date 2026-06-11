Ft
Ft
23°C
14°C
Ft
Ft
23°C
14°C
06. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bajnai gordon horn gyula magyarország Magyar Péter gyurcsány ferenc antall józsef miniszterelnök orbán viktor

Amit Magyar Péter csinál, az latin-amerikai diktátortempó

2026. június 11. 13:07

Nincs külön bánásmód, nincsenek pluszjogosítványok, Magyar Péter nem messiás.

2026. június 11. 13:07
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Bizonyosan vannak tisztelői a regnáló magyar miniszterelnöknek, s ez így is van jól – nem lenne jó, ha Magyar Péternek már kormányzása elején ciklus közepi népszerűtlenséggel kellene szembenéznie, az csak az ország számára káros módon fokozná a kormányfőre így is jellemző demagóg populizmust. 

Azt azonban mégsem látom, hogy hazánk hivatalban lévő vezetőjét bármi is pozitívan különböztetné meg hét elődjétől. Antall József, Boross Péter, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon vajon alsóbbrendű miniszterelnökök voltak Magyar Péternél? Van-e bármi ok, ami miatt Magyar Péternek ne kellene elviselnie olyasmit, amit ők mind (talán Horn kivételével) elviselni kényszerültek:

hogy nem a szájuk íze szerint való köztársasági elnök gyakorolt felettük egyébként a magyar alkotmányos hagyományok szerint kifejezetten gyenge kontrollt? 

Márpedig, miközben kétharmada csak Hornnak volt egyszer és Orbánnak négyszer, egyikük sem próbálta meg eltávolítani a köztársasági elnököt. Pedig eszközök erre kétharmad hiányában is vannak, az ellehetetlenítésre mindenképp – egyebek mellett például az, ha a Külügyminisztérium nem működik közre az államfő külföldi útjainak megszervezésében, az igazságügyi miniszter megtagadja az elnöki kegyelmek ellenjegyzését, vagy az Országgyűlés nemes egyszerűséggel nem szavaz meg érdemleges, a törvényben előírt minimumon túlmenő költségvetést a Sándor-­palotának. Több miniszterelnöknek kényelmesebb lett volna ettől az élete.

Mégsem engedte meg ezt Magyar­ország – illetve hazánk politikai kultúrája, politikai osztálya, népe – egyiknek sem.

Mert az ilyesféle jogi kókányolás latin-amerikai diktátortempó. 

Magyar Péter most a „rendszer­váltás” alibijével próbálja rávenni a híveit arra, hogy vegyék ki az eddigi hét magyar miniszterelnökre, valamint további huszonhat európai vezetőre érvényes írott és íratlan szabályok hatálya alól. De nézzük a tényeket: Magyar Péter ugyanazon választási rendszerben nyert megbízatást Magyarország vezetésére, mint előtte Orbán Viktor háromszor; ugyanarra az alaptörvényre is esküdött fel. Alkotmányos folytonosságban van a leváltott kormány a regnálóval, és tehetnek bármit, ez így is marad. Még ha fenekestől felforgatják is az eddigi kormányzati gyakorlatot, ha megszüntetik a „korrupciót” – értsd: az eredményeket és szemszúró rongyrázást egyszerre hozó patrióta gazdaságpolitikát – és a „propagandát” – értsd: a jobb- és baloldali médiumokat (talán túl sokat is) egyaránt egy nehéz médiapiaci környezeten átsegítő állami hirdetéseket –, ha zseblámpával világítanak be minden fideszes zsebébe,

ha tótágast állnak, akkor is egy rendszer maradnak az előző harminchat évvel. Nem tudnak ez ellen tenni semmit.

Kevesek ők ahhoz, hogy rendszert váltsanak; egy demokratikus választáson 3,4 millió szavazó 2,4 millió ellenében nem tud semmiféle rendszert váltani. Magyarországon legutóbb 1989-ben váltott rendszert a magyar nép egyértelmű akarata (az első szabad választáson a régi rendszer pártjait 85,43-14,57 százalékos arányban küldték el melegebb éghajlatra eleink) és a világtörténelem tektonikus mozgása együttesen. Ennek megismétléséhez kevés Magyar Péter, és kevés a kétharmad is. A kormány – nagy változások esetén esetleg: a rezsim – változott, a rendszer maradt. 

A rendszerváltó pszichózison kívül tehát valójában semmi olyasmi nincs, ami miatt Magyar Péternek meg kellene engednünk dolgokat, amiket eddig nem néztünk el egyetlen magyar miniszterelnöknek sem. A saját jól felfogott érdekünkben javaslom, hogy kezdjünk el eszerint eljárni. Magyar Péter (vagy bármely kétharmados miniszterelnök) vígan elkormányozgat Sulyok Tamás alatt is, könyveit Windisch László tisztességgel fogja vizsgálni, a tiszások adataira Péterfalvi Attila jó lélekkel fog vigyázni, ahogy teszi ezt 2001 óta. 

Nincs külön bánásmód, nincsenek pluszjogosítványok. Magyar Péter nem messiás. 

Csak egy miniszterelnök, semmi más.

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 11. 14:49
Türelem 2026. június 11. 14:23 A belügyminiszter Recsken és az Andrássy út 60-ban tett látogatást, a két, a társadalom megregulázása szempontjából ütőeret jelentő helyszínen, s nem nosztalgiából, hanem az újraindítás előkészítése céljából. Schmidt Marisnak mi lesz a beosztása?
Válasz erre
0
0
antoniosalazar
2026. június 11. 14:46
Mich99 2026. június 11. 14:45 Patkány Peti banánköztársasága... Nektek fideszes majmoknak is jut öröm belőle. :)))))))))))))))
Válasz erre
1
0
Mich99
2026. június 11. 14:45
Patkány Peti banánköztársasága...
Válasz erre
1
1
nyugalom
2026. június 11. 14:44
Ime marosan et hasonmasa, a pofaja is uakkora, habzik is!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!