Köztársasági elnöki indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz Sulyok Tamás

Sulyok Tamás köztársasági elnöki indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, hogy a testület értelmezze az Alaptörvény módosítására vonatkozó szabályokat és azok alkotmányos funkcióját – jelezte a köztársasági elnök Facebook-oldalán.

A Sándor-palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban megszaporodtak a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok, amelyek olyan törvénymódosítási törekvéseket vetítenek előre, amelyek nem általános érvényűek, hanem kifejezetten egyedi helyzetek rendezésére irányulnak.