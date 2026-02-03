Ft
02. 03.
kedd
csepel szentkirályi alexandra fidesz főpolgármester karácsony gergely nagykörút király nóra budapest

Nincs itt semmi látnivaló: Karácsony Gergely a Pride-díját ünnepli, miközben Budapest letérdelt a hó miatt (VIDEÓ)

2026. február 03. 20:05

A fideszes politikus nők ragadtak végül lapátot, és igyekeztek orvosolni a problémát.

2026. február 03. 20:05
null

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg Karácsony Gergely főpolgármester Stockholmba repült a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, 

a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.

Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja”

– húzta alá a kormánypárti politikus.

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Zavaros számok és fejetlenség

Szentkirályi emlékeztetett, hogy bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját „ismét váratlanul érte a tél”.

A frakcióvezető arra is rámutatott, hogy a számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról – miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van.

„Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre” – írta Szentkirályi Alexandra. 

„Budapest sokkal több, mint a Nagykörút és a belső kerületek”

A politikus valamivel később Király Nóra országgyűlési képviselőjelölt társaságában arról is beszélt, hogy 

Budapest külső kerületeit Karácsony Gergely teljesen elhanyagolja a mai napig. 

Igaz ez Csepelre, Soroksárra vagy épp Pesterzsébetre is – kevesebb fejlesztés érkezik ide, az utak állapota pedig egyre rosszabb, erre az időjárás csak ráerősít – sorolta. 

„Király Nórával, Csepel fideszes képviselőjelöltjével egyetértünk abban, hogy Budapest sokkal több, mint a Nagykörút és a belső kerületek – legyen minden kerület élhető és biztonságos!” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

voligo
•••
2026. február 03. 21:24 Szerkesztve
Ha ebben is elesel, mondhatsz is le. Mert le leszel mondatva. Akárhogy. Ez egy főváros. Aminek nincs gazdája, amióta te vagy az úgymond főpolgármestere. Valójában meg nincs neki. Tedd a dolgod vagy takarodjál. Engem nem érdekel a nyavalygásod meg hogy mennyire nincs pénzed, mert a kormány elvette és nem maradt abból, amit elloptál. Tedd a dolgod vagy le leszel váltva. Úgy, ahogy lehet. Akárhogy.
Obsitos Technikus
2026. február 03. 21:14
És milyen remek, 3 centis hó esett. Élveztem nézni, ahogy a senki által nem takarított úton kb. 18 km/h-val araszoltak az autók. Hát csak szavazzatok legközelebb is ezekre..
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 03. 20:59
𝐌𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐢𝐝ő𝐤 𝐥𝐞𝐠𝐣𝐨𝐛𝐛 𝐟ő𝐩𝐨𝐥𝐠á𝐫𝐦𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞! ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
voligo
•••
2026. február 03. 20:54 Szerkesztve
Takarítsál, geci, vagy el leszel takarítva. Hókotrókat szeretnék látni mindenhol a városban és tiszta utakat.
