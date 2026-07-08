Ez történt a NATO-csúcson, amíg Magyar Péter „propagandistáknak” üzengetett

Mark Rutte: Putyin kétségbeesett, mert ti, ukránok, jók vagytok a harcmezőn
Putyint lekicsinyelte, a szövetségesek költéseit dicsérte, Törökországot pedig megvédte a NATO-főtitkár a szövetség ankarai csúcstalálkozója előtt.
Bár a magyar miniszterelnököt nem méltatta egy kézfogásra sem, Trump belegyalogolt Spanyolországba, Ukrajna és Szíria pedig kapott az amerikai elnöktől egy-egy kis ajándékot.
Ankarában zajlott le szerdán a NATO idei csúcstalálkozója, egyben az első, amelyen miniszterelnökként Magyar Péter képviselte Magyarországot. A miniszterelnököt ugyanakkor a tanácskozások – melyek során a kormányfőnek Donald Trump amerikai elnök egy meglehetősen megalázó kézfogós incidenst is okozott – láthatóan kevésbé kötötték le:
Magyar Péter sokkal inkább hazafelé üzengetett, s a „vergődő propagandistáknak” bizonygatta, hogy Trump elnök igenis szóba állt vele.
Ettől függetlenül azonban fontos események történtek az Észak-atlanti Szövetség csúcstalálkozóján, melynek legfőbb célja a szövetség egységének demonstrálása volt – s e cél megvalósítására az USA és európai partnerei közötti egyértelmű feszültségek ellenére erőnek erejével törekedett Mark Rutte NATO-főtitkár. Már a csúcstalálkozó előestéje is a potenciális egységromboló kiszólások elsimításáról szólt: a keddi vacsorán a házigazda, Recep Tayyip Erdoğan török elnök mellett ült Trump, Rutte, Friedrich Merz német kancellár és felesége,
valamint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, akivel Trump nemrég korábbi jó viszonyuk ellenére nyilvánosan is összekülönbözött.
A német média a vacsorát „élénk és barátságos” eseményként jellemezte.
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Putyint lekicsinyelte, a szövetségesek költéseit dicsérte, Törökországot pedig megvédte a NATO-főtitkár a szövetség ankarai csúcstalálkozója előtt.
Miközben a záró sajtótájékoztatón Rutte hangsúlyozta, hogy a szövetség „jobban együtt van, mint valaha”, Trump azért okozott a találkozó alatt forró pillanatokat. Bejelentette ugyanis, hogy az Iránnal nemrég megkötött tűzszünetének vége, s az irániakkal egyáltalán tárgyalni is „időpocsékolás”, hiszen „gonosz, beteg emberekről” van szó – innentől fogva tehát csakis alsóbb szinteken tárgyalnak, azt is csak akkor, ha kifejezetten Irán kéri.
Ma estére az amerikai elnök „nagyon kemény csapásokat” ígért azt megbosszulandó, hogy állítása szerint a síita rezsim „minden nap megsérti a megállapodást”.
Irán mellett még Spanyolországra húzta rá a vizes lepedőt az amerikai elnök: katonai költéseik elégtelensége és az iráni háborúban tanúsított szövetségesietlen hozzáállásuk miatt Trump kifakadt rájuk, jelezte, hogy a dél-európai ország szerinte a „veszett fejsze nyele”, „borzalmas partner” a NATO-ban. Ezért utasította is Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy „szakítson meg” Spanyolországgal minden kereskedelmi kapcsolatot.
Nem akarunk több kereskedelmi üzletet Spanyolországgal már” – fogalmazott.
Trump emellett ismételten bejelentette igényét Grönlandra is. A Dániához tartozó hatalmas északi-sarki sziget kapcsán elmondta: Dánia számára az „nem fontos”, nekik viszont nagyonis az, mert szükségük van rá „a világ védelméhez, nem csak az Egyesült Államokéhoz”. „Dániát alig egy nap alatt legyőzték a nácik. Amikor ez történt, azonnal odaadták nekünk Grönlandot” – folytatta az elnök, aki sajnálkozását fejezte ki afelett is, hogy „buta módon” aztán visszakerült Dániához a sziget. Mette Frederiksen dán miniszterelnök a találkozón ismételten világossá tette, hogy területüket megvédik, Grönland pedig nem eladó.
Az orosz előrehaladás lassulásával és az Oroszországban kialakuló tartós üzemanyaghiány révén ismét megnyílhatott egy ablak a béketeremtésre az ukrán fronton. Ebben a kontextusban találkozott Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a NATO-csúcs margóján. Érdemleges előrelépésre nem került sor, ugyanakkor a találkozó jó hangulatban zajlott, s meglepetésre Trump abba is belement, hogy Ukrajna licenszt kapjon a Patriot rendszer légvédelmi rakétáinak legyártására.
„Még nem szóltunk erről a cégnek, de azért menni fog” – fogalmazott Trump.
Miközben Ukrajna Patriotök gyártására rendezkedik be, Boris Pistorius német honvédelmi miniszter Tomahawk-rakéták vásárlásáról szóló tárgyalásokról beszélt az USA és Németország között, melyek előrehaladott állapotban vannak.
Az amerikai elnök emellett beszámolt egy Vlagyimir Putyin elnökkel nemrégiben lefolytatott telefonhívásáról is. Trump úgy fogalmazott: szerinte Putyin békefeltételei változnak, ugyanakkor az orosz elnök moszkvai találkozóra hívta, melynek megvalósulásához komoly reményeket fűz.
Friedrich Merz német kancellár ennél sarkosabban fogalmazott: szerinte „Oroszországnak nincs esélye megnyerni ezt a háborút”, s „háborús céljaikat nem fogják elérni”.
Erdoğan elnök – aki egyébként köszönetet mondott Donald Trumpnak iráni béketörekvéseiért – szervezett egy másik találkozót is az amerikai elnök számára a NATO-csúcs margójára: meghívta Ahmed es-Sar ideiglenes szír elnököt. A találkozó után Trump dicsérte es-Sar eddigi munkáját, reményét fejezte ki, hogy Szíria segítséget tudna nyújtani a libanoni síita milícia, a Hezbollah elleni küzdelemben,
és belengette azt is, hogy adott esetben leveheti a közel-keleti országot a terrorizmust támogató államok listájáról,
melyre még Bassár el-Aszad nemrég megdöntött exelnök apja, Háfez el-Aszad idején, 1979-ben került rá. A listáról való levétel jelentős mértékben oldaná a Szíria gazdaságát gúzsba kötő szankciókat, és bővítené az átmeneti kormány pénzügyi mozgásterét.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP