A volt MLSZ-elnök nem esik kétségbe, ha 120 millió forinttal kevesebb pénzt kap a csapata

Mint arról beszámoltunk, Vági Márton, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára egy háttérbeszélgetésen elárulta, indokolatlan az aggódás mértéke a jövőt illetően a magyar futball szereplőitől, a költségvetésből esetleg kieső részt a klubok többsége a gazdasági működését tekintve nagyobb megrázkódtatás nélkül képes megélni, mindezt úgy, hogy közben nem megy a szakmai minőség rovására. Az NB I-es klubok költségvetése nagyságrendileg 10-15 százalékkal csökkenhet a kormányváltás után, a másodosztályban viszont nagyobb, akár 25-30 százalékos is lehet a csökkenés az MLSZ-től érkező kisebb bevétel következtében.

Az Index ezzel kapcsolatban megkérdezte Kisteleki Istvánt, a másodosztályú BVSC szakmai igazgatóját, az MLSZ korábbi elnökét, miként tervezik Zuglóban a következő szezont.