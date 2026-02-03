Nincs itt semmi látnivaló: Karácsony Gergely a Pride-díját ünnepli, miközben Budapest letérdelt a hó miatt (VIDEÓ)

Zavaros számok és fejetlenség

Szentkirályi emlékeztetett, hogy bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját „ismét váratlanul érte a tél”.

A frakcióvezető arra is rámutatott, hogy a számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról – miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van.

„Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre” – írta Szentkirályi Alexandra.

„Budapest sokkal több, mint a Nagykörút és a belső kerületek”