Akkugyárak Európában: Összeszerelőüzemek vagy a versenyképesség utolsó mentsvárai?

A kutatás egyben felhívja Európa figyelmét arra, hogy a teljes akkumulátoripari értéklánc által teremtett profit és hozzáadott érték közel 40 százaléka magában a cellagyártásban összpontosul.
Ha az európai autógyártók ezt a komponenst a tengerentúlról importálják, azzal nemcsak a profitot, hanem a jövő munkahelyeit is elszubvencionálják. Európa napjainkban folyamatosan veszít a versenyképességéből- erre jelenthet egyfajta megoldást a hazai gyártás kiépítése. A McKinsey számításai szerint egyetlen modern, 30–40 gigawattóra kapacitású akkumulátorgyár körülbelül 3200 közvetlen munkahelyet teremt, és ha ehhez még hozzávesszük a beszállítói hálózatot is, akkor legalább ugyanennyit generál a kapcsolódó ágazatokban, ami kiemelkedően magas szám. Jelenleg a piac még fragmentált, a jövőben egyre jobban fog konszolidálódni. Ez a verseny beszűküléséhez fog vezetni, aminek következtében számos régió és kormány, amelyek most lemaradnak, végleg kimaradnak a jövő egyik legfontosabb iparágából.
Miközben az elektromos járművek térnyerése robbanásszerű, az autóipar egy másik, sokkal súlyosabb függőségi csapdába sétálhat bele, ha Európa nem lép radikálisan. Ez a PwC Strategy& Gigafactories and raw materials c. globális jelentéséből derül ki. Az elemzés előrejelzése szerint az autóipari akkumulátorok iránti globális kereslet 2030-ig eléri a 3,6 terawattórát. Ez az olyan kulcsfontosságú aktív alapanyagok iránt igényt, mint a lítium, a nikkel és a grafit, közel tizenötszörösére növeli. Ezzel nem is lenne különösebb baj, de a probléma gyökere a drámai egyensúlyhiányban rejlik.