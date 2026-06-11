Ft
Ft
23°C
14°C
Ft
Ft
23°C
14°C
06. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
indítvány sulyok tamás alaptörvény köztársasági elnök alkotmánybíróság

Köztársasági elnöki indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz Sulyok Tamás

2026. június 11. 15:49

Alkotmányjogi kérdés, hogy módosítható-e az Alaptörvény egyedi, nem általános érvényű rendelkezések beiktatásával.

2026. június 11. 15:49
null

Sulyok Tamás köztársasági elnöki indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, hogy a testület értelmezze az Alaptörvény módosítására vonatkozó szabályokat és azok alkotmányos funkcióját – jelezte a köztársasági elnök Facebook-oldalán.

A Sándor-palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban megszaporodtak a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok, amelyek olyan törvénymódosítási törekvéseket vetítenek előre, amelyek nem általános érvényűek, hanem kifejezetten egyedi helyzetek rendezésére irányulnak.

Az államfő álláspontja szerint az Alaptörvény elsődleges funkciója, hogy a jogrendszer egészére vonatkozó alkotmányos szabályokat határozzon meg. 

Ezzel szemben kérdésként merül fel, hogy egyáltalán az alaptörvény-módosítás fogalmi körébe tartozhatnak-e olyan jogszabályi aktusok, amelyek tartalmukat tekintve nem általánosak, hanem egyedi jellegűek.

A köztársasági elnök hangsúlyozta az Alkotmánybíróság szerepét a politikai viták jogi mederben tartásában, kiemelve, hogy a testület az Alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti a konfliktusok megoldását és az alkotmányos elveknek megfelelő jogalkotást. 

Sulyok Tamás bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság döntése, valamint az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye hozzájárul majd a kialakult alkotmányos feszültségek rendezéséhez, és biztosítja az alapvető alkotmányos elvek érvényesülését.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

***

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 11. 16:41
Fékek és ellenSulyok.
Válasz erre
2
0
egyszeri
2026. június 11. 16:28
Most jön az a rész, hogy meg lesz fenyegetve minden alkotmányjogász aki nem úgy táncol ahogy Pöti fütyül. Az alkotmány, jog meg a törvények mellékesek ha a "MESSIÁS" úgy akarja!
Válasz erre
5
0
Obsitos Technikus
2026. június 11. 16:28
A legtökösebb köztársasági elnök!
Válasz erre
9
0
elcapo-3
2026. június 11. 16:21
A poloska meg bambán bámul ki a buta fejéből, nem érti, hogy mit írt a Sulyok........majd az anyuci kisegíti, úgyis ő írta meg a fiacskája szakdolgozatát!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!