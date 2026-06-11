Akkugyárak Európában: Összeszerelőüzemek vagy a versenyképesség utolsó mentsvárai?

Az európai gazdaság motorját sok évtizeden keresztül az autógyártás jelentette, amelyhez a legjelentősebben Németország járult hozzá. Az utóbbi évtizedben azonban az Európai Unió vesztésre áll a globális versenyben, leginkább Kínával szemben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a CEIC Németország autógyártásáról közzétett, az utóbbi tíz évet felölelő statisztikái.

Amíg 2015-ben a legyártott járművek száma még hatmillió felett volt, addig 2024-re négymillió környékére esett vissza.

Nem csak tagállami szinten van jelen ez probléma, hanem uniós szinten is. Az Európai Unió autógyártása hanyatlik az elmúlt tíz évben. Összesen 13 millió autót gyártottunk 2024-ben, szemben a 2015-ös 16 millió körüli darabszámmal. Kína ezzel szemben bizonyos értelemben gazdasági csodát vitt véghez. Ugyanebben a periódusban Kína 24 millióról 31 millióra növelte a termelést.