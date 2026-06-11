Európai dominancia a tengerentúlon – így látja a vb-esélyeket a Mandiner

Végre elkezdődik, amire négy éve vár a világ: június 11-én útra indul a labda minden idők legnagyobb létszámú labdarúgó-világbajnokságán, amelyre először kerül sor három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az első 48 csapatos vb-nek 16 város stadionja ad otthont, a döntőnek a MetLife Stadium New Jersey-ben. Íme, foci-vb erősorrendje, ahogy a Mandiner látja.

Bő egy hónapig megy a csata a FIFA világbajnoki trófeájáért – íme, a Mandiner foci-vb erősorrendje!

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

Ahogy az Amerikára mindig is jellemző volt, az igazi óriásshow most sem maradhat el, a kontinens látványos keretek között rendezi meg a világbajnokságot, ám sokan mégis tartanak tőle, hogy az anyagi érdekek felülírták a szakmai érveket, a 48 válogatott részvétele nem garancia a minőségi futballra. Noha a kontinensekre vonatkozó szabályok és az elbukott playoff-esély miatt a világranglista 39. magyar válogatott nem vehet részt a tornán, olyan együttesek, mint Curacao, a Zöld-foki-szigetek vagy Haiti kvalifikálta magát.