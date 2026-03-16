Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
szijjártó péter lázár jános kampány Magyar Péter orbán viktor

Orbán Viktor és Magyar Péter sem hibázott, de egy fontos dologról egyikük sem beszélt

2026. március 16. 07:34

A kampány finisében az üzenetek is egyszerűsödnek.

Fodor Gábor
„A szónokok most természetesen más értelmezést is adtak ‘48 tanulságainak. A kampány finisében az üzenetek is egyszerűsödnek, hiszen annak, hogy tömegekhez tudjanak eljutni, ez az alapfeltétele. Ezt az alapszabályt követte Orbán Viktor miniszterelnök is, amikor szinte teljes egészében a háború és a béke kérdését állította beszéde középpontjába, élesen támadva Brüsszelt és Ukrajnát. A háborús veszélyek felvázolását erős színekkel végezte el, hogy még jobban ki tudja emelni: ilyen nehéz időkben tapasztalt vezetőre van szüksége az országnak.

Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat – mondta az egybegyűlt hatalmas tömegnek. Biztonsági beszédet mondott, amely nem tartalmazott újszerű elemeket az eddigiekhez képest, viszont hatásosan állította szembe a kaotikus nemzetközi helyzettel azokat a válságkezelési tapasztalatokat, amelyekkel a kormánypárt rendelkezik. 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

A Fidesz–KDNP rendezvénye váratlan meglepetéssel is szolgált, ami szerintem helyes döntésnek számított. Színpadra lépett ugyanis Szijjártó Péter és Lázár János is, amivel egyértelműen erősíteni tudták azt érzetet, hogy a kormányzás csapatmunka. Egyébként mindketten jól oldották meg a feladatukat, röviden és lelkesítően beszéltek. Lázár még egy hasznos újdonságot is hozott: összefoglalta 12 pontba a Lázárinfók legfontosabb üzeneteit. A felsorolás azért is használható ötlet, mert ezzel sorvezetőt ad a kevésbé tapasztalt kormánypárti jelöltek kezébe, másrészt pedig végre megfogalmaz olyan belpolitikai mondanivalót, amely egyre égetőbben hiányzott a kormánypártok repertoárjából.”

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Majdmegmondom
2026. március 16. 09:51
Vártam a Magyar Petikéről szóló elemzést is, de azt nem találtam. Pedig kíváncsi lettem volna, hogy miben is volt összefogott...
KozmaVitéz
2026. március 16. 09:30
Nagyon érdekes ez a véleménycikk, én mindig érdeklődéssel olvasom Fodor Gábor írásait. Ha egyet értek vele, ha nem. Ez a párhuzam a kiegyezéssel kapcsolatban szintén nagyon elgondolkodtató, és nekem is a "lemondunk egy kis szuverenitásról" jutott eszembe, és az Első Világháború, amit Magyarország nem akart, és többet veszített, mint bárki más a világon. 800 ezer magyar katona veszett oda, kiáltva, hogy "a Császárért és a Királyért", majd Ausztria, mint a háború vesztese, megkapta tőlünk Várvidéket, amit most Burgenlandnak neveznek! Amúgy valóban jó lenne az Unió bürokrataival kiegyezni, de kibékíthetetlennek tűnnek az érdekellentétek, és nem hallottam olyan felajánlást európai barátainktól, hogy ne aggódjunk, tranzitdíj nélkül (vagy méltányos díjért) biztosítani fogják részünkre, a gáz és a nyersolaj szállítását.
Perczel Éva
2026. március 16. 09:15
Annyi kampányt vezényelt már le Fodor, hogy csak na! Vagy mégsem?
funyiro-2
2026. március 16. 09:09
Fodor Kaméleon Gábor egy sunyi kétszínű ember.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!