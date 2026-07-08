Gigantikus hiányszámot villantott Kármán András, augusztusban belenyúlnak a költségvetésbe

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„További intézkedések nélkül” 7,5 százalék lenne a hiány, de jöhetnek további intézkedések – s a hét eleji hitelfelvétel okára is fény derült.
Minisztériumi sajtóbeszélgetésen jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a költségvetés átvilágításának eredményeit – írja a Világgazdaság.
A pénzügyminiszter elmondta: míg az Orbán-kormány 2025-ben még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycéllal nyújtotta be a 2026-os költségvetést (melynek hiánycélját később 5 százalékra emelte), az átadás-átvételi dokumentáció már 6,8 százalékos hiányelőrejelzést tartalmazott.
Az eltérés oka a Pénzügyminisztérium akkori értékelése szerint három olyan tétel volt, amelyeket 2025-ben még nem lehetett látni:
a 2026-os jóléti intézkedések (14. havi nyugdíj, közszférás otthonteremtési támogatás), az autópályakoncesszió és a Budapest-Belgrád vasútvonal többletkiadásai, illetve a széndioxid-kvótaadó és kiegészítő bányajáradék, melyeket az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán jártak vissza az adózóknak.
Emellett rontotta a hiányt a vártnál gyengébb gazdasági növekedés is.
A Kármán-féle minisztérium azóta további 0,4 százaléknyi hiánynövelő tételt azonosított a csúszó önkormányzati befizetések, az állami hadiipari vállalat, az N7 terven felüli költései, az M49-es útfejlesztés, valamint a megnövekedett egészségügyi hiány képében, így az új pénzügyminisztériumi vezetés már 7,2 százalékos hiánnyal számol. Ők emellett a hiányhoz hozzászámították a költségvetésbe betervezett helyreállítási pénzeket is, melyek szerintük az előző kormány alatt nem érkeztek volna meg, így összesen 8,3 százalékban állapították meg a hiányt – egyúttal jelezték, hogy az EU-s támogatások hazahozatalával, a kekvák megszüntetésével és az államadósság kamatterhének csökkenésével ebből a hiányból máris sikerült 0,8 százalékot lefaragniuk,
így további intézkedések nélkül 7,5 százalékos hiánnyal fordulna rá az ország 2027-re, 2027-ben pedig 6,1 százalékos hiányt produkálhatna a költségvetés.
További intézkedések ugyanakkor várhatók, hiszen a kormány augusztus végén beterjeszti az idei költségvetés módosítását, benne az új hiánycéllal – október végéig pedig döntenek a 2027-es hiánycélról is. Bár Kármán még nem nyilatkozott arról, hogy milyen módosításokat tervez a költségvetésben, a hiánycsökkentés szándéka megszorításokat, vagy a választási ígéretek végrehajtásának csúszását vetíti előre.
Kármán miniszter a tájékoztatón kitért a héten lezajlott, nagy port kavart eurókötvény-kibocsátásra is. A Magyar Fejlesztési Bank és az újonnan létrehozandó, vasúti gördülőállományt kezelő holding helyreállítási tervbe foglalt tőkeemelése miatt
1,7 milliárd eurós finanszírozási igény keletkezik majd augusztusban (hiszen ezeket a tőkeemeléseket a Bizottság majd csak a helyreállítási pénzek kifizetésekor, legjobb esetben év végén utófinanszírozza),
erre készült fel az Államadósság-kezelő Központ 3 milliárd eurós kötvénykibocsátással.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt