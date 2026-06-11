Kilenc kérdés, kilenc válasz a migrációs paktumról

A döntés e három kulcsfontosságú kérdésben Magyarországon kívülre, Magyarországgal szemben bizonyítottan nem mindig jóhiszemű aktorhoz kerül.

A harmadik probléma abból fakad, hogy frontország vagyunk, hiszen Szerbiával (és Ukrajnával) schengeni külső határt védünk: a határnál lefolytatott eljárásnak alávethető menedékkérőkön kívül

a többi migránst, aki Magyarország határaihoz érkezik, menekültügyi eljárásuk lefolytatásának idejére bizony be kell engednünk épp úgy, ahogy a tranzitzónák, illetve az azokat felváltó „jogi határzár” – a csak Belgrádban vagy Kijevben megigényelhető menedékjog rendszere – előtt is be kellett.

Ha elutasítjuk őket, megnyertük a jobb, új szabályok ellenére is nehézkes visszatoloncolásuk terhét és felelősségét.

Nyolc. Van ennek köze a napi egymillió eurós bírsághoz, amit az Európai Unió Bíróságának ítélete alapján fizetünk?

Van, bár a helyzet zavaros. Az Európai Bizottság keresetére Magyarországot az Európai Unió Bírósága még a migrációs paktum előtt hatályos uniós migrációs jogszabályok be nem tartása, ezáltal a lojális együttműködés elvének megsértése miatt ítélte 200 millió euró egyszeri, illetve egymillió euró napi bírság megfizetésére. A napi egymillió eurós bírság fizetése alól csak akkor tudunk mentesülni majd, ha az Európai Bizottság igazolja az Európai Unió Bírósága felé, hogy Magyarország teljesíti a közös uniós bevándorláspolitikai szabályozások által rá rótt kötelezettséget. Csakhogy ezek a szabályozások időközben megváltoztak, hiszen 2024 júniusában hatályba lépett a migrációs paktum, idén június 12-től pedig kötelező az alkalmazása.

Így aztán a bírság alóli mentesüléshez minden valószínűség szerint az új migrációs paktum alkalmazásán keresztül vezet az út,

hiszen ez az a hatályos bevándorláspolitikai jogi környezet, amelyet a Bizottság bevasalhat a tagállamokon.

Kilenc. Van ennek köze az uniós pénzeinkhez?

Jogilag is van, hiszen az Európai Bizottság a hétéves költségvetésből járó pénzeink egy részét az EU Alapjogi Chartája menedékjogra vonatkozó részének megsértése miatt fagyasztotta be – ugyanakkor ez egy viszonylag kis összeget, a Menedékjogi, Migrációs és Integrációs Alap 72,1 millió euróját érinti, nem az összes pénzt.

Politikailag viszont minden valószínűség szerint nem lehetett volna a migrációs paktum elfogadása nélkül megegyezni –

nem véletlenül beszélt a pénzeinkkel kapcsolatos politikai megállapodás bejelentésekor Brüsszelben Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök is a paktumról, s nem véletlenül tette nyilvánvalóvá nagyokat orbánozva Magyar Péter miniszterelnök is, hogy kormánya a paktumot végrehajtja.

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