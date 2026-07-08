Gigantikus hiányszámot villantott Kármán András, augusztusban belenyúlnak a költségvetésbe

így további intézkedések nélkül 7,5 százalékos hiánnyal fordulna rá az ország 2027-re, 2027-ben pedig 6,1 százalékos hiányt produkálhatna a költségvetés.

További intézkedések ugyanakkor várhatók, hiszen a kormány augusztus végén beterjeszti az idei költségvetés módosítását, benne az új hiánycéllal – október végéig pedig döntenek a 2027-es hiánycélról is. Bár Kármán még nem nyilatkozott arról, hogy milyen módosításokat tervez a költségvetésben, a hiánycsökkentés szándéka megszorításokat, vagy a választási ígéretek végrehajtásának csúszását vetíti előre.

Kármán miniszter a tájékoztatón kitért a héten lezajlott, nagy port kavart eurókötvény-kibocsátásra is. A Magyar Fejlesztési Bank és az újonnan létrehozandó, vasúti gördülőállományt kezelő holding helyreállítási tervbe foglalt tőkeemelése miatt