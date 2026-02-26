Fico felvette a kesztyűt, és újabb pofonokat ígért be Zelenszkijnek: „Szlovákia nem Ukrajna szolgája”

Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy kormánya további ellenlépésekre is készen áll abban az esetben, ha az ukrán vezetés nem garantálja a már megvásárolt energiahordozók leszállítását. Hangsúlyozta: a kabinet minden szükséges eszközzel meg kívánja védeni Szlovákia energiaellátásának biztonságát – írja a KárpátHír.

Szlovákia nem Ukrajna szolgája”

– jelentette ki a szlovák kormányfő egy sajtótájékoztatón.