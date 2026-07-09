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pénzügyminiszter költségvetés euró bevezetése Magyar Péter pótköltségvetés Kármán András

Magyar Péter kijelentése után egyre nagyobb a nyomás a pénzügyminiszteren

2026. július 09. 07:34

Miközben a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium gőzerővel dolgozik a pótköltségvetés kidolgozásán, a miniszterelnök újabb és újabb nagy ívű költségvetési vállalásokat tesz. A tárcavezetőnek egyszerre kell stabilizálnia a közpénzügyeket, teljesítenie az euróbevezetés feltételeit, és finanszíroznia a kormány ambiciózus programját.

2026. július 09. 07:34
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Miközben a Pénzügyminisztérium gőzerővel dolgozik a pótköltségvetés kidolgozásán, Magyar Péter miniszterelnök újabb és újabb nagy ívű költségvetési vállalásokat tesz. Ha ezeket egymás mellé tesszük, az a kép rajzolódik ki, hogy Kármán András pénzügyminiszterre rendkívüli nyomás nehezedik: egyszerre kell stabilizálnia a közpénzügyeket, teljesítenie az euróbevezetés feltételeit, és finanszíroznia a kormány ambiciózus programját – írja a vg.hu.

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A gazdasági portál felidézi: a hét egyik fontos fejleménye volt, hogy Magyarország eurókötvény-kibocsátással jelentős lépést tett az idei költségvetési finanszírozás biztosítására. Eközben azonban a NATO ankarai csúcstalálkozóján a miniszterelnök újabb jelentős kiadási kötelezettségvállalást jelentett be, tovább növelve a pénzügyi tárca előtt álló kihívásokat.

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Az euróbevezetés már önmagában komoly feladat

Az oldal emlékeztet: 

a kormányfő egyik legfontosabb választási ígérete az euró bevezetése volt, amelyet hivatalba lépése után is többször megerősített. A kormány vállalása szerint Magyarország 2030-ra teljesíti az euróövezethez való csatlakozás feltételeit.

Ennek egyik legfontosabb kritériuma, hogy az államháztartás hiánya tartósan a GDP 3 százaléka alatt maradjon. A jelenlegi kiinduló helyzetet azonban maga a kormányfő is rendkívül kedvezőtlennek festi le.

A múlt héten egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy az előző kabinet által tervezett 5 százalékos idei hiány akár a GDP 7 százalékát is meghaladhatja, még akkor is, ha sikerül hozzájutni a korábban visszatartott uniós forrásokhoz – folytatódik az írás.

A cikk rámutat, a Bloomberg szerdai beszámolója szerint Kármán ennél is borúlátóbb képet vázolt fel egy háttérbeszélgetésen: 

a költségvetési hiány kiigazítás nélkül idén 7,5 százalék, jövőre pedig 6,1 százalék lehet.

Mindez alig néhány órával azután hangzott el, hogy a minisztérium 424 milliárd forintos júniusi többletről számolt be, amely 2010 óta a legnagyobb havi szufficitnek számít. Az első fél év hiánya ugyanakkor még így is elérte az egész évre tervezett deficit 80 százalékát.

Évről évre jelentős kiigazításra lenne szükség

Ha a kormány által említett hiányszámok megfelelnek a valóságnak, akkor 

az euróbevezetési cél teljesítése érdekében 2030-ig minden évben jelentős költségvetési kiigazításra lenne szükség.

Még ha a deficit valóban 6,1 százalékra mérséklődne 2027-re, akkor is több mint három százalékponttal kellene tovább csökkenteni ahhoz, hogy az ország teljesítse a maastrichti kritériumot.

Mindezt ráadásul úgy kellene végrehajtani, hogy a kormány ismételten kizárta a megszorítások lehetőségét. 

A kabinet álláspontja szerint sem a háztartásoktól, sem a vállalkozásoktól nem kíván több forrást elvonni, és a jelenlegi támogatások vagy szolgáltatások csökkentése sem szerepel a tervei között.

Ha ez valóban így van, akkor a hiánycsökkentés csak más eszközökkel érhető el – mutat rá a VG.

MAGYAR Péter
Magyar Péter miniszterelnök újabb és újabb nagy ívű költségvetési vállalásokat tesz / Fotó: MTI/EPA/Necati Savas

Nemcsak az euró, az egészségügy is többletforrást igényel

A Tisza Párt februárban ismertetett programjának egyik központi eleme az egészségügy finanszírozásának jelentős növelése volt. Az ígéret szerint a GDP 7 százalékát fordítanák erre a területre.

Jelenleg az egészségügyi kiadások a GDP mintegy 4,5–5 százalékát teszik ki, vagyis még a kedvezőbb kiinduló adattal számolva is körülbelül 2 százalékpontnyi többletforrásra lenne szükség.

A kihívásokat tovább növelte Magyar Péter ankarai bejelentése – folytatódik az elemzés.

Újabb teher: a NATO-célok teljesítése

A NATO-csúcstalálkozó előtt a miniszterelnök közölte, hogy Magyarország 2035-ig teljesíteni kívánja a szövetség új iránymutatását, amely szerint a tagállamoknak védelmi kiadásaikat a GDP 5 százalékára kellene emelniük.

Ez a jelenlegi magyar védelmi ráfordításokhoz képest hozzávetőlegesen további 3 százalékpontnyi GDP-arányos kiadást jelentene.

Ha feltételezzük, hogy 2030-ig ennek csupán a felét kellene teljesíteni, akkor is jelentős többletforrásra volna szükség.

A számítás így fest:

  • az euróbevezetéshez legalább 3,1 százalékponttal kellene mérsékelni a hiányt;
  • az egészségügyi vállaláshoz további 2 százaléknyi GDP-forrást kellene találni;
  • a NATO-célok részleges teljesítéséhez újabb 1,5 százalékpont szükséges.

Összesen tehát a GDP mintegy 6,6 százalékának megfelelő mozgásteret kellene előteremteni – jegyzi meg a Világgazdaság.

Honnan jöhet a pénz?

A kérdés az, 

hogyan teremthető elő ekkora összeg megszorítások nélkül?

– teszi fel a kérdést a gazdasági oldal. 

Az egyik lehetséges forrás szerintük az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenése lehet. Ha a piac elhiszi, hogy az euróbevezetési cél komoly, akkor idővel mérséklődhet a magyar állampapírok kockázati felára, ami alacsonyabb kamatkiadásokat eredményezhet.

Az Európai Központi Bank adatai szerint a kamatkiadások már tavaly is közel a GDP 1 százalékának megfelelő mértékben csökkentek. Ha Magyarország hosszabb távon olyan finanszírozási feltételeket érne el, mint Ausztria, akár további 3,2 százalékpontnyi megtakarítás is elképzelhető lenne, bár ez jelenleg inkább elméleti lehetőségnek tűnik. A lengyel szint elérése reálisabb forgatókönyv lehetne, ami hozzávetőleg 1,3 százalékponttal csökkentené a kiadásokat.

Másik lehetőség a gyors gazdasági növekedés. Erőteljes GDP-bővülés mellett az állam úgy növelhetné bizonyos kiadásait – például egészségügyre vagy védelemre –, hogy közben más területeken nominálisan nem kellene csökkentenie a forrásokat, még ha GDP-arányosan kisebb részt is képviselnének.

Az infláció szintén növeli az állami adóbevételeket, ám sok közgazdász ezt valójában rejtett megszorításnak tekinti, mivel csökkenti a lakosság vásárlóerejét – állapítják meg.

Nehéz egyensúlyozás vár a pénzügyminiszterre

Hogy a gazdaság képes lesz-e olyan ütemben növekedni, amely lehetővé teszi ezeknek a céloknak az egyidejű teljesítését, azt a következő évek mutatják meg. A Bloomberg által idézett Kármán András 2026-ra mindössze 1,6–2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ami önmagában nem ígér gyors megoldást – fűzi hozzá a szerző, kiegészítve azzal, hogy a Pénzügyminisztérium októberre ígéri a 2027-es költségvetés tervezetét, de már a készülő pótköltségvetés is sokat elárulhat arról, hogy a kormány milyen úton kívánja összehangolni ambiciózus vállalásait a költségvetési realitásokkal.

Nyitókép: AFP/ Kisbenedek Attila

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Összesen 96 komment

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Sorrend:
indaniso
2026. július 09. 10:55
Ha ez a Kármán értene a szakmájához, most mondana le, és menekülne a fostalicska közeléből.
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1
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hernadvolgyi
2026. július 09. 10:47
A Tisza Kormány Brüsszelből előírt feladata, hogy piócaként leszívják országunk polgárainak vagyonát, jövedelmét, mert pénzeinket el kell Ursuláéknak küldeni Ukrajnába. A háború folytatása a legfontosabb prioritás, a lakosság e miatti életszínvonalának jelentős csökkenésével mit sem törődnek. Céljuk eléréséhez ki akarják vezetni azokat a szociális intézkedéseket (a védett üzemanyag árakat is beleértve), amelyeket ez ideig Orbánék érvényben tartottak. Majd, ha a végrehajtók a tiszás szavazók ingatlanjait, és egyéb vagyonelemeit lefoglalják, akkor a kábulatból felébredve el fog jönni a kijózanodás pillanata.
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2
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kecskesajt
2026. július 09. 10:45
Nem csodálkozom, hogy a Fidesz kibaszta szakmai alkatmatlansága okán. Kármán A. magas ez neked, mint tyúknak az ABC. Pipiskének mindegy volt, kikkel veszi körbe magát, csak ártani tudjanak az országnak. A pipiske, a NATO csúcson bukott le, mert felfedezték, hogy a csoportos fényképezésnél, pipiskedett....
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billysparks
2026. július 09. 10:43
Hát úgy, hogy árad!
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