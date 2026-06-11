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morrison ’ s 2 fővárosi törvényszék vádlott verekedés

Nem ismerte el bűnösségét a Morrison’s 2-ben verekedő férfi

2026. június 11. 15:25

A vádlott a tárgyaláson csupán az ittas állapotát és az ütések tényét ismerte el, a bűnösségét azonban tagadta.

2026. június 11. 15:25
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Nem ismerte el bűnösségét a Fővárosi Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, akit a tavaly novemberi, halálos kimenetelű Morrison’s 2-ben történt verekedéssel vádolnak.

A vádirat szerint A. László 2025. november 29-én ittasan érkezett a Morrison’s 2 szórakozóhelyre, ahol a dohányzásra kijelölt udvaron szóváltásba keveredett egy másik vendéggel. Az ügyészség leírása szerint a vádlott két alkalommal, nagy erővel arcon ütötte a sértettet, akinek a kezei a háta mögött voltak. Az ütésektől a 25 éves fiatalember eszméletét vesztette, a földre zuhant, és bár a helyszínen szakszerű segítséget kapott, az életét már nem tudták megmenteni.

A Fővárosi Főügyészség emberölés bűntette miatt állította bíróság elé a férfit, beismerés esetén tíz év szabadságvesztést indítványozva.

A vádlott a tárgyaláson csupán az ittas állapotát és az ütések tényét ismerte el, a bűnösségét azonban tagadta.

Mivel nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes menetben, az ő vallomásával folytatódott.

A férfi az udvaron történt incidens kapcsán úgy nyilatkozott, hogy csak segíteni akart egy lánynak, akinek kibicsaklott a lába, ám a sértett félreértette a helyzetet. A vádlott állítása szerint a sértett káromkodva kérte számon, verekedni hívta, és bár ő el akarta hagyni a helyszínt, a sértett tovább provokálta, ami végül az ütésekhez vezetett.

A bíró kérdésére válaszolva a férfi közölte:

soha nem verekedett korábban, és semmilyen küzdősportot nem űz.

A bíróságon felolvasták a vádlott bocsánatkérő levelét is, amelyet az áldozat szüleinek írt, és amelyben kifejezte, hogy mélységesen megbánta tettét.

(MTI / Mandiner)

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Nyitókép: Képernyőkép

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
egyszeri
2026. június 11. 16:41
Fene tudja, de egyre inkább szimpatizálok a bibliai alapon történő ítélkezéssel, ami a "szemet szemért, fogat fogért, életet életért" elgondoláson alapul.
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0
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Sróf
•••
2026. június 11. 16:25 Szerkesztve
- csak segíteni akart egy lánynak - a sértett káromkodva kérte számon, verekedni hívta - bár ő el akarta hagyni a helyszínt, a sértett tovább provokálta - soha nem verekedett korábban És mindez így néz ki a felvételen: embed.rtl.hu/embed/2643691 Tiszta sor. Csak egy dolgot felejtett el említeni a bírónak: hogy még soha nem is hazudott. Amúgy érdemes az RTL szövegére is figyelni: ilyenkor természetesen nem román/romániai, hanem "erdélyi férfi" a gyilkos.
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5
0
elcapo-3
2026. június 11. 16:23
Sőt...ő az áldozat!
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4
0
cutcopy
2026. június 11. 16:06
Tehát halálos ütést mérni valakire nem bűn..
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3
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