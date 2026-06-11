Nem ismerte el bűnösségét a Morrison’s 2-ben verekedő férfi

Nem ismerte el bűnösségét a Fővárosi Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, akit a tavaly novemberi, halálos kimenetelű Morrison’s 2-ben történt verekedéssel vádolnak.

A vádirat szerint A. László 2025. november 29-én ittasan érkezett a Morrison’s 2 szórakozóhelyre, ahol a dohányzásra kijelölt udvaron szóváltásba keveredett egy másik vendéggel. Az ügyészség leírása szerint a vádlott két alkalommal, nagy erővel arcon ütötte a sértettet, akinek a kezei a háta mögött voltak. Az ütésektől a 25 éves fiatalember eszméletét vesztette, a földre zuhant, és bár a helyszínen szakszerű segítséget kapott, az életét már nem tudták megmenteni.