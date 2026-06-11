Csak az eső el ne mossa – Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel elrajtol a világbajnokság

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Csütörtök este rendezik a világbajnokság nyitómeccsét. Mexikó és Dél-Afrika egymás elleni mérkőzésével rajtol el a torna – pont úgy, mint 16 évvel ezelőtt.
Elérkezett a pillanat: magyar idő szerint csütörtök este kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság. A nyitómérkőzésen az egyik házigazda, Mexikó Dél-Afrikával játszik az A-csoportban.
Érdekesség, hogy a két együttes a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon is a nyitómeccset játszotta egymással, csak akkor a dél-afrikaiak voltak a házigazdák. Az a meccs 1–1-es döntetlenre végződött.
A fogadóirodák oddsai alapján a mostani összecsapásuknak egyértelmű favoritja van: a házigazda mexikói válogatott győzelmére jellemzően 1.50 körüli szorzót kínálnak a bukmékerek. A hazai pálya előnye, a nagyobb nemzetközi rutin és az erősebb keret egyaránt Mexikó mellett szól – hívta fel a figyelmet a sportfogadas.org.
Ami mindenképpen rossz hír, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a mérkőzés alatt – reméljük, nem látunk rögtön az első világbajnoki meccsen halasztást vagy félbeszakítást. A Mandiner egyébként rákérdezett a HungaroMetnél arra, hogy a torna alatt milyen idő várható az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában, előfordulhatnak-e olyan halasztások, mint a tavalyi klubvilágbajnokság alatt, és hogy a hőség vajon mennyire nehezítheti meg a játékosok dolgát. Az interjúnkat a nap során publikáljuk.
Bár helyi idő szerint még csütörtökön rendezik meg a csoport másik mérkőzését, a Dél-Korea–Csehország találkozót is, ez a meccs magyar idő szerint már péntek hajnalban kezdődik.
Ezt a mérkőzést már háromesélyesnek tartják, de valamivel az ázsiai együttest mondják az esélyesebbnek.
A csehek értelemszerűen az európai selejtezősorozatból kvalifikáltak, a pótselejtezőben Írországot és – meglepetésre – a sorsdöntő meccsen Dániát is tizenegyespárbajban múlták felül a hazájukban.
Érdekesség, hogy Dél-Korea tavaly szeptember óta nem játszott tétmérkőzést, és a vb-re már tavaly júniusban kijutott.
A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!
Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
Június 11., csütörtök
21.00: A-csoport: Mexikó–Dél-Afrika (Mexikóváros, Azteca Stadion) (Tv: M4 Sport)
Június 12., péntek
4.00: A-csoport: Dél-Korea–Csehország (Guadalajara, Akron Stadion) (Tv: M4 Sport)
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Nyitókép: Mario Vazquez/AFP