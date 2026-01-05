Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
grönland nato egyesült államok trump

NATO-tagállamra feni a fogát Trump: forrósodik a hangulat a havas országban – „Grönland nem eladó”

2026. január 05. 16:19

Grönland és Dánia miniszterelnöke is elfogadhatatlannak nevezte Trump kijelentéseit a szigettel kapcsolatban.

2026. január 05. 16:19
null

Elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorló retorikáját Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke a közösségi médiában vasárnap közzétett üzenetében.

Éppen ezért teljesen elfogadhatatlan – írta -, amikor az amerikai elnök arról beszél, hogy „szükségünk van Grönlandra” és az országot összekapcsolja a venezuelai katonai beavatkozással.

Országunk nem a szuperhatalmak retorikájának tárgya. Mi egy nép vagyunk. Egy ország. És demokrácia. Ezt tiszteletben kell tartani. Különösen a közeli és hűséges barátoknak”

 – hangsúlyozta.

Nielsen hozzáfűzte, hogy NATO-tagként teljes mértékben tudatában vannak az ország stratégiai elhelyezkedésének, és azt is tudják, hogy Grönland biztonsága „jó barátokon és erős szövetségeken” múlik, éppen ezért fontos az Egyesült Államokkal évtizedek óta fenntartott „tiszteletteljes és hűséges kapcsolat”.

Mint fogalmazott: „a szövetségek a bizalomra épülnek”, ez pedig megköveteli az egymás iránti tiszteletet.

A fenyegetések, a nyomásgyakorlás és az annexió emlegetése nem illik barátok között. Nem lehet így beszélni egy néppel, amely többször is bizonyította elkötelezettségét, szilárdságát és hűségét. Elég volt.

Nincs több nyomás. Nincs több célzás. Nincs több képzelgés az annektálásról” – szögezte le.

Nielsen Grönland nyitottságát hangsúlyozta a párbeszéd és a tárgyalások iránt, ugyanakkor hozzátette, hogy „ennek a megfelelő csatornákon és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kell történnie”, nem pedig „véletlenszerű, tiszteletlen” közösségi médiás bejegyzésekkel.

„Grönland a mi otthonunk és a mi földünk. És ez így is marad” – fejezte be üzenetét a miniszterelnök.

Az eset nagy riadalmat váltott ki a Grönland védelméért felelős Dániában is.

„Teljesen egyértelműen közlöm az Egyesült Államokkal: egyáltalán nincs értelme arról beszélni, hogy az USA-nak át kellene vennie Grönlandot” – fogalmazott Mette Frederiksen dán miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

A Dán Királyság – és így Grönland is – a NATO tagja, ezért az észak-atlanti szövetség biztonsági garanciája alá tartozik. (...) Ezért határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a fenyegetésekkel egy történelmileg közeli szövetséges, valamint egy másik ország és egy másik nép ellen, amely nagyon egyértelműen kijelentette, hogy nem eladó”

– írta a kormányfő.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

