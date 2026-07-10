Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
költségvetés európai unió pénzügyminisztérium magyarország országgyűlés hiány

Hitelminősítői döntések előtt a költségvetés: Kármán András és a komoly hitelességi próba

2026. július 10. 06:43

Élete legfontosabb szakmai megmérettetése előtt áll a pénzügyminiszter.

2026. július 10. 06:43
null

Élete legfontosabb szakmai megmérettetése előtt áll Kármán András pénzügyminiszter, miután a nagy nemzetközi hitelminősítők hamarosan döntenek Magyarország adósbesorolásáról. A Világgazdaság cikke szerint a piacok és a hitelminősítők számára az augusztus végére ígért új hiánycél bejelentése önmagában nem lesz elegendő, a kormányzati elkötelezettség megítélésében a mögöttes intézkedések hitelessége játssza majd a kulcsszerepet.

Ezt is ajánljuk a témában

A költségvetési hiány körüli diskurzus azután lépett új szakaszba, hogy a Pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os büdzsé átvilágításának eredményeit. A vizsgálat szerint a korábbi kormányzattól örökölt fiskális pálya jóval kedvezőtlenebb a korábban jelzettnél. Bár az Országgyűlés eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal fogadta el a költségvetést – amelyet a korábbi kabinet később 5 százalékra módosított –, az új kormány átvilágítása szerint azonnali beavatkozás nélkül a deficit elérte volna a 8,3 százalékot. Az Európai Unióval kötött megállapodások és a már végrehajtott kormányzati intézkedések hatására a hiány várhatóan 7,5 százalékra mérséklődik, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

az új hivatalos hiánycélt pedig augusztus végén ismerteti a tárca.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője a Világgazdaságnak nyilatkozva elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium által jelzett 7,5 százalékos hiánypálya a jelenlegi adatok alapján reálisnak, sőt bizonyos szempontból óvatosnak, pesszimistának tekinthető. Az elemző felidézte, hogy az első negyedévben az eredményszemléletű ESA-hiány 9 százalékon alakult, míg a jegybank júniusi inflációs jelentése 6,5 százalékos éves deficitet vetített előre. Molnár szerint a Pénzügyminisztérium rendelkezik a legpontosabb rálátással a folyamatokra, így a tárca előrejelzése megalapozott kiindulási alap.

A fenntartható költségvetési pálya elérése és a 3 százalékos maastrichti küszöb megközelítése elkerülhetetlen feladat, 

ám a konszolidáció ütemezése komoly gazdasági dilemmát jelent. 

További intézkedések hiányában ugyanis még 2027-ben is 6,1 százalék körül alakulhat a hiány. Molnár Dániel szerint a túl gyors, drasztikus kiigazítás komoly gazdasági növekedési áldozattal járna, ezért a piacok számára az a legfontosabb, hogy már az első szakaszban látható, hiteles és kiszámítható előrelépés történjen. A deficit csökkentését az alacsonyabb kamatkörnyezet és az egyszeri kiadási tételek kifutása is támogatja, de a tartós stabilitáshoz szigorú fiskális kontrollra lesz szükség.

A hiánypályát közvetett módon befolyásolhatják az uniós források is, amelyek bár az ESA-hiányt közvetlenül nem javítják, a pénzforgalmi deficit csökkentésén, a kamatkiadások mérséklésén és a gazdasági növekedés élénkítésén keresztül pozitív hatást gyakorolnak. Az olyan egyszeri tételek kifutása, mint például a fegyverpénz, javítja a költségvetés egyenlegét, bár átmenetileg mérsékelheti a gazdasági dinamikát. A kamatkiadások terén a csökkenő hozamok jótékony hatása csak fokozatosan, a korábbi magas kamatozású állampapírok kifutásával jelentkezik majd. A tartós egyensúly megteremtéséhez a gazdaság fehéredésére és a növekedés élénkülésére van szükség.

Az augusztus végén bemutatandó új hiánycéllal kapcsolatban az elemző arra figyelmeztetett, hogy 

a hitelminősítők és a befektetők nem csupán egy számot várnak a kormánytól. 

A piaci bizalom megőrzéséhez a kabinetnek pontosan be kell mutatnia azokat a konkrét lépéseket és reformokat, amelyek garantálják az új célok elérését. A költségvetési politika hitelességét a nemzetközi piacon ugyanis hosszú távon nem a politikai vállalások, hanem azok következetes, fegyelmezett végrehajtása határozza meg.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. július 10. 10:36
rottyos-ducse - Majd nem lesz miből firkálgatnod, egy nyamvadt telefonszámlát sem tudsz befizetni, annyi pénzed marad hónap végére, hogy anyádtól lopod a rokkantnyugdíját...
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. július 10. 10:35
Szektás patkányoknak hogy kinyílt a csipájuk! Bezzeg arról kussolnak, mi a lófaszból tudtak eddig külföldön nyaralni, új lakást, autót venni, romkocsmában hajnalig mulatozni? Szopókáim, lesz még nektek akkora nyomor a pofátokba, élvezet lesz nézni, ahogy sorban éhendöglötök!
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. július 10. 10:33
"Vitézy Dávid bejelentette: megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban." - Csak elfelejtette megköszönni a FIDESZ Kormánynak! Büdös kis szarrágó pöcsedék, semmit nem csinált, de más tollával parádézik? Dögölj meg, disznóképű barom!
Válasz erre
0
0
rottyos-ducse
•••
2026. július 10. 10:29 Szerkesztve
Kozben az allami vagyon erteke 16 ev alatt a felere csokkent A fideszesek szerint megduplazodott, marmint forintban, ez igaz. Ma a forint a 2010esnek a negyedet eri. Ezert onmagaban kinhalal jarna egy normalis orszagban
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!