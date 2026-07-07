Mark Rutte: Putyin kétségbeesett, mert ti, ukránok, jók vagytok a harcmezőn

Sajtótájékoztatót tartott Mark Rutte NATO-főtitkár Ankarában hétfőn az Észak-atlanti Szövetség keddi csúcstalálkozója előtt, amely egyben Magyar Péter első NATO-csúcsa is lesz – bár a magyar miniszterelnök egyáltalán nem került szóba.

Rutte kiemelte: a szövetségesek a tavalyi hágai csúcson elköteleződtek amellett, hogy 2035-re a GDP 5 százalékára emeljék védelmi kiadásaikat, s a főtitkár szerint „egy évvel ezután már jelentős előrehaladást látunk az átalakulásban”, hiszen – a szűken vett védelmi kiadásokat és a védelemhez kapcsolódó egyéb, például infrastrukturális költéseket is ideértve – az európai szövetségesek és Kanada költése már 4 százalék körül jár, s a szűken vett védelemre költött összeg 20 százalékkal nőtt egy év alatt. Ennek ellenére Rutte az ankarai csúcson „világos, konkrét és hihető terveket” vár a szövetségesektől az 5 százalékos cél elérésére.