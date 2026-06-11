Nem ismerte el bűnösségét a Morrison’s 2-ben verekedő férfi

Eltűnt a 19 éves Fülöp István – nagy erőkkel keresik a hatóságok
A fiatalt kedd késő este látták utoljára. Azóta már több keresőcsapat és civilek is kutatnak utána.
A vádlott a tárgyaláson csupán az ittas állapotát és az ütések tényét ismerte el, a bűnösségét azonban tagadta.
Nem ismerte el bűnösségét a Fővárosi Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, akit a tavaly novemberi, halálos kimenetelű Morrison’s 2-ben történt verekedéssel vádolnak.
A vádirat szerint A. László 2025. november 29-én ittasan érkezett a Morrison’s 2 szórakozóhelyre, ahol a dohányzásra kijelölt udvaron szóváltásba keveredett egy másik vendéggel. Az ügyészség leírása szerint a vádlott két alkalommal, nagy erővel arcon ütötte a sértettet, akinek a kezei a háta mögött voltak. Az ütésektől a 25 éves fiatalember eszméletét vesztette, a földre zuhant, és bár a helyszínen szakszerű segítséget kapott, az életét már nem tudták megmenteni.
A Fővárosi Főügyészség emberölés bűntette miatt állította bíróság elé a férfit, beismerés esetén tíz év szabadságvesztést indítványozva.
A vádlott a tárgyaláson csupán az ittas állapotát és az ütések tényét ismerte el, a bűnösségét azonban tagadta.
Mivel nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes menetben, az ő vallomásával folytatódott.
A férfi az udvaron történt incidens kapcsán úgy nyilatkozott, hogy csak segíteni akart egy lánynak, akinek kibicsaklott a lába, ám a sértett félreértette a helyzetet. A vádlott állítása szerint a sértett káromkodva kérte számon, verekedni hívta, és bár ő el akarta hagyni a helyszínt, a sértett tovább provokálta, ami végül az ütésekhez vezetett.
A bíró kérdésére válaszolva a férfi közölte:
soha nem verekedett korábban, és semmilyen küzdősportot nem űz.
A bíróságon felolvasták a vádlott bocsánatkérő levelét is, amelyet az áldozat szüleinek írt, és amelyben kifejezte, hogy mélységesen megbánta tettét.
(MTI / Mandiner)
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A fiatalt kedd késő este látták utoljára. Azóta már több keresőcsapat és civilek is kutatnak utána.
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