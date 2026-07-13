Elszállt a költségvetés? Elkerülhetetlenné vált a módosítás – a kérdés már csak az, mit lép Kármán András

Alaposan felkavarta a gazdasági állóvizet Magyar Péter múlt hét elején tett bejelentése. A miniszterelnök szerint a kabinet az átadás-átvétel során olyan költségvetési kötelezettségeket és nem megfelelően szerepeltetett kiadásokat talált, amelyek lényegesen rontják a hiányképet. Ennek alapján a korábban ismertetett 3,9 százalékos, majd 5 százalék körüli becslések helyett a tényleges deficit akár a GDP 8 százalékát is meghaladhatta volna. Magyar állítása szerint még az uniós források felszabadítása után is 7 százalék feletti hiánnyal kell számolni.

Mindez alapvetően forgathatja fel az idei gazdasági terveket. Az Európai Unió stabilitási szabályai szerint ugyanis a maastrichti referenciaérték 3 százalék, vagyis már az eredeti költségvetési törvényben szereplő 3,9 százalékos hiánycél is meghaladta ezt a küszöböt. A most emlegetett 7-8 százalék azonban már nem egyszerű túl­lépést, hanem a koronavírus-járvány éveit idéző költségvetési egyensúlytalanságot jelentene. A kormányfő ominózus bejelentése óta némileg gyengült a hazai fizetőeszköz, a régiós devizák közül a forint értéke csökkent a legtöbbet az euróhoz képest.