Nincs itt semmi látnivaló: Karácsony Gergely a Pride-díját ünnepli, miközben Budapest letérdelt a hó miatt (VIDEÓ)

A fideszes politikus nők ragadtak végül lapátot, és igyekeztek orvosolni a problémát.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg Karácsony Gergely főpolgármester Stockholmba repült a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át,
a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.
Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja”
– húzta alá a kormánypárti politikus.
Szentkirályi emlékeztetett, hogy bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját „ismét váratlanul érte a tél”.
A frakcióvezető arra is rámutatott, hogy a számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról – miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van.
„Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre” – írta Szentkirályi Alexandra.
A politikus valamivel később Király Nóra országgyűlési képviselőjelölt társaságában arról is beszélt, hogy
Budapest külső kerületeit Karácsony Gergely teljesen elhanyagolja a mai napig.
Igaz ez Csepelre, Soroksárra vagy épp Pesterzsébetre is – kevesebb fejlesztés érkezik ide, az utak állapota pedig egyre rosszabb, erre az időjárás csak ráerősít – sorolta.
„Király Nórával, Csepel fideszes képviselőjelöltjével egyetértünk abban, hogy Budapest sokkal több, mint a Nagykörút és a belső kerületek – legyen minden kerület élhető és biztonságos!” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.
