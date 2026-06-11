Csak az eső el ne mossa – Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel elrajtol a világbajnokság

A fogadóirodák oddsai alapján a mostani összecsapásuknak egyértelmű favoritja van: a házigazda mexikói válogatott győzelmére jellemzően 1.50 körüli szorzót kínálnak a bukmékerek. A hazai pálya előnye, a nagyobb nemzetközi rutin és az erősebb keret egyaránt Mexikó mellett szól – hívta fel a figyelmet a sportfogadas.org.

Ami mindenképpen rossz hír, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a mérkőzés alatt – reméljük, nem látunk rögtön az első világbajnoki meccsen halasztást vagy félbeszakítást. A Mandiner egyébként rákérdezett a HungaroMetnél arra, hogy a torna alatt milyen idő várható az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában, előfordulhatnak-e olyan halasztások, mint a tavalyi klubvilágbajnokság alatt, és hogy a hőség vajon mennyire nehezítheti meg a játékosok dolgát. Az interjúnkat a nap során publikáljuk.

Bár helyi idő szerint még csütörtökön rendezik meg a csoport másik mérkőzését, a Dél-Korea–Csehország találkozót is, ez a meccs magyar idő szerint már péntek hajnalban kezdődik.