Európai dominancia a tengerentúlon – így látja a vb-esélyeket a Mandiner

Csillagászati áron, de még bárki bejuthat a foci-vb meccseire – mutatjuk, mennyiért árulják a belépőket!
Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a dinamikus jegyárképzés az észak-amerikai piacnak megfelelően lett kialakítva.
Június 11. és július 19. között a labdarúgó-világbajnokság lázában él a Föld nevű bolygó. Íme, a történelmi torna mandineres foci-vb erősorrendje.
Végre elkezdődik, amire négy éve vár a világ: június 11-én útra indul a labda minden idők legnagyobb létszámú labdarúgó-világbajnokságán, amelyre először kerül sor három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az első 48 csapatos vb-nek 16 város stadionja ad otthont, a döntőnek a MetLife Stadium New Jersey-ben. Íme, foci-vb erősorrendje, ahogy a Mandiner látja.
Ahogy az Amerikára mindig is jellemző volt, az igazi óriásshow most sem maradhat el, a kontinens látványos keretek között rendezi meg a világbajnokságot, ám sokan mégis tartanak tőle, hogy az anyagi érdekek felülírták a szakmai érveket, a 48 válogatott részvétele nem garancia a minőségi futballra. Noha a kontinensekre vonatkozó szabályok és az elbukott playoff-esély miatt a világranglista 39. magyar válogatott nem vehet részt a tornán, olyan együttesek, mint Curacao, a Zöld-foki-szigetek vagy Haiti kvalifikálta magát.
Ezt is ajánljuk a témában
Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a dinamikus jegyárképzés az észak-amerikai piacnak megfelelően lett kialakítva.
A 48 csapatból a csoportmeccsek végére kialakul a legjobb 32 mezőnye: a 12 csoport első két helyezettje, illetve a nyolc legjobb csoportharmadik is továbbjut és kezdődhet az egyenes kieséses szakasz. Első körben tehát akár egyetlen győzelemmel kivívható a továbblépés, a kiscsapatoknak azonban ez is magasra teheti a lécet.
A már említett vb-újonc Curacao, az ismerős labdarúgókkal, a felcsúti Laros Duartéval és a magyar útlevéllel is rendelkező, korábbi fehérvári Stopirával felálló Zöld-foki-szigetek vagy a ferencvárosi Lenny Joseph-fel rohamozó Haiti gyorsan elvérezhet.
Pláne, ha megnézzük, a csoportellenfeleket, utóbbinak Brazília, Marokkó és Skócia legjobbjaival kell felvenni a kesztyűt. Rajtuk kívül Szaúd-Arábia, a legutóbbi vb-házigazda Katar, Irak, Jordánia és Panama is hasonló sorsa juthat, nagy meglepetés lenne, ha találkoznánk velük az egyenes kieséses szakaszban. A rutinjuk miatt némileg több esély szól a nyitómeccset vívó Dél-Afrika, Bosznia-Hercegovina, Ghána és Új-Zéland mellett, de sok pénzt azért nem tennénk rájuk.
Ezt is ajánljuk a témában
Tizenhat évvel ezelőtt is ez volt a torna nyitómeccse.
Az olaszok vb-győztes legendájával, Fabio Cannavaróval a kispadon az üzbégek, az afrikaiak, a Kongói DK, illetve Tunézia, aztán Ausztrália, Kanada, a hányattatott körülmények között készülő irániak és még Paraguay is reménykedhet egy kiugró sikerben, amely számukra a csoportból való továbbjutást jelenti. Ha jó napot fognak ki, a csehek, a skótok, a svédek, Egyiptom és Dél-Korea is eljuthat a nyolcaddöntőig.
Az afrikai csapatok közül a magyar bajnok Nadir Benbualival készülő Algéria és Elefántcsontpart viheti tovább a zászlót.
A rendezők közül az Egyesült Államok és Mexikó is korlátozott erőtartalékokkal kell, hogy beérje, de a nyolcaddöntős szereplés reálisan elvárható.
Európából Ausztria, Svájc, Törökország, Dél-Amerikából Ecuador, Uruguay és Kolumbia számára lehet hiú ábránd a csúcsok csúcsa. Szubjektív listánkon Japán és Norvégia billeg a negyeddöntőbe jutás határán.
Afrikából Marokkó és a PL-sztárokkal felálló Szenegál akár a legjobb 8 közé jutásra is jó eséllyel pályázhat, a rutinos csapattal érkező Horvátország Luka Modric vezérlete, Belgium pedig Kevin De Bruyne irányítása ellenére sem valószínű, hogy most váltja majd meg a világot.
A negyeddöntőben azonban ott lehet Julian Nagelsmann német válogatottja, a szintén német szövetségi kapitánnyal, Thomas Tuchellel operáló angol gárda, a holland válogatott és az elsősorban Carlo Ancelotti tapasztalatában bízó Brazília. Az elődöntőbe a legnagyobb eséllyel a Cristiano Ronaldót trónra óhajtó Portugália, a Lionel Messit már csúcsra emelő címvédő Argentína és két európai sztárcsapat, az Eb-győztes spanyol válogatott és a legutóbbi két vb-n döntőt játszó Franciaország érhet oda a legnagyobb eséllyel.
Íme, a Mandiner erősorrendje a foci-vb előtt:
Ezt is ajánljuk a témában
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A címvédő a top háromban sincsen
A világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analyst közzétette várakozásait a torna előtt, amely szerint az Eb-győztes spanyolok számítanak a favoritnak, megelőzve a franciákat és az angolokat. A címvédő Argentína mindössze a negyedik legesélyesebb az elemzők szerint.
Az Opta esélyelemzése a vb-győztesre:
Spanyolország 16.12%
Franciaország 12.98%
Anglia 11.18%
Argentína 10.36%
Portugália 7%
Brazília 6.61%
Németország 5.12%
Hollandia 3.62%
Norvégia 3.51%
Belgium 2.37%
A vb csoportjai:
A-csoport: Csehország, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curaçao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki Köztársaság
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Algéria, Argentína, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama
A 12 csoport első két helyezettje, illetve a nyolc legjobb csoportharmadik is továbbjut az egyenes kieséses szakaszba.
Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP