Kínos: Nagy Ervin a miniszterelnököt akarta számonkérni, de előkerültek a régi elvbarátai

Hangfelvétel bizonyítja: a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
A Tisza képviselőjelöltje a Dunai Vasmű megmentőjeként tetszelgett volna, de kár volt korábban a privatizáló baloldalról nosztalgiáznia.
„Nagy Ervin színművész és tiszás képviselőjelölt
a Dunai Vasmű helyzetét kéri számon a miniszterelnökön.
Ebből látszik, hogy az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál” – írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A tárcavezető rámutatott:
A Dunai Vasmű, az ott dolgozók megélhetése és a magyar acélipar megmentése érdekében a Kormány több tízmilliárd forintot költött az elmúlt két évben, noha a baj előálltáért Nagy Ervin eszmetársait, a Vasművet privatizáló baloldalt terheli a felelősség.”
Gulyás Gergely kijelentette: „Ha a Tisza Párton múlna, akkor ezeket a pénzeket Ukrajna uniós tagságának támogatására fordították volna.”
Szerinte „Ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a Dunaújvárosban élők problémáit, akkor nagy bajban lennének a térségben élők.”
Gulyás Gergely bejegyzése végén kifejtette: „Nem vitatom, hogy Nagy Ervin számtalan szerepet sikeresen eljátszott. Kár, hogy most olyan társulathoz szerződött, ahol a szövegkönyvet Kijevben és Brüsszelben írják.”
Nagy Ervin korábban valóban hangot adott a privatizáló baloldal országlása iránt érzett nosztalgiájának.
A színész-politikus nemrég egy zártkörű rendezvényen beszélt arról, hogy
visszasírja a 2009-es, Bajnai-kormány alatti „köznyugalmat”.
Mint köztudott, az az időszak sok százezer magyar család számára a mindennapi rettegést, megszorításokat és a puszta létfenntartásért folytatott küzdelmet jelentette.
Mint ismert, a színész-politikus indul a Tisza színeiben a dunaújvárosi körzetben az áprilisi választáson. Nemrég, február végén emiatt Magyar Péterrel közösen kampánygyűlést tartottak a városban, a Dózsa György téren.
Orbán Viktor miniszterelnök március 18-án országjárása keretében szintén ellátogatott Dunaújvárosba, ahol – ahogy az tudósításunkból is kiderül – óriási tömeg fogadta.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcstalálkozó lesz Brüsszelben, ahol azért fog harcolni, hogy Zelenszkij ne kényszeríthesse Magyarországot a leválásra az olcsó orosz energiáról. Hangsúlyozta, a magyarok egyhavi fizetése a tét.
Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke beszédében úgy fogalmazott: „Február 28-án Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanezen a téren tartott itt egy rendezvényt. Több mint kettőször annyian vagyunk, mint ők voltak!”
Ha ez az ellenzéki fellegvár, akkor közeledik az újabb kettőharmados Fidesz-győzelem”
– hangoztatta Molnár.
Az Orbán Viktor beszédére összegyűlt tömeg simán lepipálta a nemrégiben megtartott tiszás rendezvényt.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala