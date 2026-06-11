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labdarúgás foci vb 2026 Mexikó világbajnokság Dél-Korea Csehország Dél-Afrika

Csak az eső el ne mossa – Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel elrajtol a világbajnokság

2026. június 11. 05:46

Csütörtök este rendezik a világbajnokság nyitómeccsét. Mexikó és Dél-Afrika egymás elleni mérkőzésével rajtol el a torna – pont úgy, mint 16 évvel ezelőtt.

2026. június 11. 05:46
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Elérkezett a pillanat: magyar idő szerint csütörtök este kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság. A nyitómérkőzésen az egyik házigazda, Mexikó Dél-Afrikával játszik az A-csoportban.

Foci vb 2026: a történelem megismétli önmagát – Mexikó–Dél-Afrika meccsel stratol el a torna
Foci vb 2026: a történelem megismétli önmagát – Mexikó–Dél-Afrika meccsel stratol el a torna (Fotó: Yuri Cortez/AFP)

Érdekesség, hogy a két együttes a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon is a nyitómeccset játszotta egymással, csak akkor a dél-afrikaiak voltak a házigazdák. Az a meccs 1–1-es döntetlenre végződött.

A fogadóirodák oddsai alapján a mostani összecsapásuknak egyértelmű favoritja van: a házigazda mexikói válogatott győzelmére jellemzően 1.50 körüli szorzót kínálnak a bukmékerek. A hazai pálya előnye, a nagyobb nemzetközi rutin és az erősebb keret egyaránt Mexikó mellett szól – hívta fel a figyelmet a sportfogadas.org.

Ami mindenképpen rossz hír, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a mérkőzés alatt – reméljük, nem látunk rögtön az első világbajnoki meccsen halasztást vagy félbeszakítást. A Mandiner egyébként rákérdezett a HungaroMetnél arra, hogy a torna alatt milyen idő várható az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában, előfordulhatnak-e olyan halasztások, mint a tavalyi klubvilágbajnokság alatt, és hogy a hőség vajon mennyire nehezítheti meg a játékosok dolgát. Az interjúnkat a nap során publikáljuk.

Bár helyi idő szerint még csütörtökön rendezik meg a csoport másik mérkőzését, a Dél-Korea–Csehország találkozót is, ez a meccs magyar idő szerint már péntek hajnalban kezdődik.

Ezt a mérkőzést már háromesélyesnek tartják, de valamivel az ázsiai együttest mondják az esélyesebbnek.

A csehek értelemszerűen az európai selejtezősorozatból kvalifikáltak, a pótselejtezőben Írországot és – meglepetésre – a sorsdöntő meccsen Dániát is tizenegyespárbajban múlták felül a hazájukban.

Érdekesség, hogy Dél-Korea tavaly szeptember óta nem játszott tétmérkőzést, és a vb-re már tavaly júniusban kijutott.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

Foci vb 2026: kezdődik a torna

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
Június 11., csütörtök
21.00: A-csoport: Mexikó–Dél-Afrika (Mexikóváros, Azteca Stadion) (Tv: M4 Sport)
Június 12., péntek
4.00: A-csoport: Dél-Korea–Csehország (Guadalajara, Akron Stadion) (Tv: M4 Sport)

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Nyitókép: Mario Vazquez/AFP

 

Összesen 1 komment

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zsocc44
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2026. június 11. 07:54 Szerkesztve
Jujj, de izgi!!! Ja, nem…nem kéne már lényeges dolgokkal foglalkozni? Ez a foci kb 10-15%-át érdekli a népességnek. A többi le se xarja…
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