Magyar Péter kijelentése után egyre nagyobb a nyomás a pénzügyminiszteren

A számítás így fest:

az euróbevezetéshez legalább 3,1 százalékponttal kellene mérsékelni a hiányt;

az egészségügyi vállaláshoz további 2 százaléknyi GDP-forrást kellene találni;

a NATO-célok részleges teljesítéséhez újabb 1,5 százalékpont szükséges.

Összesen tehát a GDP mintegy 6,6 százalékának megfelelő mozgásteret kellene előteremteni – jegyzi meg a Világgazdaság.

Honnan jöhet a pénz?

A kérdés az,

hogyan teremthető elő ekkora összeg megszorítások nélkül?

– teszi fel a kérdést a gazdasági oldal.

Az egyik lehetséges forrás szerintük az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenése lehet. Ha a piac elhiszi, hogy az euróbevezetési cél komoly, akkor idővel mérséklődhet a magyar állampapírok kockázati felára, ami alacsonyabb kamatkiadásokat eredményezhet.

Az Európai Központi Bank adatai szerint a kamatkiadások már tavaly is közel a GDP 1 százalékának megfelelő mértékben csökkentek. Ha Magyarország hosszabb távon olyan finanszírozási feltételeket érne el, mint Ausztria, akár további 3,2 százalékpontnyi megtakarítás is elképzelhető lenne, bár ez jelenleg inkább elméleti lehetőségnek tűnik. A lengyel szint elérése reálisabb forgatókönyv lehetne, ami hozzávetőleg 1,3 százalékponttal csökkentené a kiadásokat.

Másik lehetőség a gyors gazdasági növekedés. Erőteljes GDP-bővülés mellett az állam úgy növelhetné bizonyos kiadásait – például egészségügyre vagy védelemre –, hogy közben más területeken nominálisan nem kellene csökkentenie a forrásokat, még ha GDP-arányosan kisebb részt is képviselnének.

Az infláció szintén növeli az állami adóbevételeket, ám sok közgazdász ezt valójában rejtett megszorításnak tekinti, mivel csökkenti a lakosság vásárlóerejét – állapítják meg.

Nehéz egyensúlyozás vár a pénzügyminiszterre

Hogy a gazdaság képes lesz-e olyan ütemben növekedni, amely lehetővé teszi ezeknek a céloknak az egyidejű teljesítését, azt a következő évek mutatják meg. A Bloomberg által idézett Kármán András 2026-ra mindössze 1,6–2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ami önmagában nem ígér gyors megoldást – fűzi hozzá a szerző, kiegészítve azzal, hogy a Pénzügyminisztérium októberre ígéri a 2027-es költségvetés tervezetét, de már a készülő pótköltségvetés is sokat elárulhat arról, hogy a kormány milyen úton kívánja összehangolni ambiciózus vállalásait a költségvetési realitásokkal.

Nyitókép: AFP/ Kisbenedek Attila