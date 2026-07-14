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országgyűlés Magyar Péter verekedés parlament

Tényleg van esély arra, hogy még verekedés is lesz ebben a ciklusban a Parlamentben

2026. július 14. 12:09

De, hogy cirkusszá változtatta Magyar Péter az Országgyűlést, az már biztos.

2026. július 14. 12:09
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Toroczkai László
Toroczkai László
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„Tényleg van esély arra, hogy még verekedés is lesz ebben a ciklusban a Parlamentben. De, hogy cirkusszá változtatta Magyar Péter az Országgyűlést, az már biztos.

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Most éppen kiabálva felpattant a helyéről, és odament Takács Péterhez, mert szerinte a fideszes képviselő videózott a telefonjával. Láthatóan Magyar Péter pont úgy akart fellépni, mint az Ötkertben, amikor a részeg produkcióját videózta egy honpolgár.

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Végül az egész frakciójának élén kivonult az ülésteremből, mint valami primadonna.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 28 komment

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Sorrend:
ben2
2026. július 14. 14:50
Gondolom mégsem akarta az ülésteremben összefosni a gatyáját.
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0
google-2
2026. július 14. 14:48
Ti ne menjetek ki soha, hátha majd leesik nektek is valami a Radnai apukától!
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0
0
demalgon
2026. július 14. 14:26
Irgum-burgum 2026. július 14. 12:38 Hiába szeretne erőszakot a Parlamentben a Mi Orosz Hazánk, nem fog sor kerülni rá Valóban, mert éjszaka fogják őket elvinni majd hamarosan,a Tisza demokrácia legnagyobb örömére!
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1
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sarzal
2026. július 14. 14:00
nem nagyon értem miért hallgatják minden alkalommal végig a miniszterelnök stand up-ját....
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1
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