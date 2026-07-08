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költségvetés kármán andrás pénzügyminisztérium költségvetési hiány költségvetési deficit

Gigantikus hiányszámot villantott Kármán András, augusztusban belenyúlnak a költségvetésbe

2026. július 08. 20:30

„További intézkedések nélkül” 7,5 százalék lenne a hiány, de jöhetnek további intézkedések – s a hét eleji hitelfelvétel okára is fény derült.

2026. július 08. 20:30
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Minisztériumi sajtóbeszélgetésen jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a költségvetés átvilágításának eredményeit – írja a Világgazdaság.

A pénzügyminiszter elmondta: míg az Orbán-kormány 2025-ben még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycéllal nyújtotta be a 2026-os költségvetést (melynek hiánycélját később 5 százalékra emelte), az átadás-átvételi dokumentáció már 6,8 százalékos hiányelőrejelzést tartalmazott.

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Az eltérés oka a Pénzügyminisztérium akkori értékelése szerint három olyan tétel volt, amelyeket 2025-ben még nem lehetett látni:

a 2026-os jóléti intézkedések (14. havi nyugdíj, közszférás otthonteremtési támogatás), az autópályakoncesszió és a Budapest-Belgrád vasútvonal többletkiadásai, illetve a széndioxid-kvótaadó és kiegészítő bányajáradék, melyeket az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán jártak vissza az adózóknak.

Emellett rontotta a hiányt a vártnál gyengébb gazdasági növekedés is.

A Kármán-féle minisztérium azóta további 0,4 százaléknyi hiánynövelő tételt azonosított a csúszó önkormányzati befizetések, az állami hadiipari vállalat, az N7 terven felüli költései, az M49-es útfejlesztés, valamint a megnövekedett egészségügyi hiány képében, így az új pénzügyminisztériumi vezetés már 7,2 százalékos hiánnyal számol. Ők emellett a hiányhoz hozzászámították a költségvetésbe betervezett helyreállítási pénzeket is, melyek szerintük az előző kormány alatt nem érkeztek volna meg, így összesen 8,3 százalékban állapították meg a hiányt – egyúttal jelezték, hogy az EU-s támogatások hazahozatalával, a kekvák megszüntetésével és az államadósság kamatterhének csökkenésével ebből a hiányból máris sikerült 0,8 százalékot lefaragniuk,

így további intézkedések nélkül 7,5 százalékos hiánnyal fordulna rá az ország 2027-re, 2027-ben pedig 6,1 százalékos hiányt produkálhatna a költségvetés.

További intézkedések ugyanakkor várhatók, hiszen a kormány augusztus végén beterjeszti az idei költségvetés módosítását, benne az új hiánycéllal – október végéig pedig döntenek a 2027-es hiánycélról is. Bár Kármán még nem nyilatkozott arról, hogy milyen módosításokat tervez a költségvetésben, a hiánycsökkentés szándéka megszorításokat, vagy a választási ígéretek végrehajtásának csúszását vetíti előre.

Kármán miniszter a tájékoztatón kitért a héten lezajlott, nagy port kavart eurókötvény-kibocsátásra is. A Magyar Fejlesztési Bank és az újonnan létrehozandó, vasúti gördülőállományt kezelő holding helyreállítási tervbe foglalt tőkeemelése miatt

1,7 milliárd eurós finanszírozási igény keletkezik majd augusztusban (hiszen ezeket a tőkeemeléseket a Bizottság majd csak a helyreállítási pénzek kifizetésekor, legjobb esetben év végén utófinanszírozza),

erre készült fel az Államadósság-kezelő Központ 3 milliárd eurós kötvénykibocsátással.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 38 komment

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Sorrend:
Palatin
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2026. július 08. 21:08 Szerkesztve
Erös a gyanúm, hogy Poloskának a kezébe nyomtak egy vaskos könyvet, a feladataival és a kinevezendö személyekkel. Megmondom miért gondolom ezt. Poloskának vannak destruktív elképzelései, kiváló megtévesztö képessége van. Talán egy kenguruból is tudna miniszterelnököt csinálni, ha ö lenne a kampánymenedzsere. Hihetelen tehetsége van az emberek félrevezetéséhez, de az ellenfelei gyenge pontjainak a megtalálásához is. De ez minden amit tud. Viszont a kibontakozó, átkaroló hadmüvelet Magyarország ellen, az annyira gonosz és egyben zseniális, hogy az semmiképpen nem származhat Poloskától. Egy cezeromániás kiskakas, aki valójában az elöbbieken kívül semmihez sem ért igazán biztosan nem tudna egy ilyen, mindent átfogó haditervet kidolgoznia az ország teljes gyarmatosítása érdekében. Poloska mint stratéga, még soha sehol nem tünt fel. Ö az eszköz. Szerintem ezt az egészet az EU koponyái tervezték és tervezik, már évek óta. Én ebben teljesen biztos vagyok. Ezt ajánlom alaposan átgondolni.
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3
0
Julismama2
2026. július 08. 21:00
Akkó várhatom nyugdíjasként az emelést, a 300 ezret meg mindent is?
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4
0
billysparks
2026. július 08. 21:00
Én - kérem szépen - utálom a korrupciót. Utálom, mert mindig kihagynak belőle. Szerettem volna korrupt lenni, vagyis legalább kipróbálni milyen az, de nem engedtek oda. Igaz , én csak egy kis magyar vagyok, meg keresztény, hátrányos helyzetű, már ami a korrupciót illeti, mert hát ugye a származás meg a vallás az fontos ezekben a kérdésekben. Akartam lenni a diákhitel vezetője, de azt mondták a kerületi pártirodán, hogy van alkalmasabb a korrupcióra, mint én. MNeg hát, párttag sem vagyok. No 'iszen, tiszás akartam lenni, de azt mondták, nem lehet, mert betelt a létszám és nincs több szék a pártirodán. Harminc volt, csak volt egy kövér ember és az alatt széttört, így csak 29 tag lehetett. Sajnáltam, mert ha nem is lopok, azért csak jön a pénz az Európából és hát csurran -cseppen ... de semmi. Egy brancs ez, kérem , higyjék el, a szegény embernek még morzsák sem jutnak. Hiába nem lopják el a Magyar úrék, csak ellopódnak ezek a pénzek, nekünk meg marad a megszorítás, mert Soha nem elég!...
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4
0
SyncBaer
2026. július 08. 20:57
" ... emellett a hiányhoz hozzászámították a költségvetésbe betervezett helyreállítási pénzeket is, melyek szerintük az előző kormány alatt nem érkeztek volna meg ..." Hogy mi? Nekik sem érkezik meg? Rumcájsz, ne röhögtess!
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5
0
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