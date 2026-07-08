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spanyolország grönland nato Magyar Péter donald trump Szíria ukrajna

Ez történt a NATO-csúcson, amíg Magyar Péter „propagandistáknak” üzengetett

2026. július 08. 18:59

Bár a magyar miniszterelnököt nem méltatta egy kézfogásra sem, Trump belegyalogolt Spanyolországba, Ukrajna és Szíria pedig kapott az amerikai elnöktől egy-egy kis ajándékot.

2026. július 08. 18:59
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Ankarában zajlott le szerdán a NATO idei csúcstalálkozója, egyben az első, amelyen miniszterelnökként Magyar Péter képviselte Magyarországot. A miniszterelnököt ugyanakkor a tanácskozások – melyek során a kormányfőnek Donald Trump amerikai elnök egy meglehetősen megalázó kézfogós incidenst is okozott – láthatóan kevésbé kötötték le:

Magyar Péter sokkal inkább hazafelé üzengetett, s a „vergődő propagandistáknak” bizonygatta, hogy Trump elnök igenis szóba állt vele.

Ettől függetlenül azonban fontos események történtek az Észak-atlanti Szövetség csúcstalálkozóján, melynek legfőbb célja a szövetség egységének demonstrálása volt – s e cél megvalósítására az USA és európai partnerei közötti egyértelmű feszültségek ellenére erőnek erejével törekedett Mark Rutte NATO-főtitkár. Már a csúcstalálkozó előestéje is a potenciális egységromboló kiszólások elsimításáról szólt: a keddi vacsorán a házigazda, Recep Tayyip Erdoğan török elnök mellett ült Trump, Rutte, Friedrich Merz német kancellár és felesége,

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valamint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, akivel Trump nemrég korábbi jó viszonyuk ellenére nyilvánosan is összekülönbözött.

A német média a vacsorát „élénk és barátságos” eseményként jellemezte.

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A Trump-show: Spanyolország, Grönland, Irán

Miközben a záró sajtótájékoztatón Rutte hangsúlyozta, hogy a szövetség „jobban együtt van, mint valaha”, Trump azért okozott a találkozó alatt forró pillanatokat. Bejelentette ugyanis, hogy az Iránnal nemrég megkötött tűzszünetének vége, s az irániakkal egyáltalán tárgyalni is „időpocsékolás”, hiszen „gonosz, beteg emberekről” van szó – innentől fogva tehát csakis alsóbb szinteken tárgyalnak, azt is csak akkor, ha kifejezetten Irán kéri.

Ma estére az amerikai elnök „nagyon kemény csapásokat” ígért azt megbosszulandó, hogy állítása szerint a síita rezsim „minden nap megsérti a megállapodást”.

Irán mellett még Spanyolországra húzta rá a vizes lepedőt az amerikai elnök: katonai költéseik elégtelensége és az iráni háborúban tanúsított szövetségesietlen hozzáállásuk miatt Trump kifakadt rájuk, jelezte, hogy a dél-európai ország szerinte a „veszett fejsze nyele”, „borzalmas partner” a NATO-ban. Ezért utasította is Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy „szakítson meg” Spanyolországgal minden kereskedelmi kapcsolatot. 

Nem akarunk több kereskedelmi üzletet Spanyolországgal már” – fogalmazott.

Trump emellett ismételten bejelentette igényét Grönlandra is. A Dániához tartozó hatalmas északi-sarki sziget kapcsán elmondta: Dánia számára az „nem fontos”, nekik viszont nagyonis az, mert szükségük van rá „a világ védelméhez, nem csak az Egyesült Államokéhoz”. „Dániát alig egy nap alatt legyőzték a nácik. Amikor ez történt, azonnal odaadták nekünk Grönlandot” – folytatta az elnök, aki sajnálkozását fejezte ki afelett is, hogy „buta módon” aztán visszakerült Dániához a sziget. Mette Frederiksen dán miniszterelnök a találkozón ismételten világossá tette, hogy területüket megvédik, Grönland pedig nem eladó.

Ukrán intermezzo

Az orosz előrehaladás lassulásával és az Oroszországban kialakuló tartós üzemanyaghiány révén ismét megnyílhatott egy ablak a béketeremtésre az ukrán fronton. Ebben a kontextusban találkozott Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a NATO-csúcs margóján. Érdemleges előrelépésre nem került sor, ugyanakkor a találkozó jó hangulatban zajlott, s meglepetésre Trump abba is belement, hogy Ukrajna licenszt kapjon a Patriot rendszer légvédelmi rakétáinak legyártására.

„Még nem szóltunk erről a cégnek, de azért menni fog” – fogalmazott Trump.

Miközben Ukrajna Patriotök gyártására rendezkedik be, Boris Pistorius német honvédelmi miniszter Tomahawk-rakéták vásárlásáról szóló tárgyalásokról beszélt az USA és Németország között, melyek előrehaladott állapotban vannak.

Az amerikai elnök emellett beszámolt egy Vlagyimir Putyin elnökkel nemrégiben lefolytatott telefonhívásáról is. Trump úgy fogalmazott: szerinte Putyin békefeltételei változnak, ugyanakkor az orosz elnök moszkvai találkozóra hívta, melynek megvalósulásához komoly reményeket fűz.

Friedrich Merz német kancellár ennél sarkosabban fogalmazott: szerinte „Oroszországnak nincs esélye megnyerni ezt a háborút”, s „háborús céljaikat nem fogják elérni”.

Szíria nagy napja

Erdoğan elnök – aki egyébként köszönetet mondott Donald Trumpnak iráni béketörekvéseiért – szervezett egy másik találkozót is az amerikai elnök számára a NATO-csúcs margójára: meghívta Ahmed es-Sar ideiglenes szír elnököt. A találkozó után Trump dicsérte es-Sar eddigi munkáját, reményét fejezte ki, hogy Szíria segítséget tudna nyújtani a libanoni síita milícia, a Hezbollah elleni küzdelemben,

és belengette azt is, hogy adott esetben leveheti a közel-keleti országot a terrorizmust támogató államok listájáról,

melyre még Bassár el-Aszad nemrég megdöntött exelnök apja, Háfez el-Aszad idején, 1979-ben került rá. A listáról való levétel jelentős mértékben oldaná a Szíria gazdaságát gúzsba kötő szankciókat, és bővítené az átmeneti kormány pénzügyi mozgásterét.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
fullfater
2026. július 08. 20:44
A Mandiner borzasztó globalista szócsővé fejlesztette magát. Ilyet ír: "Az orosz előrehaladás lassulásával és az Oroszországban kialakuló tartós üzemanyaghiány révén ismét megnyílhatott egy ablak a béketeremtésre az ukrán fronton." Ebből egy szó se igaz. Egyrészt az oroszok dinamikusan haladnak előre az egész fronton. Különféle, mindenki számára semmit se jelentő városneveket lehetne felhozni példaként. Valószínűleg az egyetlen értelmezhető mozzanat az lesz amikor jövő évben Kievbe érnek. Másrészt Oroszországban mint országban és egészében nincsen hiány üzemanyagban. Egyes területeken mint pl. a Krímben van. Ez átmeneti jelenség míg az oroszok Ukrajnára mért csapásai nem átmeneti hanem definitív, végleges hatásúak. Sajnálnunk és segítenünk kell az ukránokat mert a maffiájuk eladta az országukat. A béke meg az ukrán fasiszták kapitulálásával jön majd.
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2
0
Palatin
2026. július 08. 20:43
No persze Trump se egy etalon, ha azt keressük, hogyan lehet mérni az intelligens viselkedést. Trump sem egészen százas. Ha Biden lett volna ott, akkor azt mondanám, hogy azért nem fogott kezet Poloskával, mert azt hitte, hogy már korábban kezet fogott vele. Trump ha megfigyeltétek, nem fog kezet senkivel, akiröl nem biztos, hogy azt a valakit nemcsak hogy ismeri a világ, de az illetö vagy nagyon "súlyos" figura, vagy pozitív az általános megitélése. Nem állítom, hogy Trump direkt meg akarta alázni Poloskát, söt azt is el tudom képzelni, hogy ha a videókamerák nem voltak a közelben, akkor még beszélgettek is. Trumpnak az a lényeg, hogy ö úgy legyen a központban, hogy csupa tekintélyes emberek veszik körül. Trump egy nárcisztikus személyiség, önimádó, szeretné, ha minden jó hir róla szólna. Ez nem olyan vad dolog mint a cezarománia, aminek ez nem elég. A cezaromániás, - mint MP -, uralkodni, bosszút állni akar, nem arra vágyik, hogy szeressék, hanem hogy féljenek, tartsanak töle.
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1
0
Palatin
2026. július 08. 20:42
Trump inkább fekete lyuknak nézte Poloskát. Poloskával az a baj, hogy a külsején (test-tartás, arckifejezés, mozgás stb.) is azonnal látszanak a belsö tulajdonságai. Akinek egy kevés érzéke van a viselkedés-pszichológiához, az ezt azonnal látja. Mit kell látni pontosan? A cezaromániás, viszonylag intelligens, de pszichikailag terhelt egyének nagyon jól tudják, hogy ök igy vagy úgy kilengenek a sorból. Tudják magukról hogy a viselkedésük alapjában nem természetes, hanem esetleg feltünö is lehet. Az arckifejezés, - nemcsak a szem, hanem a száj, az orrparti és a homlok is együtt -, valóban a lélek tükre. Az ilyen emberek ezt mind nagyon jól tudják magukról. Ezért úgy érzik, hogy az esetleges feltünéseiket tudatosan kell "menedzselniük", korrigálnuk. Ami az érdekes ebben az egészben, az éppen ez korrekciós igyekezet. Azt tünik fel igazán, az árulja el öket a legjobban. Mert látszik az, hogy aminek öszönösnek, természetesnek kellene lennie, az irányított, mesterkélt, megjátszott.
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2
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angolpuska
2026. július 08. 20:36
Gratulálok, és milyen Orosz célokra fogják használni? Ez a háború vége? Béke tárgyalások? Vagy a NATO háborúba hívása.
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