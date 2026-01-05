NATO-tagállamra feni a fogát Trump: forrósodik a hangulat a havas országban – „Grönland nem eladó”

Nincs több nyomás. Nincs több célzás. Nincs több képzelgés az annektálásról” – szögezte le.

Nielsen Grönland nyitottságát hangsúlyozta a párbeszéd és a tárgyalások iránt, ugyanakkor hozzátette, hogy „ennek a megfelelő csatornákon és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kell történnie”, nem pedig „véletlenszerű, tiszteletlen” közösségi médiás bejegyzésekkel.

„Grönland a mi otthonunk és a mi földünk. És ez így is marad” – fejezte be üzenetét a miniszterelnök.

Az eset nagy riadalmat váltott ki a Grönland védelméért felelős Dániában is.

„Teljesen egyértelműen közlöm az Egyesült Államokkal: egyáltalán nincs értelme arról beszélni, hogy az USA-nak át kellene vennie Grönlandot” – fogalmazott Mette Frederiksen dán miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.