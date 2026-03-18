Kínos: Nagy Ervin a miniszterelnököt akarta számonkérni, de előkerültek a régi elvbarátai

2026. március 18. 22:02

A Tisza képviselőjelöltje a Dunai Vasmű megmentőjeként tetszelgett volna, de kár volt korábban a privatizáló baloldalról nosztalgiáznia.

„Nagy Ervin színművész és tiszás képviselőjelölt 

a Dunai Vasmű helyzetét kéri számon a miniszterelnökön. 

Ebből látszik, hogy az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál” – írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A tárcavezető rámutatott: 

A Dunai Vasmű, az ott dolgozók megélhetése és a magyar acélipar megmentése érdekében a Kormány több tízmilliárd forintot költött az elmúlt két évben, noha a baj előálltáért Nagy Ervin eszmetársait, a Vasművet privatizáló baloldalt terheli a felelősség.”

Gulyás Gergely kijelentette: „Ha a Tisza Párton múlna, akkor ezeket a pénzeket Ukrajna uniós tagságának támogatására fordították volna.”

Szerinte „Ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a Dunaújvárosban élők problémáit, akkor nagy bajban lennének a térségben élők.”

Gulyás Gergely bejegyzése végén kifejtette: „Nem vitatom, hogy Nagy Ervin számtalan szerepet sikeresen eljátszott. Kár, hogy most olyan társulathoz szerződött, ahol a szövegkönyvet Kijevben és Brüsszelben írják.”

Nagy Ervin korábban valóban hangot adott a privatizáló baloldal országlása iránt érzett nosztalgiájának. 

A színész-politikus nemrég egy zártkörű rendezvényen beszélt arról, hogy 

visszasírja a 2009-es, Bajnai-kormány alatti „köznyugalmat”. 

Mint köztudott, az az időszak sok százezer magyar család számára a mindennapi rettegést, megszorításokat és a puszta létfenntartásért folytatott küzdelmet jelentette.

Mint ismert, a színész-politikus indul a Tisza színeiben a dunaújvárosi körzetben az áprilisi választáson. Nemrég, február végén emiatt Magyar Péterrel közösen kampánygyűlést tartottak a városban, a Dózsa György téren.

Orbán Viktor miniszterelnök március 18-án országjárása keretében szintén ellátogatott Dunaújvárosba, ahol – ahogy az tudósításunkból is kiderül – óriási tömeg fogadta.

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke beszédében úgy fogalmazott: „Február 28-án Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanezen a téren tartott itt egy rendezvényt. Több mint kettőször annyian vagyunk, mint ők voltak!”

Ha ez az ellenzéki fellegvár, akkor közeledik az újabb kettőharmados Fidesz-győzelem”

– hangoztatta Molnár.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-2
2026. március 18. 22:14
Mit képzel magáról ez a tahófejű ripacs?
Obsitos Technikus
2026. március 18. 22:14
A nagyapja volt a hengermű párttitkára, csak megemlítem.
Takagi
2026. március 18. 22:08
Nagy Ervin egy bugyuta, tahó senki.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!