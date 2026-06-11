Köztársasági elnöki indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz Sulyok Tamás

Ezzel szemben kérdésként merül fel, hogy egyáltalán az alaptörvény-módosítás fogalmi körébe tartozhatnak-e olyan jogszabályi aktusok, amelyek tartalmukat tekintve nem általánosak, hanem egyedi jellegűek.
A köztársasági elnök hangsúlyozta az Alkotmánybíróság szerepét a politikai viták jogi mederben tartásában, kiemelve, hogy a testület az Alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti a konfliktusok megoldását és az alkotmányos elveknek megfelelő jogalkotást.
Sulyok Tamás bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság döntése, valamint az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye hozzájárul majd a kialakult alkotmányos feszültségek rendezéséhez, és biztosítja az alapvető alkotmányos elvek érvényesülését.