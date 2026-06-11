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költségvetés BVSC Kisteleki István MLSZ

A volt MLSZ-elnök nem esik kétségbe, ha 120 millió forinttal kevesebb pénzt kap a csapata

2026. június 11. 13:46

Kisteleki István felvázolta, az MLSZ-től érkező összeg nagyságrendileg a zuglói klub éves költségvetésének a felét teszi ki.

2026. június 11. 13:46
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Mint arról beszámoltunk, Vági Márton, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára egy háttérbeszélgetésen elárulta, indokolatlan az aggódás mértéke a jövőt illetően a magyar futball szereplőitől, a költségvetésből esetleg kieső részt a klubok többsége a gazdasági működését tekintve nagyobb megrázkódtatás nélkül képes megélni, mindezt úgy, hogy közben nem megy a szakmai minőség rovására. Az NB I-es klubok költségvetése nagyságrendileg 10-15 százalékkal csökkenhet a kormányváltás után, a másodosztályban viszont nagyobb, akár 25-30 százalékos is lehet a csökkenés az MLSZ-től érkező kisebb bevétel következtében.

Az Index ezzel kapcsolatban megkérdezte Kisteleki Istvánt, a másodosztályú BVSC szakmai igazgatóját, az MLSZ korábbi elnökét, miként tervezik Zuglóban a következő szezont.

„Az MLSZ hivatalosan még nem tájékoztatta a klubot a pontos számokról, jelenleg erre várunk, ennek tükrében szeretnénk a szerződéseket kötni. Az biztos, hogy nem fogunk olyan szerződéseket kötni, aminek nincs fedezete, ha kevesebb lesz a költségvetés, akkor kevesebbet is költünk. Addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér” – jelentette ki Kisteleki, aki kiemelte, a klubnál a keret tagjainak egyaránt június 30-ig szól szerződésük. A jövő tervezését pedig majd az aktuális számok alapján kezdik meg.

Mint a sportvezető a cikkben felvázolta, az MLSZ-től érkező összeg 300-350 millió forint, amely nagyságrendileg a klub éves költségvetésének a felét teszi ki.

„Ha az MLSZ-től érkező összeg csökken, mondjuk, 30-40 százalékkal, akkor ez a klub költségvetésében 15-20 százalékos mínuszt eredményezne. Nagyjából egy 120 millió forintos csökkenés lenne ez esetben.

Ez a mi klubunk esetében nem jelentene tragédiát, persze össze kellene húzni a nadrágszíjat, de nem irreális elvárás, hogy ilyen költségvetés mellett is jó csapatunk legyen.

Ha növekedni akarunk, márpedig a klubnál ez a cél, akkor ez a kiesés nem okozna tragédiát. Lehet, hogy két-három emberrel kevesebb kapna szerződést, lehet, hogy a fizetések nem emelkednének úgy, ahogyan az egyes játékosok vagy edzők szeretnék” – fogalmazott Kisteleki, majd hozzátette:

„Ettől nem remeghet meg egy klub. Nem hiszem, hogy jelentős színvonalbeli különbség lenne. Nyilván nem kell örülni annak, ha 120 millióval kevesebből gazdálkodhatna egy klub az MLSZ-től érkező kisebb bevétel miatt, de megoldható. Mi meg tudjuk oldani, ha ez nagyjából ennyi lesz. Ha ennél sokkal több, akkor nyilván nehezebb lenne, de akkor úgy kötnénk szerződéseket. Mi abból próbáljuk kihozni, amit lehet, amennyink van, és nem ígérgetünk ennél feljebb” – tekintett előre Kisteleki István.

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Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

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21ezerft
2026. június 11. 14:02
A büdös kurva anyádat, te féreg.
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