Kivonult a Tisza-frakció az ülésteremből Pócs János felszólalása alatt (VIDEÓ)
Magyar Péter pedig bejelentette, augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten.
De, hogy cirkusszá változtatta Magyar Péter az Országgyűlést, az már biztos.
„Tényleg van esély arra, hogy még verekedés is lesz ebben a ciklusban a Parlamentben. De, hogy cirkusszá változtatta Magyar Péter az Országgyűlést, az már biztos.
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Magyar Péter pedig bejelentette, augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten.
Most éppen kiabálva felpattant a helyéről, és odament Takács Péterhez, mert szerinte a fideszes képviselő videózott a telefonjával. Láthatóan Magyar Péter pont úgy akart fellépni, mint az Ötkertben, amikor a részeg produkcióját videózta egy honpolgár.
Végül az egész frakciójának élén kivonult az ülésteremből, mint valami primadonna.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert