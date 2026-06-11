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Magyar Fejlesztési Bank uniós források Kapitány István

Változás történt a Magyar Fejlesztési Bank vezetésében

2026. június 11. 10:18

A bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el.

2026. június 11. 10:18
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Kapitány István
Kapitány István
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„Az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank vezetésében változás történt: a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el. 

Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett a monetáris politika alakításában, majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkésztésében, a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében, valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot. Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit, ezért meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja ellátni új feladatát. Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát várok el, melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.

A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállításra kerül, akiknek eredményes munkát kívánok. Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcsszerepet fog játszani az intézmény. Emellett természetesen feladata az MFB-nek, hogy a vállalkozások versenyképességének javításában, a beruházások támogatásában és a magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének elősegítésében is fontos szerepet játsszon.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

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Sorrend:
makapaka2
2026. június 11. 12:37
Megy az ország újbóli kiárusítása a globalista tőkéseknek. MP közben folytatja a prolihergelést.
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0
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turul-895
2026. június 11. 12:24
Hajrá , csak így tovább a Lenini úton , nagy gázzal a szakadék szélén !
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2
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egyszeri
2026. június 11. 12:11
Megy a terep megművelése a Shell szájíze szerint!
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2
0
Haifisch
2026. június 11. 11:47
Mocskos globalista liberálnáci sorosista patkány. Milliárdos vagy, miért kell még több, dagadt kapzsi geci?
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1
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