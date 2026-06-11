Amit Magyar Péter csinál, az latin-amerikai diktátortempó

Magyar Péter most a „rendszer­váltás” alibijével próbálja rávenni a híveit arra, hogy vegyék ki az eddigi hét magyar miniszterelnökre, valamint további huszonhat európai vezetőre érvényes írott és íratlan szabályok hatálya alól. De nézzük a tényeket: Magyar Péter ugyanazon választási rendszerben nyert megbízatást Magyarország vezetésére, mint előtte Orbán Viktor háromszor; ugyanarra az alaptörvényre is esküdött fel. Alkotmányos folytonosságban van a leváltott kormány a regnálóval, és tehetnek bármit, ez így is marad. Még ha fenekestől felforgatják is az eddigi kormányzati gyakorlatot, ha megszüntetik a „korrupciót” – értsd: az eredményeket és szemszúró rongyrázást egyszerre hozó patrióta gazdaságpolitikát – és a „propagandát” – értsd: a jobb- és baloldali médiumokat (talán túl sokat is) egyaránt egy nehéz médiapiaci környezeten átsegítő állami hirdetéseket –, ha zseblámpával világítanak be minden fideszes zsebébe,

ha tótágast állnak, akkor is egy rendszer maradnak az előző harminchat évvel. Nem tudnak ez ellen tenni semmit.

Kevesek ők ahhoz, hogy rendszert váltsanak; egy demokratikus választáson 3,4 millió szavazó 2,4 millió ellenében nem tud semmiféle rendszert váltani. Magyarországon legutóbb 1989-ben váltott rendszert a magyar nép egyértelmű akarata (az első szabad választáson a régi rendszer pártjait 85,43-14,57 százalékos arányban küldték el melegebb éghajlatra eleink) és a világtörténelem tektonikus mozgása együttesen. Ennek megismétléséhez kevés Magyar Péter, és kevés a kétharmad is. A kormány – nagy változások esetén esetleg: a rezsim – változott, a rendszer maradt.