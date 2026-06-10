Karácsony Gergely elárulta, megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás (VIDEÓ)

Karácsony Gergely bejelentette: A jövő héten fizetésképtelenné válik a Fővárosi Önkormányzat
A főpolgármester arról beszélt, a Magyar Államkincstár által adott moratórium napokon belül véget ér, és egyelőre nincs döntés a hosszabbításról.
A főpolgármester reméli, hogy 2026-ot annak ellenére is le tudják zárni, és vissza tudnak térni egy fenntartható pályára, hogy „ezer sebből” vérzik a város.
Karácsony Gergely az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége volt. A beszélgetés során a főpolgármester többek között Budapest kormányváltás utáni helyzetéről, kilátásokról, az együttműködésről és a fejlesztési tervekről is beszélt.
A műsorvezető azon kérdésére, hogy összeírta-e már, hogy mi az, amit a kormányváltás biztosan megold Budapest problémái közül, és mi az, amit nem, a városvezető azt felelte, „önmagában az, hogy megvan az újrakezdés lehetősége Budapest és a magyar önkormányzatok szempontjából, ez egy fontos lehetőség, de az ilyen típusú döntéseket nagyon sok tényező befolyásolja, például a központi költségvetés helyzete”.
Majd hozzátette, talán van lehetőség olyan partneri viszonyra, amelyben, ha nem is tudnak minden problémát megoldani, de meg tudják őket beszélni. „De egy olyat talán mondhatok, amit megold a kormányváltás: az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés. A Fővárosi Önkormányzatnak volt egy megállapodása az előző kormánnyal és az Európai Bizottsággal, hogy a kohéziós programokból milyen pénz jut Budapestre. Azért volt ez háromoldalú megállapodás, mert az Európai Bizottság látva a feszültségeket a magyar belpolitikában, látva a főváros és a kormány közötti feszültségeket, nagyon komolyan vette a partnerségi alapelvet, és a fővárost kiemelt partnerként kezelte ezekben az egyeztetésekben” – idézte fel Karácsony.
„Az európai uniós források problémáját, azt gondolom, hogy megoldja a kormányváltás. A finanszírozás és a hosszú távú együttműködés problémáit pedig remélem, hogy lépésről lépésre haladva szintén meg tudjuk oldani, de nem egyik pillanatról a másikra, ez a napnál is világosabb” – húzta alá.
Kicsit később a városvezető kijelentette, a nagy kérdés az, hogy mi lesz a főváros pénzügyi helyzetével. „Nyilván a kormánynak nagyon sok mindent kell most mérlegelnie, a központi költségvetés, ahogy említettem már, szintén nagyon nehéz helyzetben van, de a Fővárosi Közgyűlés elfogadott egy költségvetést, amely a szolidaritási hozzájárulás ránk kivetett mértékével nem számol.
Mi ezt a pénzt nem tudjuk befizetni, nincs is benne a költségvetésünkben, mindenképpen valamilyen megoldásra kell jutnunk.
Innentől kezdve a megoldásokról kevesebbet tudok most beszélni, mert egy nagyon érzékeny és joggal féltendő tárgyalási folyamatban vagyunk, de a Pénzügyminisztériummal való egyeztetések alapján azt remélem, hogy sikerül ezt a problémát is megoldanunk”.
Hozzáfűzte, 2026-ot valahogy le kell zárniuk majd, és akkor el kell kezdeniük egy fenntartható pályára visszatenni a fővárosi önkormányzat működését. „Azt vállaltam a budapestieknek, meg az ország nyilvánosságának, hogy megpróbálom elvinni a fővárost a parlamenti választásokig, de
ezer sebből vérzünk, ezeket a sebeket be kell gyógyítani”.
Karácsony Gergely a műsorban reagált az előrehozott önkormányzati választások hírére is. Úgy fogalmazott, „értelmét nem látom. Azt látom, hogy nagyon súlyosan európai jogot sért. Nem tudom, hogy kinek a fejében merült föl komolyan”.
Ezután megjegyezte, hogy az tesztjén mindez nem megy át.
Egy ország, ami, részben a saját polgárainak tett ígéretét végrehajtandó, részben pedig az európai partnerség helyreállítása céljából is elköteleződik a jogállamiság erősítése mellett, egy ilyen a jogállamiságot súlyosan sértő dolgot nem tehet”.
A műsorvezető azon kérdésére, hogy hol tart a Rákosrendező-projekt, a főpolgármester azt válaszolta, nagyon fontos előrelépés történt a kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalásokon, ugyanis a már veszni látszó helyreállítási alap pénzeiből létrejön egy olyan ingatlanfejlesztési tőkealap, ami Rákosrendező fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú lehet.
„A Fővárosi Önkormányzat azért vette meg ezt a területet, élve az elővásárlás jogával, hogy az állam ne adhassa el egyébként áron alul egy olyan beruházáshoz, ami nem szolgálta volna a város érdekét. Az új helyzetben, ami van a főváros és a kormány között, nagyon szoros partnerség kialakítását szeretném”.
Véleménye szerint
a rákosrendezői projekt sikerén nagymértékben segítene, ha az állam, tehát a kormány és a főváros egy közös projekttársaságot hozna létre és közösen dolgoznánk azért, hogy ez 21. századi beruházás megvalósuljon.
Karácsony Gergely a bérlakásokról is kifejtette a véleményét. Mint mondta, az előző kormány egy „teljesen téves lakáspolitikát” vitt. „Ez abból is látszik, hogy a tények nem igazolták annak a sikerességét, és elkezdtek mindenféle felmentéssel beruházókat arra ösztökélni, hogy építsenek lakásokat, többek között olyanokat is, amelyek valóban, hogy mondjam, az emberi életre kevésbé alkalmasak”.
„Viszont ez a nagy építkezési volumen annyira felvitte a budapesti ingatlanárakat, hogy tulajdonképpen azt a közpénzt, amit például 3 százalékos hiteltámogatással a kormány a közös pénzünkből beforgatott, tulajdonképpen elvitte az ingatlanár-növekedés.
A Rákosrendező kapcsán az az alapvető célkitűzésünk, hogy egy sokkal egészségesebb lakásportfólió legyen, legyenek benne nagycsaládok által lakható, 100 négyzetméteres lakások, meg kisebb garzonok is”
– tekintett előre a városvezető.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A főpolgármester arról beszélt, a Magyar Államkincstár által adott moratórium napokon belül véget ér, és egyelőre nincs döntés a hosszabbításról.