Ez a különbség a két tábor között: hatalmas ukrán zászlót feszítettek ki Magyar Péter rendezvényén
A különbség szimbolikus.
A kampány finisében az üzenetek is egyszerűsödnek.
„A szónokok most természetesen más értelmezést is adtak ‘48 tanulságainak. A kampány finisében az üzenetek is egyszerűsödnek, hiszen annak, hogy tömegekhez tudjanak eljutni, ez az alapfeltétele. Ezt az alapszabályt követte Orbán Viktor miniszterelnök is, amikor szinte teljes egészében a háború és a béke kérdését állította beszéde középpontjába, élesen támadva Brüsszelt és Ukrajnát. A háborús veszélyek felvázolását erős színekkel végezte el, hogy még jobban ki tudja emelni: ilyen nehéz időkben tapasztalt vezetőre van szüksége az országnak.
Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat – mondta az egybegyűlt hatalmas tömegnek. Biztonsági beszédet mondott, amely nem tartalmazott újszerű elemeket az eddigiekhez képest, viszont hatásosan állította szembe a kaotikus nemzetközi helyzettel azokat a válságkezelési tapasztalatokat, amelyekkel a kormánypárt rendelkezik.
A Fidesz–KDNP rendezvénye váratlan meglepetéssel is szolgált, ami szerintem helyes döntésnek számított. Színpadra lépett ugyanis Szijjártó Péter és Lázár János is, amivel egyértelműen erősíteni tudták azt érzetet, hogy a kormányzás csapatmunka. Egyébként mindketten jól oldották meg a feladatukat, röviden és lelkesítően beszéltek. Lázár még egy hasznos újdonságot is hozott: összefoglalta 12 pontba a Lázárinfók legfontosabb üzeneteit. A felsorolás azért is használható ötlet, mert ezzel sorvezetőt ad a kevésbé tapasztalt kormánypárti jelöltek kezébe, másrészt pedig végre megfogalmaz olyan belpolitikai mondanivalót, amely egyre égetőbben hiányzott a kormánypártok repertoárjából.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Peter Schulz