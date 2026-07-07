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putyin mark rutte rutte törökország nato trump ukrajna

Mark Rutte: Putyin kétségbeesett, mert ti, ukránok, jók vagytok a harcmezőn

2026. július 07. 07:34

Putyint lekicsinyelte, a szövetségesek költéseit dicsérte, Törökországot pedig megvédte a NATO-főtitkár a szövetség ankarai csúcstalálkozója előtt.

2026. július 07. 07:34
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Sajtótájékoztatót tartott Mark Rutte NATO-főtitkár Ankarában hétfőn az Észak-atlanti Szövetség keddi csúcstalálkozója előtt, amely egyben Magyar Péter első NATO-csúcsa is lesz – bár a magyar miniszterelnök egyáltalán nem került szóba.

Rutte kiemelte: a szövetségesek a tavalyi hágai csúcson elköteleződtek amellett, hogy 2035-re a GDP 5 százalékára emeljék védelmi kiadásaikat, s a főtitkár szerint „egy évvel ezután már jelentős előrehaladást látunk az átalakulásban”, hiszen – a szűken vett védelmi kiadásokat és a védelemhez kapcsolódó egyéb, például infrastrukturális költéseket is ideértve – az európai szövetségesek és Kanada költése már 4 százalék körül jár, s a szűken vett védelemre költött összeg 20 százalékkal nőtt egy év alatt. Ennek ellenére Rutte az ankarai csúcson „világos, konkrét és hihető terveket” vár a szövetségesektől az 5 százalékos cél elérésére. 

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A főtitkár az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta: „Ukrajna épp változást ér el a harctéri dinamikában”, ám 

minden szövetségesnek ki kell vennie a részét, hogy Ukrajnába továbbra is áramoljon a támogatásunk”.

A Donald Trump amerikai elnök és a többi szövetséges közötti feszültségeket firtató CNN-kérdésre válaszolva Rutte teljes mellszélességgel beállt Trump mellé. „Jól sikerült a látogatásom múlt héten Trump elnöknél, ahol az európaiak és kanadaiak védelmi költéseinek döbbenetes növekedéséről tárgyaltunk. Ez persze Ukrajna, Putyin és Oroszország miatt van, de azért is, mert ő, Trump elnök, kiemelten erőteljes volt ennek bátorításában” – fogalmazott a főtitkár. Trump ázsióját tovább emelve hozzátette: az aktuális amerikai elnök

„Eisenhower óta az USA első olyan elnöke, aki elérte azt a helyzetet, hogy az európaiak és a kanadaiak ugyanannyit költsenek, mint az USA – márpedig ez a kiegyenlítés 50-60 éves igény már”.

A NATO-csúcsot megelőző orosz támadásokról egy ukrán újságíró kérdésére úgy fogalmazott: azok üzenete, hogy „Putyin kétségbeesett, mert ti, Ukrajna, jók vagytok a harcmezőn”. 

Miután a csúcsot Törökországban tartják, s a csúcstalálkozó előtt Törökországban nagymértékű letartóztatásokra került sor, a török demokrácia állapotáról szintén számos újságíró kérdezett. Ezeket a kérdéseket azonban Rutte kikerülte, helyette dicsérte a török hadsereget és hadiipart, valamint finoman ellenezte a Törökországgal szemben más szövetségesek által érvényben tartott szankciókat, kijelentve: „az én szempontomból az a fontos, hogy mind a 32 szövetséges korlátok nélkül együttműködjön”.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

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Összesen 51 komment

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B_kanya
2026. július 07. 10:11
sergent 2026. július 07. 08:16 "A NATO két országgal bővült," Csak esetleg az USA kilép... " és Ukrajna EU tag lesz" Törökország után?
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B_kanya
2026. július 07. 10:08
sergent 2026. július 07. 08:16 ", és már a kapacitás 1/3 részét iktatták ki" Hát persze....
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Marcsi
2026. július 07. 09:57
„Putyin kétségbeesett, mert ti, Ukrajna, jók vagytok a harcmezőn”.És Ő a NATO vezetője! No komment! Mo - n többen meghalnak egy hétvégén közlekedési balesetben, mint Ukrajnában a háborúban!!!???
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Bendzsó Boy
2026. július 07. 09:46
Addig örüljön ez az üresfejű idióta amíg Putyin van hatalmon, mert a nacionalisták már teljes körű sorozást és háborút követelnek ! Kijev teljes megsemmisítését és a katonai létesítmények és a fegyvergyárak szétbombázását kérik ,sőt vannak olyanok is akik a taktikai atom bevetését követelik Putyintól! Addig szórakoznak az oroszokkal, amíg egy brutális kemény nacionalista kerül Putyin helyére, aki nem ismer majd kegyelmet!
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