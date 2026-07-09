Magyar Péter kijelentése után egyre nagyobb a nyomás a pénzügyminiszteren

Gigantikus hiányszámot villantott Kármán András, augusztusban belenyúlnak a költségvetésbe
„További intézkedések nélkül” 7,5 százalék lenne a hiány, de jöhetnek további intézkedések – s a hét eleji hitelfelvétel okára is fény derült.
Miközben a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium gőzerővel dolgozik a pótköltségvetés kidolgozásán, a miniszterelnök újabb és újabb nagy ívű költségvetési vállalásokat tesz. A tárcavezetőnek egyszerre kell stabilizálnia a közpénzügyeket, teljesítenie az euróbevezetés feltételeit, és finanszíroznia a kormány ambiciózus programját.
Miközben a Pénzügyminisztérium gőzerővel dolgozik a pótköltségvetés kidolgozásán, Magyar Péter miniszterelnök újabb és újabb nagy ívű költségvetési vállalásokat tesz. Ha ezeket egymás mellé tesszük, az a kép rajzolódik ki, hogy Kármán András pénzügyminiszterre rendkívüli nyomás nehezedik: egyszerre kell stabilizálnia a közpénzügyeket, teljesítenie az euróbevezetés feltételeit, és finanszíroznia a kormány ambiciózus programját – írja a vg.hu.
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„További intézkedések nélkül” 7,5 százalék lenne a hiány, de jöhetnek további intézkedések – s a hét eleji hitelfelvétel okára is fény derült.
A gazdasági portál felidézi: a hét egyik fontos fejleménye volt, hogy Magyarország eurókötvény-kibocsátással jelentős lépést tett az idei költségvetési finanszírozás biztosítására. Eközben azonban a NATO ankarai csúcstalálkozóján a miniszterelnök újabb jelentős kiadási kötelezettségvállalást jelentett be, tovább növelve a pénzügyi tárca előtt álló kihívásokat.
Az oldal emlékeztet:
a kormányfő egyik legfontosabb választási ígérete az euró bevezetése volt, amelyet hivatalba lépése után is többször megerősített. A kormány vállalása szerint Magyarország 2030-ra teljesíti az euróövezethez való csatlakozás feltételeit.
Ennek egyik legfontosabb kritériuma, hogy az államháztartás hiánya tartósan a GDP 3 százaléka alatt maradjon. A jelenlegi kiinduló helyzetet azonban maga a kormányfő is rendkívül kedvezőtlennek festi le.
A múlt héten egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy az előző kabinet által tervezett 5 százalékos idei hiány akár a GDP 7 százalékát is meghaladhatja, még akkor is, ha sikerül hozzájutni a korábban visszatartott uniós forrásokhoz – folytatódik az írás.
A cikk rámutat, a Bloomberg szerdai beszámolója szerint Kármán ennél is borúlátóbb képet vázolt fel egy háttérbeszélgetésen:
a költségvetési hiány kiigazítás nélkül idén 7,5 százalék, jövőre pedig 6,1 százalék lehet.
Mindez alig néhány órával azután hangzott el, hogy a minisztérium 424 milliárd forintos júniusi többletről számolt be, amely 2010 óta a legnagyobb havi szufficitnek számít. Az első fél év hiánya ugyanakkor még így is elérte az egész évre tervezett deficit 80 százalékát.
Ha a kormány által említett hiányszámok megfelelnek a valóságnak, akkor
az euróbevezetési cél teljesítése érdekében 2030-ig minden évben jelentős költségvetési kiigazításra lenne szükség.
Még ha a deficit valóban 6,1 százalékra mérséklődne 2027-re, akkor is több mint három százalékponttal kellene tovább csökkenteni ahhoz, hogy az ország teljesítse a maastrichti kritériumot.
Mindezt ráadásul úgy kellene végrehajtani, hogy a kormány ismételten kizárta a megszorítások lehetőségét.
A kabinet álláspontja szerint sem a háztartásoktól, sem a vállalkozásoktól nem kíván több forrást elvonni, és a jelenlegi támogatások vagy szolgáltatások csökkentése sem szerepel a tervei között.
Ha ez valóban így van, akkor a hiánycsökkentés csak más eszközökkel érhető el – mutat rá a VG.
A Tisza Párt februárban ismertetett programjának egyik központi eleme az egészségügy finanszírozásának jelentős növelése volt. Az ígéret szerint a GDP 7 százalékát fordítanák erre a területre.
Jelenleg az egészségügyi kiadások a GDP mintegy 4,5–5 százalékát teszik ki, vagyis még a kedvezőbb kiinduló adattal számolva is körülbelül 2 százalékpontnyi többletforrásra lenne szükség.
A kihívásokat tovább növelte Magyar Péter ankarai bejelentése – folytatódik az elemzés.
A NATO-csúcstalálkozó előtt a miniszterelnök közölte, hogy Magyarország 2035-ig teljesíteni kívánja a szövetség új iránymutatását, amely szerint a tagállamoknak védelmi kiadásaikat a GDP 5 százalékára kellene emelniük.
Ez a jelenlegi magyar védelmi ráfordításokhoz képest hozzávetőlegesen további 3 százalékpontnyi GDP-arányos kiadást jelentene.
Ha feltételezzük, hogy 2030-ig ennek csupán a felét kellene teljesíteni, akkor is jelentős többletforrásra volna szükség.
A számítás így fest:
Összesen tehát a GDP mintegy 6,6 százalékának megfelelő mozgásteret kellene előteremteni – jegyzi meg a Világgazdaság.
A kérdés az,
hogyan teremthető elő ekkora összeg megszorítások nélkül?
– teszi fel a kérdést a gazdasági oldal.
Az egyik lehetséges forrás szerintük az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenése lehet. Ha a piac elhiszi, hogy az euróbevezetési cél komoly, akkor idővel mérséklődhet a magyar állampapírok kockázati felára, ami alacsonyabb kamatkiadásokat eredményezhet.
Az Európai Központi Bank adatai szerint a kamatkiadások már tavaly is közel a GDP 1 százalékának megfelelő mértékben csökkentek. Ha Magyarország hosszabb távon olyan finanszírozási feltételeket érne el, mint Ausztria, akár további 3,2 százalékpontnyi megtakarítás is elképzelhető lenne, bár ez jelenleg inkább elméleti lehetőségnek tűnik. A lengyel szint elérése reálisabb forgatókönyv lehetne, ami hozzávetőleg 1,3 százalékponttal csökkentené a kiadásokat.
Másik lehetőség a gyors gazdasági növekedés. Erőteljes GDP-bővülés mellett az állam úgy növelhetné bizonyos kiadásait – például egészségügyre vagy védelemre –, hogy közben más területeken nominálisan nem kellene csökkentenie a forrásokat, még ha GDP-arányosan kisebb részt is képviselnének.
Az infláció szintén növeli az állami adóbevételeket, ám sok közgazdász ezt valójában rejtett megszorításnak tekinti, mivel csökkenti a lakosság vásárlóerejét – állapítják meg.
Hogy a gazdaság képes lesz-e olyan ütemben növekedni, amely lehetővé teszi ezeknek a céloknak az egyidejű teljesítését, azt a következő évek mutatják meg. A Bloomberg által idézett Kármán András 2026-ra mindössze 1,6–2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ami önmagában nem ígér gyors megoldást – fűzi hozzá a szerző, kiegészítve azzal, hogy a Pénzügyminisztérium októberre ígéri a 2027-es költségvetés tervezetét, de már a készülő pótköltségvetés is sokat elárulhat arról, hogy a kormány milyen úton kívánja összehangolni ambiciózus vállalásait a költségvetési realitásokkal.
Nyitókép: AFP/ Kisbenedek Attila