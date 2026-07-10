Hitelminősítői döntések előtt a költségvetés: Kármán András és a komoly hitelességi próba

ám a konszolidáció ütemezése komoly gazdasági dilemmát jelent.

További intézkedések hiányában ugyanis még 2027-ben is 6,1 százalék körül alakulhat a hiány. Molnár Dániel szerint a túl gyors, drasztikus kiigazítás komoly gazdasági növekedési áldozattal járna, ezért a piacok számára az a legfontosabb, hogy már az első szakaszban látható, hiteles és kiszámítható előrelépés történjen. A deficit csökkentését az alacsonyabb kamatkörnyezet és az egyszeri kiadási tételek kifutása is támogatja, de a tartós stabilitáshoz szigorú fiskális kontrollra lesz szükség.

A hiánypályát közvetett módon befolyásolhatják az uniós források is, amelyek bár az ESA-hiányt közvetlenül nem javítják, a pénzforgalmi deficit csökkentésén, a kamatkiadások mérséklésén és a gazdasági növekedés élénkítésén keresztül pozitív hatást gyakorolnak. Az olyan egyszeri tételek kifutása, mint például a fegyverpénz, javítja a költségvetés egyenlegét, bár átmenetileg mérsékelheti a gazdasági dinamikát. A kamatkiadások terén a csökkenő hozamok jótékony hatása csak fokozatosan, a korábbi magas kamatozású állampapírok kifutásával jelentkezik majd. A tartós egyensúly megteremtéséhez a gazdaság fehéredésére és a növekedés élénkülésére van szükség.