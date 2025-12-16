Hangfelvétel bizonyítja: a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát

Magyar Péter kedvenc színész-politikusa úgy tűnik, másként emlékszik a 2009-es évre, mint a magyarok nagy része, így segítünk neki felidézni, hogy milyen intézkedésekkel sújtotta Bajnai Gordon és baloldali kormánya az országot. A teljesség igénye nélkül:
- ÁFA-emelés – a normál ÁFA-t 20-ról 25 százalékra emelték.
- Bevezették az ingatlanadót és a vagyonadót.
- Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki.
- 62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.
- 2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót.
- A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették.
- Befagyasztották a közalkalmazotti béreket.
- Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást.
- 10 százalékkal csökkentették a táppénzt.
- A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették.
- A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették.
- Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol).
- Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt.
- Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.
Ezek az intézkedések nem a társadalmi békét hozták el, hanem rengeteg családot tönkretettek. Ha valaki 2009-et idealizálja, annak vagy nincs emléke erről az időszakról, vagy nem érintették a megszorítások következményei.
A „köznyugalom” mítosza: gyilkosságsorozat, korrupció és utcai káosz
Nagy Ervin a felvételen arról is beszél, hogy abban az időben „magyar nem bántotta a magyart”. Ez a kijelentés abszolút amnéziáról, döbbenetes cinizmusról vagy súlyos történelemhamisításról árulkodik, hiszen 2009-ben zajlott a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata: a cigánygyilkosságok.