Fico felvette a kesztyűt, és újabb pofonokat ígért be Zelenszkijnek: „Szlovákia nem Ukrajna szolgája”

Bíróság elé állítanák Robert Ficót, amiért leállíttatta az áramot Ukrajna felé
A szlovák ellenzék tette meg a büntetőfeljelentést.
Lesz itt nemulass.
Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy kormánya további ellenlépésekre is készen áll abban az esetben, ha az ukrán vezetés nem garantálja a már megvásárolt energiahordozók leszállítását. Hangsúlyozta: a kabinet minden szükséges eszközzel meg kívánja védeni Szlovákia energiaellátásának biztonságát – írja a KárpátHír.
Szlovákia nem Ukrajna szolgája”
– jelentette ki a szlovák kormányfő egy sajtótájékoztatón.
Mint ismert, Szlovákia – Magyarország példáját követve – megszüntette az Ukrajnának biztosított vészhelyzeti villamosenergia-ellátást, miután Kijev nem tartotta magát a korábbi Barátság kőolajvezeték kapcsán kötött megállapodásokhoz. A szlovák ellenzék nem sokkal később még feljelentést is tett Fico ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák ellenzék tette meg a büntetőfeljelentést.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP