Karácsony Gergely elárulta, megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás (VIDEÓ)

Karácsony Gergely az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége volt. A beszélgetés során a főpolgármester többek között Budapest kormányváltás utáni helyzetéről, kilátásokról, az együttműködésről és a fejlesztési tervekről is beszélt.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy összeírta-e már, hogy mi az, amit a kormányváltás biztosan megold Budapest problémái közül, és mi az, amit nem, a városvezető azt felelte, „önmagában az, hogy megvan az újrakezdés lehetősége Budapest és a magyar önkormányzatok szempontjából, ez egy fontos lehetőség, de az ilyen típusú döntéseket nagyon sok tényező befolyásolja, például a központi költségvetés helyzete”.