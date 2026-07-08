Ez történt a NATO-csúcson, amíg Magyar Péter „propagandistáknak” üzengetett

Ankarában zajlott le szerdán a NATO idei csúcstalálkozója, egyben az első, amelyen miniszterelnökként Magyar Péter képviselte Magyarországot. A miniszterelnököt ugyanakkor a tanácskozások – melyek során a kormányfőnek Donald Trump amerikai elnök egy meglehetősen megalázó kézfogós incidenst is okozott – láthatóan kevésbé kötötték le:

Magyar Péter sokkal inkább hazafelé üzengetett, s a „vergődő propagandistáknak” bizonygatta, hogy Trump elnök igenis szóba állt vele.

Ettől függetlenül azonban fontos események történtek az Észak-atlanti Szövetség csúcstalálkozóján, melynek legfőbb célja a szövetség egységének demonstrálása volt – s e cél megvalósítására az USA és európai partnerei közötti egyértelmű feszültségek ellenére erőnek erejével törekedett Mark Rutte NATO-főtitkár. Már a csúcstalálkozó előestéje is a potenciális egységromboló kiszólások elsimításáról szólt: a keddi vacsorán a házigazda, Recep Tayyip Erdoğan török elnök mellett ült Trump, Rutte, Friedrich Merz német kancellár és felesége,